https://ria.ru/20240407/spetsoperatsiya-1938330646.html

Украинские беспилотники атаковали населенные пункты в Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали населенные пункты в Белгородской области - РИА Новости, 07.04.2024

Украинские беспилотники атаковали населенные пункты в Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали населенные пункты в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T03:57

2024-04-07T03:57

2024-04-07T08:30

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

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вячеслав гладков

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали населенные пункты в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Сразу несколько населенных пунктов подверглось атакам ВСУ с помощью беспилотников. Пострадавших нет", — говорится в публикации.Глава региона уточнил, что в поселке Ленинский Шебекинского городского округа после сброса взрывного устройства загорелась кровля частного дома, возгорание ликвидировали. Село Дроновка Грайворонского городского округа атаковали FPV-дроны, сгорели две машины, повреждена линия газопередачи.Оперативные и аварийные службы начнут ликвидировать последствия в ближайшее время. ВСУ регулярно запускают дроны для нападения на объекты в Белгородской области. На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

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белгородская область, происшествия, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина