В Словакии подвели итоги президентских выборов
Пеллегрини победил на выборах президента Словакии, набрав 53,12 процента голосов
© AP Photo / Denes ErdosГлава словацкого парламента Петер Пеллегрини победил на выборах президента в Словакии
© AP Photo / Denes Erdos
Глава словацкого парламента Петер Пеллегрини победил на выборах президента в Словакии
БРАТИСЛАВА, 7 апр — РИА Новости. Спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини победил на выборах президента, сообщил глава Государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий Эдуард Бурда.
"На первом месте (по итогам второго тура. — Прим. ред.) Петер Пеллегрини с 53,12 процента голосов. <...> На основе результатов голосования президентом был избран Петер Пеллегрини", — сказал он.
Процедура выборов президента Словакии
23 марта, 01:40
Бывший глава МИД Словакии Иван Корчок уже признал поражение и поздравил спикера парламента с победой.
За Пеллегрини проголосовали 1 409 255 избирателей, за Корчока — 1 243 709 граждан. Явка во втором туре составила 61,14 процента, в состоявшемся 23 марта первом туре — 51,91 процента.
Пеллегрини подчеркивал, что не допустит отправки словацких военных на Украину, если победит на президентских выборах. Он указывал, что передача оружия Киеву не дает результатов и приводит лишь к гибели людей, ситуация может закончиться катастрофой.
Будучи спикером парламента, он выступал за прекращение боевых действий и призывал начать мирный диалог. Пеллегрини обещал, что в случае победы на выборах президента поддержит проведение в Братиславе переговоров, хотя и для начала на уровне экспертов.
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