https://ria.ru/20240407/rybaki-1938401313.html

В Ивановской области шестерых рыбаков спасли с оторвавшейся льдины

В Ивановской области шестерых рыбаков спасли с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 07.04.2024

В Ивановской области шестерых рыбаков спасли с оторвавшейся льдины

В Ивановской области шестерых рыбаков спасли с оторвавшейся льдины, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T15:13

2024-04-07T15:13

2024-04-07T17:48

хорошие новости

происшествия

ивановская область

юрьевец

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 7 апр — РИА Новости. В Ивановской области шестерых рыбаков спасли с оторвавшейся льдины, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале.Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) и спасатели поисково-спасательного отряда города Юрьевца патрулировали Волгу и обнаружили льдину, на которой находились любители подледного лова рыбы."Сотрудники МЧС России и спасатели доставили рыбаков на берег. Оказание медицинской помощи не требуется", — говорится в публикации.На рыбаков составили административные протоколы.

https://ria.ru/20240225/spasenie-1929372715.html

ивановская область

юрьевец

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происшествия, ивановская область, юрьевец, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)