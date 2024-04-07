https://ria.ru/20240407/torgovlya-1938338018.html

Среди главных торговых партнеров России не осталось западных стран

Среди главных торговых партнеров России не осталось западных стран - РИА Новости, 07.04.2024

Среди главных торговых партнеров России не осталось западных стран

Среди главных торговых партнеров России не осталось западных стран: из первой пятерки выпала Германия, следует из анализа РИА Новости данных национальных... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T08:17

2024-04-07T08:17

2024-04-07T09:59

экономика

россия

китай

индия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

германия

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Среди главных торговых партнеров России не осталось западных стран: из первой пятерки выпала Германия, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.По итогам 2023 года ФРГ с товарооборотом в 12,2 миллиарда долларов вошла лишь во вторую пятерку.Лидером остался Китай с рекордным товарооборотом в 240,1 миллиарда долларов. На второе место с пятого поднялась Индия благодаря росту торговли с Россией в 1,8 раза — до 64,9 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает Турция с 56,5 миллиарда долларов.На четвертом месте расположилась Белоруссия, товарооборот с которой составил около 55 миллиардов долларов. На пятую строку с восьмой поднялся Казахстан с 26 миллиардами долларов. На эти пять стран приходится 60 процентов всего товарооборота России в 2023-м.Во вторую пятерку, помимо Германии, теперь входят Южная Корея с товарооборотом на 15 миллиардов долларов. ОАЭ, торговля России с которыми могла вырасти до 12,1 миллиарда (из расчета по данным за девять месяцев), стали восьмыми, при этом еще год назад были 16-ми. Бразилия (11,3 миллиарда долларов) поднялась на девятое место с 17-го годом ранее, а Нидерланды, наоборот, потеряли четыре позиции и опустились на десятую строку (9,9 миллиарда).В региональном разрезе крупнейшими внешнеторговыми партнерами России в Азии, помимо Китая, Индии и Южной Кореи, были Япония (9,7 миллиарда долларов) и Гонконг (5,9 миллиарда долларов). Среди стран ближнего зарубежья в Азии наиболее активная торговля шла с Казахстаном, Узбекистаном (9,9 миллиарда долларов) и Арменией (7,3 миллиарда долларов). В Африке неоспоримым лидером был Египет, товарооборот с которым увеличился на 40 процентов — до 5,5 миллиарда долларов.На Ближнем Востоке крупными партнерами для России, помимо Турции и ОАЭ, были Иран (четыре миллиарда долларов) и Саудовская Аравия, с которой торговля выросла в полтора раза — до 3,3 миллиарда долларов. В Южной и Северной Америке, помимо Бразилии, существенные объемы торговли были с США (5,5 миллиарда долларов), Мексикой (2,2 миллиарда) и Эквадором (1,1 миллиарда).

https://ria.ru/20240401/sanktsii-1937016129.html

https://ria.ru/20240325/drevesina-1935566322.html

https://ria.ru/20240401/ekonomika-1937078373.html

https://ria.ru/20240317/koridor-1933588841.html

россия

китай

индия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, китай, индия, федеральная таможенная служба (фтс россии), германия