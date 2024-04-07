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Советник Пушилина не исключил военный переворот на Украине - РИА Новости, 07.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:25 07.04.2024 (обновлено: 13:11 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938354146.html
Советник Пушилина не исключил военный переворот на Украине
Советник Пушилина не исключил военный переворот на Украине - РИА Новости, 07.04.2024
Советник Пушилина не исключил военный переворот на Украине
На Украине не исключен военный переворот для свержения отменившего президентские выборы Владимира Зеленского, предположил в беседе с РИА Новости советник главы... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T10:25
2024-04-07T13:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
валерий залужный
владимир зеленский
ян гагин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. На Украине не исключен военный переворот для свержения отменившего президентские выборы Владимира Зеленского, предположил в беседе с РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин."Вполне возможно, что Зеленского заменят путем военного переворота. Да, это возможно. Претендентов на его место достаточно в стране, и за каждым из них стоит иностранная разведка стран НАТО. В любом случае кого-то из них могут разыграть как очередную фигуру на шахматной доске. Ну, изначально называли (бывшего главкома ВСУ Валерия. — Прим. ред.) Залужного, прежде всего потому что Залужный имел и имеет до сих пор некий авторитет и среди гражданских, и среди военных", — заявил собеседник агентства.По его словам, Западу важно поддерживать "картинку хотя бы какой-то демократии на Украине", поэтому после отмены президентских выборов в стране возможен переворот."Если говорить о легитимности самого Зеленского, то у меня есть сомнения в изначальной легитимности его как президента, потому что он пришел на штыках военной хунты, которая захватила власть на Украине еще в 2014 году. Поэтому он второй нелегитимный президент после Порошенко, на мой взгляд", — добавил Гагин. На прошлой неделе министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что вопрос признания Владимира Зеленского президентом Украины к 21 мая может потерять актуальность.
https://ria.ru/20240213/zelenskiy-1927140429.html
https://ria.ru/20240406/ukraina-1938316122.html
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в мире, украина, россия, валерий залужный, владимир зеленский, ян гагин, вооруженные силы украины, нато, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Донецкая Народная Республика
Советник Пушилина не исключил военный переворот на Украине

Гагин: Залужный может возглавить военный переворот для свержения Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. На Украине не исключен военный переворот для свержения отменившего президентские выборы Владимира Зеленского, предположил в беседе с РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
"Вполне возможно, что Зеленского заменят путем военного переворота. Да, это возможно. Претендентов на его место достаточно в стране, и за каждым из них стоит иностранная разведка стран НАТО. В любом случае кого-то из них могут разыграть как очередную фигуру на шахматной доске. Ну, изначально называли (бывшего главкома ВСУ Валерия. — Прим. ред.) Залужного, прежде всего потому что Залужный имел и имеет до сих пор некий авторитет и среди гражданских, и среди военных", — заявил собеседник агентства.
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По его словам, Западу важно поддерживать "картинку хотя бы какой-то демократии на Украине", поэтому после отмены президентских выборов в стране возможен переворот.

Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но кампания не проводилась из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский утверждал, что выборы сейчас "не ко времени", и призвал поставить точку в этом вопросе.

"Если говорить о легитимности самого Зеленского, то у меня есть сомнения в изначальной легитимности его как президента, потому что он пришел на штыках военной хунты, которая захватила власть на Украине еще в 2014 году. Поэтому он второй нелегитимный президент после Порошенко, на мой взгляд", — добавил Гагин.
На прошлой неделе министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что вопрос признания Владимира Зеленского президентом Украины к 21 мая может потерять актуальность.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийЯн ГагинВооруженные силы УкраиныНАТОДонецкая Народная Республика
 
 
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