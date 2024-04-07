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Россия сейчас не нуждается в переговорах с Украиной, считает Гагин - РИА Новости, 07.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 07.04.2024 (обновлено: 12:25 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938370681.html
Россия сейчас не нуждается в переговорах с Украиной, считает Гагин
Россия сейчас не нуждается в переговорах с Украиной, считает Гагин - РИА Новости, 07.04.2024
Россия сейчас не нуждается в переговорах с Украиной, считает Гагин
Россия на сегодняшний день не нуждается в переговорах с Украиной, нужна только победа, такое мнение в беседе с РИА Новости поделился советник главы ДНР Ян... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T12:20
2024-04-07T12:25
специальная военная операция на украине
украина
россия
донецкая народная республика
ян гагин
нато
безопасность
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия на сегодняшний день не нуждается в переговорах с Украиной, нужна только победа, такое мнение в беседе с РИА Новости поделился советник главы ДНР Ян Гагин. "На мой взгляд, сейчас мы не нуждаемся в переговорах с Украиной. Это мое личное мнение. Я сейчас это говорю не как официальное лицо. Я это говорю лично, как просто эксперт, как специалист. Мы сейчас нуждаемся просто в победе, потому что украинский режим показал, что это террористический режим, что Украина - террористическое государство", - сказал Гагин. Собеседник агентства также подчеркнул, что Запад и сам не верит в победу Украины над Россией. "Это в принципе невозможно. И для стран Запада, для блока НАТО, для США, для Великобритании победа Украины не так нужна. Им больше нужно ослабление России любым способом. Один из этих способов - это как раз военный способ и руками Украины", - подчеркнул советник.
https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html
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украина, россия, донецкая народная республика, ян гагин, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, НАТО, Безопасность
Россия сейчас не нуждается в переговорах с Украиной, считает Гагин

Гагин: Россия не нуждается в переговорах с Украиной, нужна просто победа

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия на сегодняшний день не нуждается в переговорах с Украиной, нужна только победа, такое мнение в беседе с РИА Новости поделился советник главы ДНР Ян Гагин.
«
"На мой взгляд, сейчас мы не нуждаемся в переговорах с Украиной. Это мое личное мнение. Я сейчас это говорю не как официальное лицо. Я это говорю лично, как просто эксперт, как специалист. Мы сейчас нуждаемся просто в победе, потому что украинский режим показал, что это террористический режим, что Украина - террористическое государство", - сказал Гагин.
Собеседник агентства также подчеркнул, что Запад и сам не верит в победу Украины над Россией. "Это в принципе невозможно. И для стран Запада, для блока НАТО, для США, для Великобритании победа Украины не так нужна. Им больше нужно ослабление России любым способом. Один из этих способов - это как раз военный способ и руками Украины", - подчеркнул советник.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинНАТОБезопасность
 
 
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