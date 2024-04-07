Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о стратегической цели Зеленского - РИА Новости, 07.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:37 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938334741.html
Эксперт рассказал о стратегической цели Зеленского
Эксперт рассказал о стратегической цели Зеленского - РИА Новости, 07.04.2024
Эксперт рассказал о стратегической цели Зеленского
Стратегической задачей Владимира Зеленского и его окружения является втягивание напрямую НАТО в конфликт на Украине, заявил РИА Новости крымский политический... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T06:37
2024-04-07T06:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
белоруссия
владимир зеленский
эммануэль макрон
владимир джаралла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_0:297:3071:2024_1920x0_80_0_0_5464bcec07b8eecddcafdd670ee5b9c7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Стратегической задачей Владимира Зеленского и его окружения является втягивание напрямую НАТО в конфликт на Украине, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла. Ранее Владимир Зеленский в эфире украинского новостного телемарафона поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. Соответствующее заявление Зеленский сделал, комментируя слова Макрона о возможной отправке военных инструкторов и механиков на Украину, а также идею о размещении иностранных войск на границе с Белоруссией для высвобождения резервов ВСУ, задействованных на данном направлении. "Стратегической задачей Зеленского и его окружения является втягивание напрямую НАТО в конфликт. И с самого начала США и НАТО четко и ясно говорили, что этого не произойдет никогда. Умирать должны сами украинцы. Макрон же своей инициативой вызвал скандал. У француза всегда была репутация политика, стремящегося быть "невестой на каждой свадьбе и покойником на всех похоронах", - сказал Джаралла. По его словам, поведение же Зеленского напоминает клоуна, который пытается получить выгоду от провала "французского партнера по сцене".
https://ria.ru/20240406/byudzhet-1938138202.html
https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html
украина
франция
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_702911a7522ee173da27077f6e752835.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, белоруссия, владимир зеленский, эммануэль макрон, владимир джаралла, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Белоруссия, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Владимир Джаралла, НАТО, Вооруженные силы Украины
Эксперт рассказал о стратегической цели Зеленского

Джаралла: задачей Зеленского остается втягивание напрямую НАТО в конфликт

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Стратегической задачей Владимира Зеленского и его окружения является втягивание напрямую НАТО в конфликт на Украине, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла.
Ранее Владимир Зеленский в эфире украинского новостного телемарафона поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. Соответствующее заявление Зеленский сделал, комментируя слова Макрона о возможной отправке военных инструкторов и механиков на Украину, а также идею о размещении иностранных войск на границе с Белоруссией для высвобождения резервов ВСУ, задействованных на данном направлении.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Украина вычерпала американский бюджет до дна
Вчера, 08:00
"Стратегической задачей Зеленского и его окружения является втягивание напрямую НАТО в конфликт. И с самого начала США и НАТО четко и ясно говорили, что этого не произойдет никогда. Умирать должны сами украинцы. Макрон же своей инициативой вызвал скандал. У француза всегда была репутация политика, стремящегося быть "невестой на каждой свадьбе и покойником на всех похоронах", - сказал Джаралла.
По его словам, поведение же Зеленского напоминает клоуна, который пытается получить выгоду от провала "французского партнера по сцене".
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Слабоумие без отваги: НАТО бессильна против России
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияБелоруссияВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронВладимир ДжараллаНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала