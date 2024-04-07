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ВС России поразили топливные хранилища в Харькове, сообщило подполье - РИА Новости, 07.04.2024
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15:46 07.04.2024 (обновлено: 16:25 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/spetsoperatsiya-1938405945.html
ВС России поразили топливные хранилища в Харькове, сообщило подполье
ВС России поразили топливные хранилища в Харькове, сообщило подполье - РИА Новости, 07.04.2024
ВС России поразили топливные хранилища в Харькове, сообщило подполье
Вооруженные силы России поразили топливные хранилища в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T15:46
2024-04-07T16:25
специальная военная операция на украине
харьков
вооруженные силы рф
безопасность
белгородская область
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России поразили топливные хранилища в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег."Днем 7 апреля по военным объектам города Харьков пришлась серия ударов. Подполье Харькова зафиксировало очень удачное попадание по площадке хранилищ ГСМ в Индустриальном районе Харькова. Впритык к площадке находятся склады, где часто видели армейские грузовики", — сказал собеседник агентства.Лебедев добавил, что подполье зафиксировало в 14:20 (совпадает с мск) удар в районе Харьковского аэропорта — он пришелся восточнее взлетно-посадочной полосы, где расположены склады и ангары. Подпольщик предоставил фотографии, на которых виден столб дыма на фоне города.Также собеседник агентства передал сообщение от жителя Харькова, который рассказал, что над городом кружит объект с реактивным двигателем."Имеется в виду разведывательный БПЛА, который производит объективный контроль попаданий и работу систем ПВО. Харьковчане отметили молчание со стороны ПВО в этот раз", — пояснил Лебедев.В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.Лебедев рассказал утром в воскресенье, что ВС России уничтожили в районе Харьковского аэропорта иностранную систему ПВО зенитного типа. Ночью в субботу, по его словам, войска поразили склад в Харькове. На нем хранились снаряды для чешских РСЗО Vampire, из которых ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область.Днем того же дня Минобороны сообщило, что армия ликвидировала в районе Харькова две пусковые установки ЗРК SAMP-T франко-итальянского производства.
https://ria.ru/20240404/kharkov-1937767740.html
https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html
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Координатор Николаевского подполья об ударах ВС России по топливным хранилищам Харькова
ВС РФ поразили целую площадку топливных хранилищ в Харькове, а также склады и ангары рядом с аэропортом, сообщил РИА Новости координатор Николаевского подполья Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
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харьков, вооруженные силы рф, безопасность, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили топливные хранилища в Харькове, сообщило подполье

Лебедев: ВС РФ поразили топливные хранилища и склады у аэропорта в Харькове

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ДОНЕЦК, 7 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России поразили топливные хранилища в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
"Днем 7 апреля по военным объектам города Харьков пришлась серия ударов. Подполье Харькова зафиксировало очень удачное попадание по площадке хранилищ ГСМ в Индустриальном районе Харькова. Впритык к площадке находятся склады, где часто видели армейские грузовики", — сказал собеседник агентства.
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Лебедев добавил, что подполье зафиксировало в 14:20 (совпадает с мск) удар в районе Харьковского аэропорта — он пришелся восточнее взлетно-посадочной полосы, где расположены склады и ангары. Подпольщик предоставил фотографии, на которых виден столб дыма на фоне города.
Также собеседник агентства передал сообщение от жителя Харькова, который рассказал, что над городом кружит объект с реактивным двигателем.
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"Имеется в виду разведывательный БПЛА, который производит объективный контроль попаданий и работу систем ПВО. Харьковчане отметили молчание со стороны ПВО в этот раз", — пояснил Лебедев.
В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Лебедев рассказал утром в воскресенье, что ВС России уничтожили в районе Харьковского аэропорта иностранную систему ПВО зенитного типа. Ночью в субботу, по его словам, войска поразили склад в Харькове. На нем хранились снаряды для чешских РСЗО Vampire, из которых ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область.
Днем того же дня Минобороны сообщило, что армия ликвидировала в районе Харькова две пусковые установки ЗРК SAMP-T франко-итальянского производства.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковВооруженные силы РФБезопасностьБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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