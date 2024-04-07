https://ria.ru/20240407/ukraina-1938334587.html
Депутат рассказал об угрозах в военкоматах на Украине
Депутат рассказал об угрозах в военкоматах на Украине - РИА Новости, 07.04.2024
Депутат рассказал об угрозах в военкоматах на Украине
Отказавшихся воевать украинцев из Николаевской области помещают в колонию №83, где сотрудники украинских военкоматов угрожают им расправой над родственниками, а РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T06:34
2024-04-07T06:34
2024-04-07T06:34
специальная военная операция на украине
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херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕНСК (Херсонская обл.), 7 апр - РИА Новости. Отказавшихся воевать украинцев из Николаевской области помещают в колонию №83, где сотрудники украинских военкоматов угрожают им расправой над родственниками, а самих отказников избивают, заявил РИА Новости депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов. "Те, кто после попадания в руки ТЦК (территориальный центр комплектования на Украине занимается мобилизацией - ред.) отказываются идти служить в украинские вооруженные формирования, помещают в колонию №83 в Константиновке Арбузинского района Николаевской области. Там их подвергают избиениям, унижениям и в качестве крайнего аргумента угрожают расправой над родственниками, если они уйдут с передовой или сдадутся в плен российским войскам", - сказал собеседник агентства. В основном призывают жителей южных областей Украины, проживающих в сельской местности, отметил Барбашов, занимавший пост главы администрации Снигиревского района Херсонской области с весны 2022 года. После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к Херсонской области из состава Николаевской области Украины. Сейчас район занят украинскими войсками.
https://ria.ru/20240406/vsu-1938318409.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Депутат рассказал об угрозах в военкоматах на Украине
Депутат: отказавшимся воевать украинцам военкоматы угрожают расправой над семьей