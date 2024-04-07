https://ria.ru/20240407/shreder-1938333094.html
"Путин согласится". Шредер выступил с неожиданным заявлением об Украине
"Путин согласится". Шредер выступил с неожиданным заявлением об Украине - РИА Новости, 07.04.2024
"Путин согласится". Шредер выступил с неожиданным заявлением об Украине
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) должна активнее заниматься проработкой дипломатических вариантов разрешения конфликта на Украине, заявил бывший... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T05:20
2024-04-07T05:20
2024-04-07T05:36
специальная военная операция на украине
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рольф мютцених
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) должна активнее заниматься проработкой дипломатических вариантов разрешения конфликта на Украине, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью газете Süddeutsche Zeitung."Мы (СДПГ. — Прим. ред.) должны позаботиться о том, чтобы все это (конфликт на Украине. — Прим. ред.), так или иначе, закончилось", — призвал он.Экс-председатель СДПГ обратил внимание на деятельность главы парламентской фракции Рольфа Мютцениха, который выступает за заморозку конфликта ради потенциального дипломатического разрешения. По мнению Шредера, работа в этом направлении позволит СДПГ вернуть себе авторитет в качестве антивоенной партии.Как считает бывший канцлер, не только Германия, но и Франция должна выступить за мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным."Я твердо убежден, что Путин также заинтересован в этом (дипломатическом разрешении конфликта на Украине. — Прим. ред.)", — выразил мнение Шредер.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет. Там добавили, что абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, сейчас это возможно только военным путем.
https://ria.ru/20240406/soglashenie-1938230578.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Герхард Шредер, Владимир Путин, Рольф Мютцених, Социал-демократическая партия Германии
"Путин согласится". Шредер выступил с неожиданным заявлением об Украине
Шредер призвал партию Шольца разработать мирный план по Украине