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Сигнал для Запада. Во Франции забили тревогу из-за удара России по Киеву - РИА Новости, 07.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:10 07.04.2024 (обновлено: 08:38 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/tsirkon-1938325921.html
Сигнал для Запада. Во Франции забили тревогу из-за удара России по Киеву
Сигнал для Запада. Во Франции забили тревогу из-за удара России по Киеву - РИА Новости, 07.04.2024
Сигнал для Запада. Во Франции забили тревогу из-за удара России по Киеву
Применение гиперзвуковых ракет "Циркон" против объектов в Киеве стало стратегическим сигналом для Запада, считает обозреватель La Nouvelle Tribune Шарли Хессун. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T02:10
2024-04-07T08:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
киев
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Применение гиперзвуковых ракет "Циркон" против объектов в Киеве стало стратегическим сигналом для Запада, считает обозреватель La Nouvelle Tribune Шарли Хессун."Использование ракеты "Циркон" против &lt;…&gt; объектов в Киеве можно интерпретировать как демонстрацию силы, направленную &lt;…&gt; на то, чтобы послать сигнал противникам России. &lt;…&gt; Этот стратегический ход подчеркивает способность российского оружия противостоять самым сложным системам противовоздушной обороны, включая американский зенитный комплекс Patriot", — написал он.По мнению журналиста, гиперзвуковые ракеты стали новым элементом в российской системе стратегического сдерживания Запада. Более того, неуловимые для традиционной ПРО "Цирконы" значительно повысили наступательный потенциал российской армии на Украине, подчеркнул обозреватель."(Применяя "Цирконы". — Прим. ред.) Москва усиливает военное давление на Киев", — заключил Хессун.В конце марта Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины, в том числе новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон".Ракета "Циркон" разработана и производится в реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). Ракета имеет дальность в 1000 километров и может развивать скорость в девять Махов.
https://ria.ru/20240405/kiev-1938114056.html
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в мире, украина, россия, франция, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Киев
Сигнал для Запада. Во Франции забили тревогу из-за удара России по Киеву

Nouvelle Tribune: ракеты "Циркон" стали инструментом сдерживания Запада

© AP Photo / Ukrainian Emergency Situations MinistryПожар на месте взрыва в Киеве
Пожар на месте взрыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / Ukrainian Emergency Situations Ministry
Пожар на месте взрыва в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Применение гиперзвуковых ракет "Циркон" против объектов в Киеве стало стратегическим сигналом для Запада, считает обозреватель La Nouvelle Tribune Шарли Хессун.
"Использование ракеты "Циркон" против <…> объектов в Киеве можно интерпретировать как демонстрацию силы, направленную <…> на то, чтобы послать сигнал противникам России. <…> Этот стратегический ход подчеркивает способность российского оружия противостоять самым сложным системам противовоздушной обороны, включая американский зенитный комплекс Patriot", — написал он.
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"(Применяя "Цирконы". — Прим. ред.) Москва усиливает военное давление на Киев", — заключил Хессун.
В конце марта Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины, в том числе новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон".
Ракета "Циркон" разработана и производится в реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). Ракета имеет дальность в 1000 километров и может развивать скорость в девять Махов.
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