В Госдуме сравнили Украину с псом на поводке
Депутат Госдумы Белик: Украина сродни псу на поводке, ее власти ничего не решают
В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Украина сегодня сродни псу на поводке, ее власти ничего не решают в вопросе возможных переговоров с Россией.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью европейскому изданию газеты Politico заявил, что соглашение Украины с Россией сейчас совершенно невозможно. По его словам, Украина никогда не пойдет на компромиссы в отношении своей независимости.
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"Украинские политики важно надувают щеки, что, мол, они будут решать, вести переговоры или нет. Но, на самом деле, и в России, и в западных странах прекрасно понимают, что сегодняшняя Украина – это пес на паводке: прикажут – залает, прикажут – закроет рот, прикажут – побежит лизать сапоги тому, кого еще недавно так усердно облаивал", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, сегодня на Украине политические игры ценятся гораздо выше реальных дел.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как уточняли в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Российский президент Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
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