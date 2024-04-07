Точность огнеметных систем "Солнцепек" повысили до метров
Точность тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" повысили до метров
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРабота расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек"
Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек". Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Точность тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" повысили до метров, сообщил гендиректор ВНИИ "Сигнал" (входит в "Высокоточные комплексы") Владимир Пименов в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".
По его словам, войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) обратились с просьбой создать новую систему ориентирования, которая сократила бы время пребывания ТОС на боевой позиции.
Украинский пленный назвал "Солнцепек" самым страшным оружием России
8 октября 2023, 15:00
"Конечно, это повысило точность работы до единичных метров", — сказал Пименов.
Тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" разработали на основе ТОС-1 "Буратино" в 2001 году. Она предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника на дистанции до шести километров.
Машина имеет пакет направляющих для запуска неуправляемых реактивных снарядов с так называемой термобарической боевой частью. Такой боеприпас выбрасывает специальное горючее в виде аэрозоля, затем получившееся облако детонирует, создавая объемный взрыв с мощной ударной волной.
В зоне СВО применили новейшую огнеметную систему "Тосочка"
17 октября 2023, 05:07