https://ria.ru/20240407/sudno-1938467242.html

У берегов Мозамбика затонуло судно, погибли более 90 человек

У берегов Мозамбика затонуло судно, погибли более 90 человек - РИА Новости, 07.04.2024

У берегов Мозамбика затонуло судно, погибли более 90 человек

Более 90 человек погибли после того, как рыболовецкое судно затонуло у берегов Мозамбика, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местного чиновника. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T23:52

2024-04-07T23:52

2024-04-07T23:52

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Более 90 человек погибли после того, как рыболовецкое судно затонуло у берегов Мозамбика, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местного чиновника. "Поскольку судно было переполнено людьми… оно затонуло… по меньшей мере 91 человек погиб", - приводит агентство слова госсекретаря провинции Нампула Джейми Нето. Отмечается, что всего на судне было около 130 человек.

https://ria.ru/20240215/sudno-1927482888.html

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