https://ria.ru/20240407/ukraina-1938354146.html

Советник Пушилина не исключил военный переворот на Украине

Советник Пушилина не исключил военный переворот на Украине - РИА Новости, 07.04.2024

Советник Пушилина не исключил военный переворот на Украине

На Украине не исключен военный переворот для свержения отменившего президентские выборы Владимира Зеленского, предположил в беседе с РИА Новости советник главы... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T10:25

2024-04-07T10:25

2024-04-07T13:11

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владимир зеленский

ян гагин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. На Украине не исключен военный переворот для свержения отменившего президентские выборы Владимира Зеленского, предположил в беседе с РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин."Вполне возможно, что Зеленского заменят путем военного переворота. Да, это возможно. Претендентов на его место достаточно в стране, и за каждым из них стоит иностранная разведка стран НАТО. В любом случае кого-то из них могут разыграть как очередную фигуру на шахматной доске. Ну, изначально называли (бывшего главкома ВСУ Валерия. — Прим. ред.) Залужного, прежде всего потому что Залужный имел и имеет до сих пор некий авторитет и среди гражданских, и среди военных", — заявил собеседник агентства.По его словам, Западу важно поддерживать "картинку хотя бы какой-то демократии на Украине", поэтому после отмены президентских выборов в стране возможен переворот."Если говорить о легитимности самого Зеленского, то у меня есть сомнения в изначальной легитимности его как президента, потому что он пришел на штыках военной хунты, которая захватила власть на Украине еще в 2014 году. Поэтому он второй нелегитимный президент после Порошенко, на мой взгляд", — добавил Гагин. На прошлой неделе министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что вопрос признания Владимира Зеленского президентом Украины к 21 мая может потерять актуальность.

https://ria.ru/20240213/zelenskiy-1927140429.html

https://ria.ru/20240406/ukraina-1938316122.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, валерий залужный, владимир зеленский, ян гагин, вооруженные силы украины, нато, донецкая народная республика