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В Ивановской области шестерых рыбаков спасли с оторвавшейся льдины
В Ивановской области шестерых рыбаков спасли с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 07.04.2024
В Ивановской области шестерых рыбаков спасли с оторвавшейся льдины
В Ивановской области шестерых рыбаков спасли с оторвавшейся льдины, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T15:13
2024-04-07T15:13
2024-04-07T17:48
хорошие новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 7 апр — РИА Новости. В Ивановской области шестерых рыбаков спасли с оторвавшейся льдины, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале.Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) и спасатели поисково-спасательного отряда города Юрьевца патрулировали Волгу и обнаружили льдину, на которой находились любители подледного лова рыбы."Сотрудники МЧС России и спасатели доставили рыбаков на берег. Оказание медицинской помощи не требуется", — говорится в публикации.На рыбаков составили административные протоколы.
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происшествия, ивановская область, юрьевец, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Ивановская область, Юрьевец, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ивановской области шестерых рыбаков спасли с оторвавшейся льдины
В Ивановской области шестерых рыбаков на Волге спасли с оторвавшейся льдины