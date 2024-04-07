В Зарайске представили новинки сельскохозяйственной техники
© Минсельхозпрод Московской областиСельскохозяйственная техника представленная в Подмосковном Зарайске на фестивале-выставке "Зарайская нива"
© Минсельхозпрод Московской области
Сельскохозяйственная техника представленная в Подмосковном Зарайске на фестивале-выставке "Зарайская нива"
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Новую агротехнику продемонстрировали на фестивале-выставке "Зарайская нива", который прошел в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
"В этом году мы отмечаем 100 лет отечественного тракторостроения. Всего сегодня было представлено порядка 10 производителей сельскохозяйственной техники, среди них всем известный "Кировец". Эта модель отвечает последним передовым технологиям. Официальный дилер "Мособлагроснаб" расположен в Подмосковье. Он осуществляет продажу, гарантийное обслуживание, а также поставку запчастей", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов, его слова привели в пресс-службе.
© Минсельхозпрод Московской областиСельскохозяйственная техника представленная в Подмосковном Зарайске на фестивале-выставке "Зарайская нива"
Сельскохозяйственная техника представленная в Подмосковном Зарайске на фестивале-выставке "Зарайская нива"
© Минсельхозпрод Московской области
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© Минсельхозпрод Московской областиСельскохозяйственная техника представленная в Подмосковном Зарайске на фестивале-выставке "Зарайская нива"
Сельскохозяйственная техника представленная в Подмосковном Зарайске на фестивале-выставке "Зарайская нива"
© Минсельхозпрод Московской области
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© Минсельхозпрод Московской областиСельскохозяйственная техника представленная в Подмосковном Зарайске на фестивале-выставке "Зарайская нива"
Сельскохозяйственная техника представленная в Подмосковном Зарайске на фестивале-выставке "Зарайская нива"
© Минсельхозпрод Московской области
3 из 4
© Минсельхозпрод Московской областиСельскохозяйственная техника представленная в Подмосковном Зарайске на фестивале-выставке "Зарайская нива"
Сельскохозяйственная техника представленная в Подмосковном Зарайске на фестивале-выставке "Зарайская нива"
© Минсельхозпрод Московской области
4 из 4
Сельскохозяйственная техника представленная в Подмосковном Зарайске на фестивале-выставке "Зарайская нива"
© Минсельхозпрод Московской области
1 из 4
Сельскохозяйственная техника представленная в Подмосковном Зарайске на фестивале-выставке "Зарайская нива"
© Минсельхозпрод Московской области
2 из 4
Сельскохозяйственная техника представленная в Подмосковном Зарайске на фестивале-выставке "Зарайская нива"
© Минсельхозпрод Московской области
3 из 4
Сельскохозяйственная техника представленная в Подмосковном Зарайске на фестивале-выставке "Зарайская нива"
© Минсельхозпрод Московской области
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Там добавили, что к посевной кампании Московской областью приобретено 14 единиц тракторов, два зерноуборочных комбайна, два кормоуборочных комбайна, 39 единиц прочей техники и оборудования, в том числе культиваторов, сеялок и плугов.
Главная задача сельхозтехники – облегчить все процессы по почвоподготовке, уходу за растениями и уборке урожая, уточняется в сообщении.