https://ria.ru/20240407/suverenitet-1938418348.html

Захарова высказалась о попытках НАТО нарушить цифровой суверенитет России

Захарова высказалась о попытках НАТО нарушить цифровой суверенитет России - РИА Новости, 07.04.2024

Захарова высказалась о попытках НАТО нарушить цифровой суверенитет России

Попытки структур НАТО нарушить цифровой суверенитет России провалились, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на полях первой национальной премии РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T17:07

2024-04-07T17:07

2024-04-07T18:37

россия

мария захарова

нато

в мире

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Попытки структур НАТО нарушить цифровой суверенитет России провалились, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на полях первой национальной премии "Феникс".Дипломату задали вопрос, какие силы активнее всего посягают на цифровой суверенитет страны."В глубинах НАТО созданы целые структуры по, как они говорят, "поддержке демократии и свободы". На самом деле они занимаются ровно противоположным: нападением и разрушением тех демократических основ, на которых и действовали средства массовой информации, журналистское сообщество, блогосфера. Ровно занимаются этим самым: воздействием, цензурированием, сегрегацией", — сказала Захарова.Западные силы, по ее мнению, пытаются сохранить господство в цифровой среде, но "тупик" этой политики очевиден.Захарова добавила, что многополярность наступает в том числе в этой отрасли.

https://ria.ru/20240105/ukraina-1919767326.html

https://ria.ru/20240229/suverenitet-1930291846.html

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россия, мария захарова, нато, в мире