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Эксперт рассказал о стратегической цели Зеленского
Эксперт рассказал о стратегической цели Зеленского - РИА Новости, 07.04.2024
Эксперт рассказал о стратегической цели Зеленского
Стратегической задачей Владимира Зеленского и его окружения является втягивание напрямую НАТО в конфликт на Украине, заявил РИА Новости крымский политический... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T06:37
2024-04-07T06:37
2024-04-07T06:37
специальная военная операция на украине
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владимир джаралла
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Стратегической задачей Владимира Зеленского и его окружения является втягивание напрямую НАТО в конфликт на Украине, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла. Ранее Владимир Зеленский в эфире украинского новостного телемарафона поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. Соответствующее заявление Зеленский сделал, комментируя слова Макрона о возможной отправке военных инструкторов и механиков на Украину, а также идею о размещении иностранных войск на границе с Белоруссией для высвобождения резервов ВСУ, задействованных на данном направлении. "Стратегической задачей Зеленского и его окружения является втягивание напрямую НАТО в конфликт. И с самого начала США и НАТО четко и ясно говорили, что этого не произойдет никогда. Умирать должны сами украинцы. Макрон же своей инициативой вызвал скандал. У француза всегда была репутация политика, стремящегося быть "невестой на каждой свадьбе и покойником на всех похоронах", - сказал Джаралла. По его словам, поведение же Зеленского напоминает клоуна, который пытается получить выгоду от провала "французского партнера по сцене".
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Эксперт рассказал о стратегической цели Зеленского
Джаралла: задачей Зеленского остается втягивание напрямую НАТО в конфликт