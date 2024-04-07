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СМИ: Трамп заявил, что может заставить Украину уступить Крым и Донбасс
СМИ: Трамп заявил, что может заставить Украину уступить Крым и Донбасс - РИА Новости, 07.04.2024
СМИ: Трамп заявил, что может заставить Украину уступить Крым и Донбасс
Экс-президент США Дональд Трамп приватно говорил, что может положить конец конфликту на Украине, заставив Киев признать Крым и Донбасс частью России, пишет... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T16:24
2024-04-07T16:24
2024-04-07T19:00
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп приватно говорил, что может положить конец конфликту на Украине, заставив Киев признать Крым и Донбасс частью России, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники."Бывший президент США Дональд Трамп в частном порядке заявил, что может положить конец войне России на Украине, оказав давление на Украину, чтобы она отдала часть территории. <...> Предложение Трампа заключается в том, чтобы заставить Украину уступить России Крым и приграничный Донбасс", — говорится в публикации.Трамп неоднократно обещал во время предвыборной компании разрешить конфликт на Украине, если вновь станет президентом. По словам политика, он сделает это еще до инаугурации. Крым, ДНР и ЛНР вошли в состав России по итогам проведенных там референдумов. Киев не признает их результаты.
https://ria.ru/20240407/zelenskiy-1938300974.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Дональд Трамп, Владимир Путин, США
СМИ: Трамп заявил, что может заставить Украину уступить Крым и Донбасс
WP: Трамп заявил о готовности давить на Киев, чтобы тот уступил Крым и Донбасс