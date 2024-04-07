https://ria.ru/20240407/ukraina-1938352395.html
Главком ВСУ начал проверку после попытки вручить журналисту повестку
Главком ВСУ начал проверку после попытки вручить журналисту повестку - РИА Новости, 07.04.2024
Главком ВСУ начал проверку после попытки вручить журналисту повестку
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в воскресенье сообщил в своем Telegram-канале, что начата служебная проверка по факту попытки вручения украинскому... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T10:16
2024-04-07T10:16
2024-04-07T18:03
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в воскресенье сообщил в своем Telegram-канале, что начата служебная проверка по факту попытки вручения украинскому журналисту повестки. Украинское издание "Следствие.Инфо" в субботу сообщило, что начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк мог дать указание представителям военкомата вручить украинскому журналисту Евгению Шульгату повестку после того, как он опубликовал расследование об элитной собственности сотрудника спецслужбы. "Вооруженные силы Украины осуждают какие-либо случаи нарушений со стороны военных должностных лиц. По материалам, опубликованным "Следствие.Инфо", мною определена задача командующего Сухопутными войсками ВСУ провести служебную проверку", — написал Сырский. Он добавил, что по результатам служебной проверки будут приняты соответствующие решения. В расследовании издания "Следствие.Инфо", занимающегося разоблачением коррупции и злоупотреблениями украинских чиновников, на основе видео с камер наблюдения, следует, что к их сотруднику Шульгату в киевском супермаркете целенаправленно подошли два сотрудника военкомата и "пытались вручить повестку". Шульгат подозревает, что его остановили из-за вышедшего на днях расследования о "королевской недвижимости генерала СБУ" Витюка. По видео с камер наблюдения журналисты установили, что сотрудникам военкомата "раздавал указания" и указал на Шульгата мужчина в гражданской одежде — речь идет, предположительно, об Алексее Биленко, сотруднике отдела кибербезопасности СБУ. Отмечается, что издание обратилось с официальным запросом в СБУ пояснить сложившуюся ситуацию, а также планирует передать полученную информацию в правоохранительные органы вместе с заявлением о преследовании и препятствии журналистской деятельности. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20230925/obogaschenie-1898580383.html
https://ria.ru/20240227/odessa-1929739212.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
Главком ВСУ начал проверку после попытки вручить журналисту повестку
Сырский начал проверку после попытки СБУ вручить журналисту Шульгату повестку
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в воскресенье сообщил в своем Telegram-канале
, что начата служебная проверка по факту попытки вручения украинскому журналисту повестки.
Украинское издание "Следствие.Инфо" в субботу сообщило, что начальник департамента кибербезопасности СБУ
Илья Витюк мог дать указание представителям военкомата вручить украинскому журналисту Евгению Шульгату повестку после того, как он опубликовал расследование об элитной собственности сотрудника спецслужбы.
"Вооруженные силы Украины осуждают какие-либо случаи нарушений со стороны военных должностных лиц. По материалам, опубликованным "Следствие.Инфо", мною определена задача командующего Сухопутными войсками ВСУ провести служебную проверку", — написал Сырский.
Он добавил, что по результатам служебной проверки будут приняты соответствующие решения.
В расследовании издания "Следствие.Инфо", занимающегося разоблачением коррупции и злоупотреблениями украинских чиновников, на основе видео с камер наблюдения, следует, что к их сотруднику Шульгату в киевском супермаркете целенаправленно подошли два сотрудника военкомата и "пытались вручить повестку". Шульгат подозревает, что его остановили из-за вышедшего на днях расследования о "королевской недвижимости генерала СБУ" Витюка.
По видео с камер наблюдения журналисты установили, что сотрудникам военкомата "раздавал указания" и указал на Шульгата мужчина в гражданской одежде — речь идет, предположительно, об Алексее Биленко, сотруднике отдела кибербезопасности СБУ.
Отмечается, что издание обратилось с официальным запросом в СБУ пояснить сложившуюся ситуацию, а также планирует передать полученную информацию в правоохранительные органы вместе с заявлением о преследовании и препятствии журналистской деятельности.
На Украине
с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.