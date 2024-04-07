Советник Пушилина не исключил военный переворот на Украине
Гагин: Залужный может возглавить военный переворот для свержения Зеленского
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. На Украине не исключен военный переворот для свержения отменившего президентские выборы Владимира Зеленского, предположил в беседе с РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
"Вполне возможно, что Зеленского заменят путем военного переворота. Да, это возможно. Претендентов на его место достаточно в стране, и за каждым из них стоит иностранная разведка стран НАТО. В любом случае кого-то из них могут разыграть как очередную фигуру на шахматной доске. Ну, изначально называли (бывшего главкома ВСУ Валерия. — Прим. ред.) Залужного, прежде всего потому что Залужный имел и имеет до сих пор некий авторитет и среди гражданских, и среди военных", — заявил собеседник агентства.
По его словам, Западу важно поддерживать "картинку хотя бы какой-то демократии на Украине", поэтому после отмены президентских выборов в стране возможен переворот.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но кампания не проводилась из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский утверждал, что выборы сейчас "не ко времени", и призвал поставить точку в этом вопросе.
"Если говорить о легитимности самого Зеленского, то у меня есть сомнения в изначальной легитимности его как президента, потому что он пришел на штыках военной хунты, которая захватила власть на Украине еще в 2014 году. Поэтому он второй нелегитимный президент после Порошенко, на мой взгляд", — добавил Гагин.
На прошлой неделе министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что вопрос признания Владимира Зеленского президентом Украины к 21 мая может потерять актуальность.