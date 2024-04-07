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В Госдуме сравнили Украину с псом на поводке - РИА Новости, 07.04.2024
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06:24 07.04.2024 (обновлено: 06:26 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938334396.html
В Госдуме сравнили Украину с псом на поводке
В Госдуме сравнили Украину с псом на поводке - РИА Новости, 07.04.2024
В Госдуме сравнили Украину с псом на поводке
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Украина сегодня сродни псу на поводке, ее власти ничего не решают РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T06:24
2024-04-07T06:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Украина сегодня сродни псу на поводке, ее власти ничего не решают в вопросе возможных переговоров с Россией. Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью европейскому изданию газеты Politico заявил, что соглашение Украины с Россией сейчас совершенно невозможно. По его словам, Украина никогда не пойдет на компромиссы в отношении своей независимости. "Украинские политики важно надувают щеки, что, мол, они будут решать, вести переговоры или нет. Но, на самом деле, и в России, и в западных странах прекрасно понимают, что сегодняшняя Украина – это пес на паводке: прикажут – залает, прикажут – закроет рот, прикажут – побежит лизать сапоги тому, кого еще недавно так усердно облаивал", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, сегодня на Украине политические игры ценятся гораздо выше реальных дел. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как уточняли в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Российский президент Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20240406/byudzhet-1938138202.html
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украина, россия, москва, дмитрий белик, владимир зеленский, андрей ермак, госдума рф, в мире
Украина, Россия, Москва, Дмитрий Белик, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Госдума РФ, В мире
В Госдуме сравнили Украину с псом на поводке

Депутат Госдумы Белик: Украина сродни псу на поводке, ее власти ничего не решают

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Украина сегодня сродни псу на поводке, ее власти ничего не решают в вопросе возможных переговоров с Россией.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью европейскому изданию газеты Politico заявил, что соглашение Украины с Россией сейчас совершенно невозможно. По его словам, Украина никогда не пойдет на компромиссы в отношении своей независимости.
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"Украинские политики важно надувают щеки, что, мол, они будут решать, вести переговоры или нет. Но, на самом деле, и в России, и в западных странах прекрасно понимают, что сегодняшняя Украина – это пес на паводке: прикажут – залает, прикажут – закроет рот, прикажут – побежит лизать сапоги тому, кого еще недавно так усердно облаивал", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, сегодня на Украине политические игры ценятся гораздо выше реальных дел.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как уточняли в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Российский президент Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
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