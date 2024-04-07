https://ria.ru/20240407/ukraina-1938334741.html

Эксперт рассказал о стратегической цели Зеленского

Эксперт рассказал о стратегической цели Зеленского - РИА Новости, 07.04.2024

Эксперт рассказал о стратегической цели Зеленского

Стратегической задачей Владимира Зеленского и его окружения является втягивание напрямую НАТО в конфликт на Украине, заявил РИА Новости крымский политический... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T06:37

2024-04-07T06:37

2024-04-07T06:37

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эммануэль макрон

владимир джаралла

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Стратегической задачей Владимира Зеленского и его окружения является втягивание напрямую НАТО в конфликт на Украине, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла. Ранее Владимир Зеленский в эфире украинского новостного телемарафона поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. Соответствующее заявление Зеленский сделал, комментируя слова Макрона о возможной отправке военных инструкторов и механиков на Украину, а также идею о размещении иностранных войск на границе с Белоруссией для высвобождения резервов ВСУ, задействованных на данном направлении. "Стратегической задачей Зеленского и его окружения является втягивание напрямую НАТО в конфликт. И с самого начала США и НАТО четко и ясно говорили, что этого не произойдет никогда. Умирать должны сами украинцы. Макрон же своей инициативой вызвал скандал. У француза всегда была репутация политика, стремящегося быть "невестой на каждой свадьбе и покойником на всех похоронах", - сказал Джаралла. По его словам, поведение же Зеленского напоминает клоуна, который пытается получить выгоду от провала "французского партнера по сцене".

https://ria.ru/20240406/byudzhet-1938138202.html

https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html

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в мире, украина, франция, белоруссия, владимир зеленский, эммануэль макрон, владимир джаралла, нато, вооруженные силы украины