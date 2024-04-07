https://ria.ru/20240407/runet-1938365691.html
Экономика Рунета выросла в 3,5 раза за пять лет
Экономика Рунета выросла в 3,5 раза за пять лет - РИА Новости, 07.04.2024
Экономика Рунета выросла в 3,5 раза за пять лет
Экономика Рунета выросла в 3,5 раза, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T11:45
2024-04-07T11:45
2024-04-07T12:20
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Экономика Рунета выросла в 3,5 раза, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко."С 2019 года объем экономики Рунета вырос в 3,5 раза, до 16,4 триллиона (рублей. — Прим. ред.)", — сказал он в рамках Дня Рунета на ВДНХ.Чернышенко уточнил, что 84 процента россиян проводят в интернете более трех часов в день, а для примерно половины людей пользование интернет-сервисами прочно вошло в повседневную жизнь.Вице-премьер напомнил, что в 2023 году на портале госуслуг оказали более 340 миллионов услуг, а ежедневная аудитория пользователей составила 11 миллионов человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, дмитрий чернышенко, технологии, выставка-форум "россия", вднх
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Дмитрий Чернышенко, Технологии, Выставка-форум "Россия", ВДНХ
Экономика Рунета выросла в 3,5 раза за пять лет
Чернышенко: объем экономики Рунета с 2019 г вырос в 3,5 раза, до 16,4 трлн руб
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Экономика Рунета выросла в 3,5 раза, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"С 2019 года объем экономики Рунета вырос в 3,5 раза, до 16,4 триллиона (рублей. — Прим. ред.)", — сказал он в рамках Дня Рунета на ВДНХ.
Чернышенко уточнил, что 84 процента россиян проводят в интернете более трех часов в день, а для примерно половины людей пользование интернет-сервисами прочно вошло в повседневную жизнь.
Вице-премьер напомнил, что в 2023 году на портале госуслуг оказали более 340 миллионов услуг, а ежедневная аудитория пользователей составила 11 миллионов человек.