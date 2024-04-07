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Нападавшие на "Крокус" были хорошо подготовленными наемниками, заявил Гагин - РИА Новости, 07.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
04:18 07.04.2024 (обновлено: 04:25 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/terakt-1938331445.html
Нападавшие на "Крокус" были хорошо подготовленными наемниками, заявил Гагин
Нападавшие на "Крокус" были хорошо подготовленными наемниками, заявил Гагин - РИА Новости, 07.04.2024
Нападавшие на "Крокус" были хорошо подготовленными наемниками, заявил Гагин
Нападавшие на подмосковный "Крокус сити холл" были хорошо подготовленными наемниками, организаторы теракта — украинские спецслужбы, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T04:18
2024-04-07T04:25
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
донецкая народная республика
ян гагин
владимир путин
крокус сити холл
происшествия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Нападавшие на подмосковный "Крокус сити холл" были хорошо подготовленными наемниками, организаторы теракта — украинские спецслужбы, заявил в интервью РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. "Надо отметить: во-первых, это не инициативщики — это наемники, действовали они действительно профессионально. То есть у них была военная подготовка. Как бы ни говорили, ни обсуждали мамкины диванные эксперты, эти люди не впервые держали оружие в руках", — заявил Гагин. По его словам, скорее всего, у нападавших "был какой-то опыт ведения боевых действий". "Пускай это не спецназ, как у нас все сразу говорят, но они уже держали оружие в руках, они уже убивали людей. Возможно, они это делали в ИГИЛ*. Возможно, они делали это в Сирии, в Африке, где угодно, но опыт у них был. Они были выбраны не случайно", - подчеркнул собеседник агентства. Гагин также уверен, что организатором теракта выступали украинские спецслужбы. "Прежде всего, на украинский след в этой истории указывает то, что боевики пытались скрыться именно на Украине. Естественно, этот коридор захода на Украину им обещали именно в каком-то определенном месте. Это явный след работы спецслужб", — сказал советник. Гагин также уверен, что исполнители теракта планировали скрыться на Украине и получить свое обещанное денежное вознаграждение. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240323/terakt-1935324342.html
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россия, украина, донецкая народная республика, ян гагин, владимир путин, крокус сити холл, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Владимир Путин, Крокус Сити Холл, Происшествия
Нападавшие на "Крокус" были хорошо подготовленными наемниками, заявил Гагин

Советник Гагин: нападавшие на "Крокус" были хорошо подготовленными наемниками

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Нападавшие на подмосковный "Крокус сити холл" были хорошо подготовленными наемниками, организаторы теракта — украинские спецслужбы, заявил в интервью РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
"Надо отметить: во-первых, это не инициативщики — это наемники, действовали они действительно профессионально. То есть у них была военная подготовка. Как бы ни говорили, ни обсуждали мамкины диванные эксперты, эти люди не впервые держали оружие в руках", — заявил Гагин.
Машины полиции и скорой помощи у горящего концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Очевидно, кто является заказчиком теракта в "Крокусе", заявил Пушилин
23 марта, 16:41
По его словам, скорее всего, у нападавших "был какой-то опыт ведения боевых действий".
"Пускай это не спецназ, как у нас все сразу говорят, но они уже держали оружие в руках, они уже убивали людей. Возможно, они это делали в ИГИЛ*. Возможно, они делали это в Сирии, в Африке, где угодно, но опыт у них был. Они были выбраны не случайно", - подчеркнул собеседник агентства.
Гагин также уверен, что организатором теракта выступали украинские спецслужбы.
На месте задержания подозреваемых в нападении на Крокус в Брянской области
Эксперт сообщил, что ждало бы исполнителей теракта в "Крокусе" на Украине
25 марта, 12:58
"Прежде всего, на украинский след в этой истории указывает то, что боевики пытались скрыться именно на Украине. Естественно, этот коридор захода на Украину им обещали именно в каком-то определенном месте. Это явный след работы спецслужб", — сказал советник.
Гагин также уверен, что исполнители теракта планировали скрыться на Украине и получить свое обещанное денежное вознаграждение.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
* Запрещенная в России террористическая организация
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинВладимир ПутинКрокус Сити ХоллПроисшествия
 
 
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