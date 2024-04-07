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Зеленский рассказал о новом способе получения оружия от США - РИА Новости, 07.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:42 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938348458.html
Зеленский рассказал о новом способе получения оружия от США
Зеленский рассказал о новом способе получения оружия от США - РИА Новости, 07.04.2024
Зеленский рассказал о новом способе получения оружия от США
"Один сенатор недавно был и говорит: "Ты согласишься на кредитные деньги?". "А какие есть варианты?" Он говорит: "Ну, если тебе скажут, что деньги кредитные или РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T09:42
2024-04-07T09:42
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
киев
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Украина готова получить помощь от США в кредит, цитирует Владимира Зеленского издание "Украинская правда". "Один сенатор недавно был и говорит: "Ты согласишься на кредитные деньги?". "А какие есть варианты?" Он говорит: "Ну, если тебе скажут, что деньги кредитные или ты не получишь". Я говорю: "А зачем эти выборы, если нет никакого выбора". Поэтому мы согласимся на любой вариант", — заявил Зеленский. Он добавил, что если бы сегодня Украине предложили дать в кредит сегодня или бесплатно все через год, то он бы сказал: "только сегодня". Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации президента Джо Байдена о предоставлении еще 60 миллиардов долларов Киеву. Выделенные до этого ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину в рамках предыдущих контрактов. Бывший американский президент Дональд Трамп ранее предлагал перестать безвозмездно предоставлять помощь иностранным государствам, превратив такую поддержку в кредитные займы.
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938339324.html
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в мире, владимир зеленский, украина, киев, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Киев, США
Зеленский рассказал о новом способе получения оружия от США

Зеленский заявил, что Украина готова получать военную помощь от США в кредит

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Украина готова получить помощь от США в кредит, цитирует Владимира Зеленского издание "Украинская правда".

"Один сенатор недавно был и говорит: "Ты согласишься на кредитные деньги?". "А какие есть варианты?" Он говорит: "Ну, если тебе скажут, что деньги кредитные или ты не получишь". Я говорю: "А зачем эти выборы, если нет никакого выбора". Поэтому мы согласимся на любой вариант", — заявил Зеленский.
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Он добавил, что если бы сегодня Украине предложили дать в кредит сегодня или бесплатно все через год, то он бы сказал: "только сегодня".

Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации президента Джо Байдена о предоставлении еще 60 миллиардов долларов Киеву. Выделенные до этого ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину в рамках предыдущих контрактов.

Бывший американский президент Дональд Трамп ранее предлагал перестать безвозмездно предоставлять помощь иностранным государствам, превратив такую поддержку в кредитные займы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаКиевСША
 
 
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