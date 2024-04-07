Сигнал для Запада. Во Франции забили тревогу из-за удара России по Киеву
Nouvelle Tribune: ракеты "Циркон" стали инструментом сдерживания Запада
© AP Photo / Ukrainian Emergency Situations MinistryПожар на месте взрыва в Киеве
© AP Photo / Ukrainian Emergency Situations Ministry
Пожар на месте взрыва в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Применение гиперзвуковых ракет "Циркон" против объектов в Киеве стало стратегическим сигналом для Запада, считает обозреватель La Nouvelle Tribune Шарли Хессун.
"Использование ракеты "Циркон" против <…> объектов в Киеве можно интерпретировать как демонстрацию силы, направленную <…> на то, чтобы послать сигнал противникам России. <…> Этот стратегический ход подчеркивает способность российского оружия противостоять самым сложным системам противовоздушной обороны, включая американский зенитный комплекс Patriot", — написал он.
По мнению журналиста, гиперзвуковые ракеты стали новым элементом в российской системе стратегического сдерживания Запада. Более того, неуловимые для традиционной ПРО "Цирконы" значительно повысили наступательный потенциал российской армии на Украине, подчеркнул обозреватель.
"(Применяя "Цирконы". — Прим. ред.) Москва усиливает военное давление на Киев", — заключил Хессун.
В конце марта Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины, в том числе новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон".
Ракета "Циркон" разработана и производится в реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). Ракета имеет дальность в 1000 километров и может развивать скорость в девять Махов.