https://ria.ru/20240407/ukraina-1938352395.html

Главком ВСУ начал проверку после попытки вручить журналисту повестку

Главком ВСУ начал проверку после попытки вручить журналисту повестку - РИА Новости, 07.04.2024

Главком ВСУ начал проверку после попытки вручить журналисту повестку

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в воскресенье сообщил в своем Telegram-канале, что начата служебная проверка по факту попытки вручения украинскому... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T10:16

2024-04-07T10:16

2024-04-07T18:03

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в воскресенье сообщил в своем Telegram-канале, что начата служебная проверка по факту попытки вручения украинскому журналисту повестки. Украинское издание "Следствие.Инфо" в субботу сообщило, что начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк мог дать указание представителям военкомата вручить украинскому журналисту Евгению Шульгату повестку после того, как он опубликовал расследование об элитной собственности сотрудника спецслужбы. "Вооруженные силы Украины осуждают какие-либо случаи нарушений со стороны военных должностных лиц. По материалам, опубликованным "Следствие.Инфо", мною определена задача командующего Сухопутными войсками ВСУ провести служебную проверку", — написал Сырский. Он добавил, что по результатам служебной проверки будут приняты соответствующие решения. В расследовании издания "Следствие.Инфо", занимающегося разоблачением коррупции и злоупотреблениями украинских чиновников, на основе видео с камер наблюдения, следует, что к их сотруднику Шульгату в киевском супермаркете целенаправленно подошли два сотрудника военкомата и "пытались вручить повестку". Шульгат подозревает, что его остановили из-за вышедшего на днях расследования о "королевской недвижимости генерала СБУ" Витюка. По видео с камер наблюдения журналисты установили, что сотрудникам военкомата "раздавал указания" и указал на Шульгата мужчина в гражданской одежде — речь идет, предположительно, об Алексее Биленко, сотруднике отдела кибербезопасности СБУ. Отмечается, что издание обратилось с официальным запросом в СБУ пояснить сложившуюся ситуацию, а также планирует передать полученную информацию в правоохранительные органы вместе с заявлением о преследовании и препятствии журналистской деятельности. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20230925/obogaschenie-1898580383.html

https://ria.ru/20240227/odessa-1929739212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, служба безопасности украины