Среди главных торговых партнеров России не осталось западных стран
Китай, Индия и Турция стали главными торговыми партнерами РФ по итогам 2023 года
Вид на центр Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Среди главных торговых партнеров России не осталось западных стран: из первой пятерки выпала Германия, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.
По итогам 2023 года ФРГ с товарооборотом в 12,2 миллиарда долларов вошла лишь во вторую пятерку.
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По данным ФТС, товарооборот России в прошлом году составил 710,1 миллиарда долларов. Из них 51 процент пришелся на азиатские страны, 23 процента — на европейские, 11 процентов — на Ближний Восток. Еще восемь процентов — на ближнее зарубежье, четыре процента — на американские страны, а три процента — на Африку.
Лидером остался Китай с рекордным товарооборотом в 240,1 миллиарда долларов. На второе место с пятого поднялась Индия благодаря росту торговли с Россией в 1,8 раза — до 64,9 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает Турция с 56,5 миллиарда долларов.
На четвертом месте расположилась Белоруссия, товарооборот с которой составил около 55 миллиардов долларов. На пятую строку с восьмой поднялся Казахстан с 26 миллиардами долларов. На эти пять стран приходится 60 процентов всего товарооборота России в 2023-м.
Во вторую пятерку, помимо Германии, теперь входят Южная Корея с товарооборотом на 15 миллиардов долларов. ОАЭ, торговля России с которыми могла вырасти до 12,1 миллиарда (из расчета по данным за девять месяцев), стали восьмыми, при этом еще год назад были 16-ми. Бразилия (11,3 миллиарда долларов) поднялась на девятое место с 17-го годом ранее, а Нидерланды, наоборот, потеряли четыре позиции и опустились на десятую строку (9,9 миллиарда).
В региональном разрезе крупнейшими внешнеторговыми партнерами России в Азии, помимо Китая, Индии и Южной Кореи, были Япония (9,7 миллиарда долларов) и Гонконг (5,9 миллиарда долларов). Среди стран ближнего зарубежья в Азии наиболее активная торговля шла с Казахстаном, Узбекистаном (9,9 миллиарда долларов) и Арменией (7,3 миллиарда долларов).
В Африке неоспоримым лидером был Египет, товарооборот с которым увеличился на 40 процентов — до 5,5 миллиарда долларов.
На Ближнем Востоке крупными партнерами для России, помимо Турции и ОАЭ, были Иран (четыре миллиарда долларов) и Саудовская Аравия, с которой торговля выросла в полтора раза — до 3,3 миллиарда долларов.
В Южной и Северной Америке, помимо Бразилии, существенные объемы торговли были с США (5,5 миллиарда долларов), Мексикой (2,2 миллиарда) и Эквадором (1,1 миллиарда).