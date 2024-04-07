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Среди главных торговых партнеров России не осталось западных стран - РИА Новости, 07.04.2024
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08:17 07.04.2024 (обновлено: 09:59 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/torgovlya-1938338018.html
Среди главных торговых партнеров России не осталось западных стран
Среди главных торговых партнеров России не осталось западных стран - РИА Новости, 07.04.2024
Среди главных торговых партнеров России не осталось западных стран
Среди главных торговых партнеров России не осталось западных стран: из первой пятерки выпала Германия, следует из анализа РИА Новости данных национальных... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T08:17
2024-04-07T09:59
экономика
россия
китай
индия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
германия
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Среди главных торговых партнеров России не осталось западных стран: из первой пятерки выпала Германия, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.По итогам 2023 года ФРГ с товарооборотом в 12,2 миллиарда долларов вошла лишь во вторую пятерку.Лидером остался Китай с рекордным товарооборотом в 240,1 миллиарда долларов. На второе место с пятого поднялась Индия благодаря росту торговли с Россией в 1,8 раза — до 64,9 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает Турция с 56,5 миллиарда долларов.На четвертом месте расположилась Белоруссия, товарооборот с которой составил около 55 миллиардов долларов. На пятую строку с восьмой поднялся Казахстан с 26 миллиардами долларов. На эти пять стран приходится 60 процентов всего товарооборота России в 2023-м.Во вторую пятерку, помимо Германии, теперь входят Южная Корея с товарооборотом на 15 миллиардов долларов. ОАЭ, торговля России с которыми могла вырасти до 12,1 миллиарда (из расчета по данным за девять месяцев), стали восьмыми, при этом еще год назад были 16-ми. Бразилия (11,3 миллиарда долларов) поднялась на девятое место с 17-го годом ранее, а Нидерланды, наоборот, потеряли четыре позиции и опустились на десятую строку (9,9 миллиарда).В региональном разрезе крупнейшими внешнеторговыми партнерами России в Азии, помимо Китая, Индии и Южной Кореи, были Япония (9,7 миллиарда долларов) и Гонконг (5,9 миллиарда долларов). Среди стран ближнего зарубежья в Азии наиболее активная торговля шла с Казахстаном, Узбекистаном (9,9 миллиарда долларов) и Арменией (7,3 миллиарда долларов). В Африке неоспоримым лидером был Египет, товарооборот с которым увеличился на 40 процентов — до 5,5 миллиарда долларов.На Ближнем Востоке крупными партнерами для России, помимо Турции и ОАЭ, были Иран (четыре миллиарда долларов) и Саудовская Аравия, с которой торговля выросла в полтора раза — до 3,3 миллиарда долларов. В Южной и Северной Америке, помимо Бразилии, существенные объемы торговли были с США (5,5 миллиарда долларов), Мексикой (2,2 миллиарда) и Эквадором (1,1 миллиарда).
https://ria.ru/20240401/sanktsii-1937016129.html
https://ria.ru/20240325/drevesina-1935566322.html
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россия
китай
индия
германия
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экономика, россия, китай, индия, федеральная таможенная служба (фтс россии), германия
Экономика, Россия, Китай, Индия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Германия
Среди главных торговых партнеров России не осталось западных стран

Китай, Индия и Турция стали главными торговыми партнерами РФ по итогам 2023 года

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Вид на центр Москвы - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Среди главных торговых партнеров России не осталось западных стран: из первой пятерки выпала Германия, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.
По итогам 2023 года ФРГ с товарооборотом в 12,2 миллиарда долларов вошла лишь во вторую пятерку.
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По данным ФТС, товарооборот России в прошлом году составил 710,1 миллиарда долларов. Из них 51 процент пришелся на азиатские страны, 23 процента — на европейские, 11 процентов — на Ближний Восток. Еще восемь процентов — на ближнее зарубежье, четыре процента — на американские страны, а три процента — на Африку.

Лидером остался Китай с рекордным товарооборотом в 240,1 миллиарда долларов. На второе место с пятого поднялась Индия благодаря росту торговли с Россией в 1,8 раза — до 64,9 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает Турция с 56,5 миллиарда долларов.
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На четвертом месте расположилась Белоруссия, товарооборот с которой составил около 55 миллиардов долларов. На пятую строку с восьмой поднялся Казахстан с 26 миллиардами долларов. На эти пять стран приходится 60 процентов всего товарооборота России в 2023-м.
Во вторую пятерку, помимо Германии, теперь входят Южная Корея с товарооборотом на 15 миллиардов долларов. ОАЭ, торговля России с которыми могла вырасти до 12,1 миллиарда (из расчета по данным за девять месяцев), стали восьмыми, при этом еще год назад были 16-ми. Бразилия (11,3 миллиарда долларов) поднялась на девятое место с 17-го годом ранее, а Нидерланды, наоборот, потеряли четыре позиции и опустились на десятую строку (9,9 миллиарда).
В региональном разрезе крупнейшими внешнеторговыми партнерами России в Азии, помимо Китая, Индии и Южной Кореи, были Япония (9,7 миллиарда долларов) и Гонконг (5,9 миллиарда долларов). Среди стран ближнего зарубежья в Азии наиболее активная торговля шла с Казахстаном, Узбекистаном (9,9 миллиарда долларов) и Арменией (7,3 миллиарда долларов).
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В Африке неоспоримым лидером был Египет, товарооборот с которым увеличился на 40 процентов — до 5,5 миллиарда долларов.
На Ближнем Востоке крупными партнерами для России, помимо Турции и ОАЭ, были Иран (четыре миллиарда долларов) и Саудовская Аравия, с которой торговля выросла в полтора раза — до 3,3 миллиарда долларов.
В Южной и Северной Америке, помимо Бразилии, существенные объемы торговли были с США (5,5 миллиарда долларов), Мексикой (2,2 миллиарда) и Эквадором (1,1 миллиарда).
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ЭкономикаРоссияКитайИндияФедеральная таможенная служба (ФТС России)Германия
 
 
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