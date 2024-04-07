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У берегов Мозамбика затонуло судно, погибли более 90 человек - РИА Новости, 07.04.2024
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23:52 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/sudno-1938467242.html
У берегов Мозамбика затонуло судно, погибли более 90 человек
У берегов Мозамбика затонуло судно, погибли более 90 человек - РИА Новости, 07.04.2024
У берегов Мозамбика затонуло судно, погибли более 90 человек
Более 90 человек погибли после того, как рыболовецкое судно затонуло у берегов Мозамбика, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местного чиновника. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T23:52
2024-04-07T23:52
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Более 90 человек погибли после того, как рыболовецкое судно затонуло у берегов Мозамбика, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местного чиновника. "Поскольку судно было переполнено людьми… оно затонуло… по меньшей мере 91 человек погиб", - приводит агентство слова госсекретаря провинции Нампула Джейми Нето. Отмечается, что всего на судне было около 130 человек.
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в мире, мозамбик
В мире, Мозамбик
У берегов Мозамбика затонуло судно, погибли более 90 человек

AFP: у берегов Мозамбика затонуло судно, погиб 91 человек

© РИА Новости / А. Соломонов | Перейти в медиабанкВид на город Мапуту - столицу Народной Республики Мозамбик
Вид на город Мапуту - столицу Народной Республики Мозамбик - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / А. Соломонов
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Вид на город Мапуту - столицу Народной Республики Мозамбик. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Более 90 человек погибли после того, как рыболовецкое судно затонуло у берегов Мозамбика, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местного чиновника.
"Поскольку судно было переполнено людьми… оно затонуло… по меньшей мере 91 человек погиб", - приводит агентство слова госсекретаря провинции Нампула Джейми Нето.
Отмечается, что всего на судне было около 130 человек.
Море - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
В Мраморном море затонуло грузовое судно
15 февраля, 08:37
 
В миреМозамбик
 
 
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