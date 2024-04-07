https://ria.ru/20240407/pvo-1938338390.html

Подполье: ВС России уничтожили иностранную систему ПВО под Харьковом

Подполье: ВС России уничтожили иностранную систему ПВО под Харьковом - РИА Новости, 07.04.2024

Подполье: ВС России уничтожили иностранную систему ПВО под Харьковом

Вооруженные силы уничтожили иностранную систему ПВО зенитного типа около харьковского аэропорта, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T08:21

2024-04-07T08:21

2024-04-07T09:57

специальная военная операция на украине

россия

харьков

сергей лебедев

белгородская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК 7 апр — РИА Новости. Вооруженные силы уничтожили иностранную систему ПВО зенитного типа около харьковского аэропорта, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег."Был прилет в районе аэропорта, попали как раз в новую иностранную систему ПВО зенитного типа, она детонировала, но не ракетами", — сказал собеседник агентства.Лебедев привел сообщение харьковского подполья о новой системе противовоздушной обороны."Харьков. "Герань". Был взрыв, до этого пытались сбить, но это что-то новое. Раньше стреляли из пулеметов и что-то потяжелее, сегодня еще один вид добавился. Стрельба громкая, размеренная, разрывы в небе. Подозреваю что европейская зенитная система какая-то, но, судя по взрыву, "Герань" так и не сбили", — отметили его коллеги.Во втором предоставленном сообщении указана вероятная цель удара."Доброго утра. Харьков. Ночью беспилотник то ли прилетел по цели, то ли сбили его в районе аэропорта, но вот два факта: где-то там как раз жили всушники, регулярно пикап с крестами можно было видеть, выезжающий или въезжающий с Гагарина в ту сторону. Факт два: пожар сопровождался характерными щелчками разрыва патронов к стрелковому или чему-то подобному", — написал один из подпольщиков.В последнее время российские военные активно наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава и военной техники ВСУ и других украинских силовых структур, а также по иностранным наемникам.По словам Лебедева, ночью в субботу ВС России уничтожили склад в Харькове. На нем хранились снаряды для чешских РСЗО Vampire, из которых ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область.Днем того же дня Минобороны сообщило, что армия ликвидировала в районе Харькова две пусковые установки ЗРК SAMP-T франко-итальянского производства.

https://ria.ru/20240404/kharkov-1937767740.html

https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

https://ria.ru/20240328/ukraina-1936358744.html

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россия, харьков, сергей лебедев, белгородская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины