https://ria.ru/20240407/turtsiya-1938350397.html

Стало известно, когда Турция введет визовый режим с Таджикистаном

Стало известно, когда Турция введет визовый режим с Таджикистаном - РИА Новости, 07.04.2024

Стало известно, когда Турция введет визовый режим с Таджикистаном

Власти Турции вводят визовый режим для граждан Таджикистана с 20 апреля, сообщил РИА Новости представитель департамента информации таджикского МИД. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T09:57

2024-04-07T09:57

2024-04-07T10:13

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ДУШАНБЕ, 7 апр – РИА Новости. Власти Турции вводят визовый режим для граждан Таджикистана с 20 апреля, сообщил РИА Новости представитель департамента информации таджикского МИД."Визовая система для граждан Таджикистана будет введена Турцией с 20 апреля 2024 года. Турция официально проинформировала Таджикистан об этой мере 6 апреля по дипломатическим каналам", - сказал собеседник агентства.Ранее, с 2021 года, граждане Таджикистана могли въезжать в Турцию без визы и находиться там 90 дней.

https://ria.ru/20240406/visa-1938273007.html

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турция, таджикистан, в мире