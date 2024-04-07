https://ria.ru/20240407/tramp-1938412116.html

СМИ: Трамп заявил, что может заставить Украину уступить Крым и Донбасс

СМИ: Трамп заявил, что может заставить Украину уступить Крым и Донбасс - РИА Новости, 07.04.2024

СМИ: Трамп заявил, что может заставить Украину уступить Крым и Донбасс

Экс-президент США Дональд Трамп приватно говорил, что может положить конец конфликту на Украине, заставив Киев признать Крым и Донбасс частью России, пишет... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T16:24

2024-04-07T16:24

2024-04-07T19:00

специальная военная операция на украине

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дональд трамп

владимир путин

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп приватно говорил, что может положить конец конфликту на Украине, заставив Киев признать Крым и Донбасс частью России, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники."Бывший президент США Дональд Трамп в частном порядке заявил, что может положить конец войне России на Украине, оказав давление на Украину, чтобы она отдала часть территории. <...> Предложение Трампа заключается в том, чтобы заставить Украину уступить России Крым и приграничный Донбасс", — говорится в публикации.Трамп неоднократно обещал во время предвыборной компании разрешить конфликт на Украине, если вновь станет президентом. По словам политика, он сделает это еще до инаугурации. Крым, ДНР и ЛНР вошли в состав России по итогам проведенных там референдумов. Киев не признает их результаты.

https://ria.ru/20240407/zelenskiy-1938300974.html

россия

украина

донецкая народная республика

сша

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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, дональд трамп, владимир путин, сша