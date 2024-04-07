https://ria.ru/20240407/terakt-1938331445.html

Нападавшие на "Крокус" были хорошо подготовленными наемниками, заявил Гагин

Нападавшие на "Крокус" были хорошо подготовленными наемниками, заявил Гагин - РИА Новости, 07.04.2024

Нападавшие на "Крокус" были хорошо подготовленными наемниками, заявил Гагин

Нападавшие на подмосковный "Крокус сити холл" были хорошо подготовленными наемниками, организаторы теракта — украинские спецслужбы, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T04:18

2024-04-07T04:18

2024-04-07T04:25

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

донецкая народная республика

ян гагин

владимир путин

крокус сити холл

происшествия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Нападавшие на подмосковный "Крокус сити холл" были хорошо подготовленными наемниками, организаторы теракта — украинские спецслужбы, заявил в интервью РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. "Надо отметить: во-первых, это не инициативщики — это наемники, действовали они действительно профессионально. То есть у них была военная подготовка. Как бы ни говорили, ни обсуждали мамкины диванные эксперты, эти люди не впервые держали оружие в руках", — заявил Гагин. По его словам, скорее всего, у нападавших "был какой-то опыт ведения боевых действий". "Пускай это не спецназ, как у нас все сразу говорят, но они уже держали оружие в руках, они уже убивали людей. Возможно, они это делали в ИГИЛ*. Возможно, они делали это в Сирии, в Африке, где угодно, но опыт у них был. Они были выбраны не случайно", - подчеркнул собеседник агентства. Гагин также уверен, что организатором теракта выступали украинские спецслужбы. "Прежде всего, на украинский след в этой истории указывает то, что боевики пытались скрыться именно на Украине. Естественно, этот коридор захода на Украину им обещали именно в каком-то определенном месте. Это явный след работы спецслужб", — сказал советник. Гагин также уверен, что исполнители теракта планировали скрыться на Украине и получить свое обещанное денежное вознаграждение. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240323/terakt-1935324342.html

https://ria.ru/20240325/krokus-1935635727.html

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россия, украина, донецкая народная республика, ян гагин, владимир путин, крокус сити холл, происшествия