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Точность огнеметных систем "Солнцепек" повысили до метров - РИА Новости, 07.04.2024
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10:56 07.04.2024 (обновлено: 11:24 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/solntsepek-1938357651.html
Точность огнеметных систем "Солнцепек" повысили до метров
Точность огнеметных систем "Солнцепек" повысили до метров - РИА Новости, 07.04.2024
Точность огнеметных систем "Солнцепек" повысили до метров
Точность тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" повысили до метров, сообщил гендиректор ВНИИ "Сигнал" (входит в "Высокоточные комплексы") Владимир Пименов РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T10:56
2024-04-07T11:24
высокоточные комплексы
россия
безопасность
тос-1а "солнцепек"
войска рхбз
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Точность тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" повысили до метров, сообщил гендиректор ВНИИ "Сигнал" (входит в "Высокоточные комплексы") Владимир Пименов в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".По его словам, войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) обратились с просьбой создать новую систему ориентирования, которая сократила бы время пребывания ТОС на боевой позиции."Конечно, это повысило точность работы до единичных метров", — сказал Пименов.Тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" разработали на основе ТОС-1 "Буратино" в 2001 году. Она предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника на дистанции до шести километров.Машина имеет пакет направляющих для запуска неуправляемых реактивных снарядов с так называемой термобарической боевой частью. Такой боеприпас выбрасывает специальное горючее в виде аэрозоля, затем получившееся облако детонирует, создавая объемный взрыв с мощной ударной волной.
https://ria.ru/20231008/oruzhie-1901307967.html
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высокоточные комплексы, россия, безопасность, тос-1а "солнцепек", войска рхбз
Высокоточные комплексы, Россия, Безопасность, ТОС-1А "Солнцепек", Войска РХБЗ
Точность огнеметных систем "Солнцепек" повысили до метров

Точность тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" повысили до метров

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРабота расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек"
Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
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Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек". Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Точность тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" повысили до метров, сообщил гендиректор ВНИИ "Сигнал" (входит в "Высокоточные комплексы") Владимир Пименов в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".
По его словам, войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) обратились с просьбой создать новую систему ориентирования, которая сократила бы время пребывания ТОС на боевой позиции.
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"Конечно, это повысило точность работы до единичных метров", — сказал Пименов.
Тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" разработали на основе ТОС-1 "Буратино" в 2001 году. Она предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника на дистанции до шести километров.
Машина имеет пакет направляющих для запуска неуправляемых реактивных снарядов с так называемой термобарической боевой частью. Такой боеприпас выбрасывает специальное горючее в виде аэрозоля, затем получившееся облако детонирует, создавая объемный взрыв с мощной ударной волной.
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Высокоточные комплексыРоссияБезопасностьТОС-1А "Солнцепек"Войска РХБЗ
 
 
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