https://ria.ru/20240407/ukraina-1938348458.html

Зеленский рассказал о новом способе получения оружия от США

Зеленский рассказал о новом способе получения оружия от США - РИА Новости, 07.04.2024

Зеленский рассказал о новом способе получения оружия от США

"Один сенатор недавно был и говорит: "Ты согласишься на кредитные деньги?". "А какие есть варианты?" Он говорит: "Ну, если тебе скажут, что деньги кредитные или РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T09:42

2024-04-07T09:42

2024-04-07T09:42

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Украина готова получить помощь от США в кредит, цитирует Владимира Зеленского издание "Украинская правда". "Один сенатор недавно был и говорит: "Ты согласишься на кредитные деньги?". "А какие есть варианты?" Он говорит: "Ну, если тебе скажут, что деньги кредитные или ты не получишь". Я говорю: "А зачем эти выборы, если нет никакого выбора". Поэтому мы согласимся на любой вариант", — заявил Зеленский. Он добавил, что если бы сегодня Украине предложили дать в кредит сегодня или бесплатно все через год, то он бы сказал: "только сегодня". Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации президента Джо Байдена о предоставлении еще 60 миллиардов долларов Киеву. Выделенные до этого ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину в рамках предыдущих контрактов. Бывший американский президент Дональд Трамп ранее предлагал перестать безвозмездно предоставлять помощь иностранным государствам, превратив такую поддержку в кредитные займы.

https://ria.ru/20240407/ukraina-1938339324.html

https://ria.ru/20240406/evropa-1937853952.html

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в мире, владимир зеленский, украина, киев, сша