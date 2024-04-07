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В Словакии подвели итоги президентских выборов - РИА Новости, 07.04.2024
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11:11 07.04.2024 (обновлено: 13:08 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/slovakiya-1938360504.html
В Словакии подвели итоги президентских выборов
В Словакии подвели итоги президентских выборов - РИА Новости, 07.04.2024
В Словакии подвели итоги президентских выборов
Спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини победил на выборах президента, сообщил глава Государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T11:11
2024-04-07T13:08
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БРАТИСЛАВА, 7 апр — РИА Новости. Спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини победил на выборах президента, сообщил глава Государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий Эдуард Бурда."На первом месте (по итогам второго тура. — Прим. ред.) Петер Пеллегрини с 53,12 процента голосов. &lt;...&gt; На основе результатов голосования президентом был избран Петер Пеллегрини", — сказал он.Бывший глава МИД Словакии Иван Корчок уже признал поражение и поздравил спикера парламента с победой.За Пеллегрини проголосовали 1 409 255 избирателей, за Корчока — 1 243 709 граждан. Явка во втором туре составила 61,14 процента, в состоявшемся 23 марта первом туре — 51,91 процента.Пеллегрини подчеркивал, что не допустит отправки словацких военных на Украину, если победит на президентских выборах. Он указывал, что передача оружия Киеву не дает результатов и приводит лишь к гибели людей, ситуация может закончиться катастрофой.Будучи спикером парламента, он выступал за прекращение боевых действий и призывал начать мирный диалог. Пеллегрини обещал, что в случае победы на выборах президента поддержит проведение в Братиславе переговоров, хотя и для начала на уровне экспертов.
https://ria.ru/20240323/vybory-1934688441.html
https://ria.ru/20240407/slovakiya-1938324816.html
https://ria.ru/20240407/pellegrini-1934623313.html
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в мире, словакия, петер пеллегрини, иван корчок, киев, украина
В мире, Словакия, Петер Пеллегрини, Иван Корчок, Киев, Украина
В Словакии подвели итоги президентских выборов

Пеллегрини победил на выборах президента Словакии, набрав 53,12 процента голосов

© AP Photo / Denes ErdosГлава словацкого парламента Петер Пеллегрини победил на выборах президента в Словакии
Глава словацкого парламента Петер Пеллегрини победил на выборах президента в Словакии - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Глава словацкого парламента Петер Пеллегрини победил на выборах президента в Словакии
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 7 апр — РИА Новости. Спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини победил на выборах президента, сообщил глава Государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий Эдуард Бурда.
"На первом месте (по итогам второго тура. — Прим. ред.) Петер Пеллегрини с 53,12 процента голосов. <...> На основе результатов голосования президентом был избран Петер Пеллегрини", — сказал он.
Мужчина голосует на избирательном участке в Братиславе в Словакии - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Процедура выборов президента Словакии
23 марта, 01:40
Бывший глава МИД Словакии Иван Корчок уже признал поражение и поздравил спикера парламента с победой.
За Пеллегрини проголосовали 1 409 255 избирателей, за Корчока — 1 243 709 граждан. Явка во втором туре составила 61,14 процента, в состоявшемся 23 марта первом туре — 51,91 процента.
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Пеллегрини заявил, что Словакия останется на стороне мира
Вчера, 01:33
Пеллегрини подчеркивал, что не допустит отправки словацких военных на Украину, если победит на президентских выборах. Он указывал, что передача оружия Киеву не дает результатов и приводит лишь к гибели людей, ситуация может закончиться катастрофой.
Будучи спикером парламента, он выступал за прекращение боевых действий и призывал начать мирный диалог. Пеллегрини обещал, что в случае победы на выборах президента поддержит проведение в Братиславе переговоров, хотя и для начала на уровне экспертов.
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Биография Петера Пеллегрини
Вчера, 01:42
 
В миреСловакияПетер ПеллегриниИван КорчокКиевУкраина
 
 
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