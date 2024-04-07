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В Ивановской области шестерых рыбаков спасли с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 07.04.2024
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15:13 07.04.2024 (обновлено: 17:48 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/rybaki-1938401313.html
В Ивановской области шестерых рыбаков спасли с оторвавшейся льдины
В Ивановской области шестерых рыбаков спасли с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 07.04.2024
В Ивановской области шестерых рыбаков спасли с оторвавшейся льдины
В Ивановской области шестерых рыбаков спасли с оторвавшейся льдины, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T15:13
2024-04-07T17:48
хорошие новости
происшествия
ивановская область
юрьевец
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 7 апр — РИА Новости. В Ивановской области шестерых рыбаков спасли с оторвавшейся льдины, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале.Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) и спасатели поисково-спасательного отряда города Юрьевца патрулировали Волгу и обнаружили льдину, на которой находились любители подледного лова рыбы."Сотрудники МЧС России и спасатели доставили рыбаков на берег. Оказание медицинской помощи не требуется", — говорится в публикации.На рыбаков составили административные протоколы.
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происшествия, ивановская область, юрьевец, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Ивановская область, Юрьевец, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ивановской области шестерых рыбаков спасли с оторвавшейся льдины

В Ивановской области шестерых рыбаков на Волге спасли с оторвавшейся льдины

© ГУМЧС России по Ивановской областиИнспекторы ГИМС Ивановской области и спасатели поисково-спасательного отряда г. Юрьевец спасли шестерых рыбаков с оторвавшейся льдины
Инспекторы ГИМС Ивановской области и спасатели поисково-спасательного отряда г. Юрьевец спасли шестерых рыбаков с оторвавшейся льдины
© ГУМЧС России по Ивановской области
Инспекторы ГИМС Ивановской области и спасатели поисково-спасательного отряда г. Юрьевец спасли шестерых рыбаков с оторвавшейся льдины
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РЯЗАНЬ, 7 апр — РИА Новости. В Ивановской области шестерых рыбаков спасли с оторвавшейся льдины, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале.
Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) и спасатели поисково-спасательного отряда города Юрьевца патрулировали Волгу и обнаружили льдину, на которой находились любители подледного лова рыбы.
© ГУМЧС России по Ивановской области

Инспекторы ГИМС Ивановской области и спасатели поисково-спасательного отряда г. Юрьевец спасли рыбаков с оторвавшейся льдины

Инспекторы ГИМС Ивановской области и спасатели поисково-спасательного отряда г. Юрьевец спасли 6 рыбаков на оторвавшейся льдине

Инспекторы ГИМС Ивановской области и спасатели поисково-спасательного отряда г. Юрьевец спасли рыбаков с оторвавшейся льдины

© ГУМЧС России по Ивановской области
1 из 2
© ГУМЧС России по Ивановской области

Инспекторы ГИМС Ивановской области и спасатели поисково-спасательного отряда г. Юрьевец спасли шестерых рыбаков со льдины на Волге

Инспекторы ГИМС Ивановской области и спасатели поисково-спасательного отряда г. Юрьевец спасли 6 рыбаков на оторвавшейся льдине

Инспекторы ГИМС Ивановской области и спасатели поисково-спасательного отряда г. Юрьевец спасли шестерых рыбаков со льдины на Волге

© ГУМЧС России по Ивановской области
2 из 2

Инспекторы ГИМС Ивановской области и спасатели поисково-спасательного отряда г. Юрьевец спасли рыбаков с оторвавшейся льдины

© ГУМЧС России по Ивановской области
1 из 2

Инспекторы ГИМС Ивановской области и спасатели поисково-спасательного отряда г. Юрьевец спасли шестерых рыбаков со льдины на Волге

© ГУМЧС России по Ивановской области
2 из 2
"Сотрудники МЧС России и спасатели доставили рыбаков на берег. Оказание медицинской помощи не требуется", — говорится в публикации.
На рыбаков составили административные протоколы.
Рыбаки на льдине в акватории Финского залива. Кадр видео
В Финском заливе спасли 35 рыбаков с оторвавшейся льдины
25 февраля, 13:23
 
Хорошие новостиПроисшествияИвановская областьЮрьевецРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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