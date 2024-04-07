https://ria.ru/20240407/slovakiya-1938360504.html

В Словакии подвели итоги президентских выборов

В Словакии подвели итоги президентских выборов - РИА Новости, 07.04.2024

В Словакии подвели итоги президентских выборов

Спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини победил на выборах президента, сообщил глава Государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T11:11

2024-04-07T11:11

2024-04-07T13:08

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БРАТИСЛАВА, 7 апр — РИА Новости. Спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини победил на выборах президента, сообщил глава Государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий Эдуард Бурда."На первом месте (по итогам второго тура. — Прим. ред.) Петер Пеллегрини с 53,12 процента голосов. <...> На основе результатов голосования президентом был избран Петер Пеллегрини", — сказал он.Бывший глава МИД Словакии Иван Корчок уже признал поражение и поздравил спикера парламента с победой.За Пеллегрини проголосовали 1 409 255 избирателей, за Корчока — 1 243 709 граждан. Явка во втором туре составила 61,14 процента, в состоявшемся 23 марта первом туре — 51,91 процента.Пеллегрини подчеркивал, что не допустит отправки словацких военных на Украину, если победит на президентских выборах. Он указывал, что передача оружия Киеву не дает результатов и приводит лишь к гибели людей, ситуация может закончиться катастрофой.Будучи спикером парламента, он выступал за прекращение боевых действий и призывал начать мирный диалог. Пеллегрини обещал, что в случае победы на выборах президента поддержит проведение в Братиславе переговоров, хотя и для начала на уровне экспертов.

https://ria.ru/20240323/vybory-1934688441.html

https://ria.ru/20240407/slovakiya-1938324816.html

https://ria.ru/20240407/pellegrini-1934623313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, словакия, петер пеллегрини, иван корчок, киев, украина