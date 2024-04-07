https://ria.ru/20240407/tsirkon-1938325921.html

Сигнал для Запада. Во Франции забили тревогу из-за удара России по Киеву

Сигнал для Запада. Во Франции забили тревогу из-за удара России по Киеву - РИА Новости, 07.04.2024

Сигнал для Запада. Во Франции забили тревогу из-за удара России по Киеву

Применение гиперзвуковых ракет "Циркон" против объектов в Киеве стало стратегическим сигналом для Запада, считает обозреватель La Nouvelle Tribune Шарли Хессун. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T02:10

2024-04-07T02:10

2024-04-07T08:38

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Применение гиперзвуковых ракет "Циркон" против объектов в Киеве стало стратегическим сигналом для Запада, считает обозреватель La Nouvelle Tribune Шарли Хессун."Использование ракеты "Циркон" против <…> объектов в Киеве можно интерпретировать как демонстрацию силы, направленную <…> на то, чтобы послать сигнал противникам России. <…> Этот стратегический ход подчеркивает способность российского оружия противостоять самым сложным системам противовоздушной обороны, включая американский зенитный комплекс Patriot", — написал он.По мнению журналиста, гиперзвуковые ракеты стали новым элементом в российской системе стратегического сдерживания Запада. Более того, неуловимые для традиционной ПРО "Цирконы" значительно повысили наступательный потенциал российской армии на Украине, подчеркнул обозреватель."(Применяя "Цирконы". — Прим. ред.) Москва усиливает военное давление на Киев", — заключил Хессун.В конце марта Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины, в том числе новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон".Ракета "Циркон" разработана и производится в реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). Ракета имеет дальность в 1000 километров и может развивать скорость в девять Махов.

https://ria.ru/20240405/kiev-1938114056.html

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в мире, украина, россия, франция, киев