https://ria.ru/20240407/ukraina-1938334587.html

Депутат рассказал об угрозах в военкоматах на Украине

Депутат рассказал об угрозах в военкоматах на Украине - РИА Новости, 07.04.2024

Депутат рассказал об угрозах в военкоматах на Украине

Отказавшихся воевать украинцев из Николаевской области помещают в колонию №83, где сотрудники украинских военкоматов угрожают им расправой над родственниками, а РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T06:34

2024-04-07T06:34

2024-04-07T06:34

специальная военная операция на украине

в мире

николаевская область

украина

херсонская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927981527_210:398:2858:1888_1920x0_80_0_0_392de07814c849731b0c1f63a973cff8.jpg

ГЕНИЧЕНСК (Херсонская обл.), 7 апр - РИА Новости. Отказавшихся воевать украинцев из Николаевской области помещают в колонию №83, где сотрудники украинских военкоматов угрожают им расправой над родственниками, а самих отказников избивают, заявил РИА Новости депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов. "Те, кто после попадания в руки ТЦК (территориальный центр комплектования на Украине занимается мобилизацией - ред.) отказываются идти служить в украинские вооруженные формирования, помещают в колонию №83 в Константиновке Арбузинского района Николаевской области. Там их подвергают избиениям, унижениям и в качестве крайнего аргумента угрожают расправой над родственниками, если они уйдут с передовой или сдадутся в плен российским войскам", - сказал собеседник агентства. В основном призывают жителей южных областей Украины, проживающих в сельской местности, отметил Барбашов, занимавший пост главы администрации Снигиревского района Херсонской области с весны 2022 года. После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к Херсонской области из состава Николаевской области Украины. Сейчас район занят украинскими войсками.

https://ria.ru/20240406/vsu-1938318409.html

николаевская область

украина

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, николаевская область, украина, херсонская область , вооруженные силы украины