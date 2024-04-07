https://ria.ru/20240407/ukraina-1938334396.html

В Госдуме сравнили Украину с псом на поводке

В Госдуме сравнили Украину с псом на поводке - РИА Новости, 07.04.2024

В Госдуме сравнили Украину с псом на поводке

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Украина сегодня сродни псу на поводке, ее власти ничего не решают РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T06:24

2024-04-07T06:24

2024-04-07T06:26

украина

россия

москва

дмитрий белик

владимир зеленский

андрей ермак

госдума рф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923206470_0:72:2889:1697_1920x0_80_0_0_7ba649e703fa9ea43a3c7161f11e1b12.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Украина сегодня сродни псу на поводке, ее власти ничего не решают в вопросе возможных переговоров с Россией. Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью европейскому изданию газеты Politico заявил, что соглашение Украины с Россией сейчас совершенно невозможно. По его словам, Украина никогда не пойдет на компромиссы в отношении своей независимости. "Украинские политики важно надувают щеки, что, мол, они будут решать, вести переговоры или нет. Но, на самом деле, и в России, и в западных странах прекрасно понимают, что сегодняшняя Украина – это пес на паводке: прикажут – залает, прикажут – закроет рот, прикажут – побежит лизать сапоги тому, кого еще недавно так усердно облаивал", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, сегодня на Украине политические игры ценятся гораздо выше реальных дел. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как уточняли в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Российский президент Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240406/byudzhet-1938138202.html

https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1936968622.html

украина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, москва, дмитрий белик, владимир зеленский, андрей ермак, госдума рф, в мире