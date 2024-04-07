https://ria.ru/20240407/solntsepek-1938357651.html

Точность огнеметных систем "Солнцепек" повысили до метров

Точность огнеметных систем "Солнцепек" повысили до метров - РИА Новости, 07.04.2024

Точность огнеметных систем "Солнцепек" повысили до метров

Точность тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" повысили до метров, сообщил гендиректор ВНИИ "Сигнал" (входит в "Высокоточные комплексы") Владимир Пименов РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T10:56

2024-04-07T10:56

2024-04-07T11:24

высокоточные комплексы

россия

безопасность

тос-1а "солнцепек"

войска рхбз

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Точность тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" повысили до метров, сообщил гендиректор ВНИИ "Сигнал" (входит в "Высокоточные комплексы") Владимир Пименов в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".По его словам, войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) обратились с просьбой создать новую систему ориентирования, которая сократила бы время пребывания ТОС на боевой позиции."Конечно, это повысило точность работы до единичных метров", — сказал Пименов.Тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" разработали на основе ТОС-1 "Буратино" в 2001 году. Она предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника на дистанции до шести километров.Машина имеет пакет направляющих для запуска неуправляемых реактивных снарядов с так называемой термобарической боевой частью. Такой боеприпас выбрасывает специальное горючее в виде аэрозоля, затем получившееся облако детонирует, создавая объемный взрыв с мощной ударной волной.

https://ria.ru/20231008/oruzhie-1901307967.html

https://ria.ru/20231017/tosochka-1903223411.html

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высокоточные комплексы, россия, безопасность, тос-1а "солнцепек", войска рхбз