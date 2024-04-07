https://ria.ru/20240407/ukraina-1938370681.html
Россия сейчас не нуждается в переговорах с Украиной, считает Гагин
Россия сейчас не нуждается в переговорах с Украиной, считает Гагин - РИА Новости, 07.04.2024
Россия сейчас не нуждается в переговорах с Украиной, считает Гагин
Россия на сегодняшний день не нуждается в переговорах с Украиной, нужна только победа, такое мнение в беседе с РИА Новости поделился советник главы ДНР Ян... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T12:20
2024-04-07T12:20
2024-04-07T12:25
специальная военная операция на украине
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ян гагин
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия на сегодняшний день не нуждается в переговорах с Украиной, нужна только победа, такое мнение в беседе с РИА Новости поделился советник главы ДНР Ян Гагин. "На мой взгляд, сейчас мы не нуждаемся в переговорах с Украиной. Это мое личное мнение. Я сейчас это говорю не как официальное лицо. Я это говорю лично, как просто эксперт, как специалист. Мы сейчас нуждаемся просто в победе, потому что украинский режим показал, что это террористический режим, что Украина - террористическое государство", - сказал Гагин. Собеседник агентства также подчеркнул, что Запад и сам не верит в победу Украины над Россией. "Это в принципе невозможно. И для стран Запада, для блока НАТО, для США, для Великобритании победа Украины не так нужна. Им больше нужно ослабление России любым способом. Один из этих способов - это как раз военный способ и руками Украины", - подчеркнул советник.
https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html
украина
россия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, донецкая народная республика, ян гагин, нато, безопасность
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Россия сейчас не нуждается в переговорах с Украиной, считает Гагин
Гагин: Россия не нуждается в переговорах с Украиной, нужна просто победа