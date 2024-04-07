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Стало известно, когда Турция введет визовый режим с Таджикистаном
Стало известно, когда Турция введет визовый режим с Таджикистаном - РИА Новости, 07.04.2024
Стало известно, когда Турция введет визовый режим с Таджикистаном
Власти Турции вводят визовый режим для граждан Таджикистана с 20 апреля, сообщил РИА Новости представитель департамента информации таджикского МИД. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T09:57
2024-04-07T09:57
2024-04-07T10:13
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ДУШАНБЕ, 7 апр – РИА Новости. Власти Турции вводят визовый режим для граждан Таджикистана с 20 апреля, сообщил РИА Новости представитель департамента информации таджикского МИД."Визовая система для граждан Таджикистана будет введена Турцией с 20 апреля 2024 года. Турция официально проинформировала Таджикистан об этой мере 6 апреля по дипломатическим каналам", - сказал собеседник агентства.Ранее, с 2021 года, граждане Таджикистана могли въезжать в Турцию без визы и находиться там 90 дней.
https://ria.ru/20240406/visa-1938273007.html
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турция, таджикистан, в мире
Турция, Таджикистан, В мире
Стало известно, когда Турция введет визовый режим с Таджикистаном
Турция введет визовый режим с Таджикистаном 20 апреля