Рейтинг@Mail.ru
Украинские беспилотники атаковали населенные пункты в Белгородской области - РИА Новости, 07.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:57 07.04.2024 (обновлено: 08:30 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/spetsoperatsiya-1938330646.html
Украинские беспилотники атаковали населенные пункты в Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали населенные пункты в Белгородской области - РИА Новости, 07.04.2024
Украинские беспилотники атаковали населенные пункты в Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали населенные пункты в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T03:57
2024-04-07T08:30
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936965385_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ce3ebb01e9696e7ab9c2b8a9f636ef0d.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали населенные пункты в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Сразу несколько населенных пунктов подверглось атакам ВСУ с помощью беспилотников. Пострадавших нет", — говорится в публикации.Глава региона уточнил, что в поселке Ленинский Шебекинского городского округа после сброса взрывного устройства загорелась кровля частного дома, возгорание ликвидировали. Село Дроновка Грайворонского городского округа атаковали FPV-дроны, сгорели две машины, повреждена линия газопередачи.Оперативные и аварийные службы начнут ликвидировать последствия в ближайшее время. ВСУ регулярно запускают дроны для нападения на объекты в Белгородской области. На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
белгородская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936965385_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1786dffc7d6978d7d5a6f605b6851561.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, происшествия, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские беспилотники атаковали населенные пункты в Белгородской области

Гладков: БПЛА ВСУ атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела села Дунайка Белгородской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела села Дунайка Белгородской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела села Дунайка Белгородской области со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали населенные пункты в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Сразу несколько населенных пунктов подверглось атакам ВСУ с помощью беспилотников. Пострадавших нет", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин проводит встречу со своими доверенными лицами в Кремле - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Путин высказался об атаках ВСУ на гражданскую инфраструктуру
20 марта, 13:12
Глава региона уточнил, что в поселке Ленинский Шебекинского городского округа после сброса взрывного устройства загорелась кровля частного дома, возгорание ликвидировали. Село Дроновка Грайворонского городского округа атаковали FPV-дроны, сгорели две машины, повреждена линия газопередачи.
Оперативные и аварийные службы начнут ликвидировать последствия в ближайшее время.
ВСУ регулярно запускают дроны для нападения на объекты в Белгородской области. На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.
Обучение операторов FPV-дронов на полигоне на базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Россия выигрывает первую в истории войну дронов
12 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала