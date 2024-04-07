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Пучков получил премию "Феникс" в номинации "Точка зрения" от RUTUBE - РИА Новости, 07.04.2024
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20:20 07.04.2024 (обновлено: 20:21 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/puchkov-1938446269.html
Пучков получил премию "Феникс" в номинации "Точка зрения" от RUTUBE
Пучков получил премию "Феникс" в номинации "Точка зрения" от RUTUBE - РИА Новости, 07.04.2024
Пучков получил премию "Феникс" в номинации "Точка зрения" от RUTUBE
Блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) получил премию "Феникс" в номинации "Точка зрения" от видеохостинга RUTUBE, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T20:20
2024-04-07T20:21
технологии
дмитрий пучков ("гоблин")
газпром-медиа холдинг
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) получил премию "Феникс" в номинации "Точка зрения" от видеохостинга RUTUBE, передает корреспондент РИА Новости. Премию от RUTUBE вручают тем, кто успешно возродился на российской платформе в условиях беспрецедентного давления со стороны недружественных стран. "Прекрасно, что в родной стране есть ресурсы, на которые молодой талантливый блогер может опереться. Пока строили политические интриги, я был хитрый, я за полтора года до того, как случилось нехорошее, убежал на RUTUBE. Хорошо, что он есть, хорошо, что есть люди, которые могут подставить крепкое плечо. Не может там, сделаем здесь. В конце концов, все у нас должно быть свое", - сказал Пучков. Пучков рассказал журналистам, что на RUTUBE просмотров меньше, так как подписчиков на этой платформе меньше, но он добавил, что у него есть сайт, где он также делится творчеством. Также Пучков рассказал о важности дисциплины в работе блогера. "Если собрался ролики делать, еженедельно один выпускать, чтобы было расписание, чтобы люди видели и твердо знали, что во вторник в 17.00 ровно мы придем посмотрим", - добавил Пучков. Блогер рассказал про "три столпа хайпа". По его словам, для того, чтобы были просмотры, нужно снимать о кино, видеоиграх и книгах. Церемония награждения проходит в рамках празднования 30-летия Рунета. Национальный видеохостинг RUTUBE входит в "Газпром-Медиа Холдинг". Начиная с 2022 года известный зарубежный видеохостинг заблокировал без объяснения причин более 100 российских каналов.
https://ria.ru/20240404/smuta-1937908642.html
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технологии, дмитрий пучков ("гоблин"), газпром-медиа холдинг, выставка-форум "россия"
Технологии, Дмитрий Пучков ("Гоблин"), Газпром-Медиа Холдинг, Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия"
Пучков получил премию "Феникс" в номинации "Точка зрения" от RUTUBE

Блогер Пучков получил премию "Феникс" в номинации "Точка зрения" от RUTUBE

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкБлогер, писатель, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ Дмитрий Пучков
Блогер, писатель, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ Дмитрий Пучков - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Блогер, писатель, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ Дмитрий Пучков . Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) получил премию "Феникс" в номинации "Точка зрения" от видеохостинга RUTUBE, передает корреспондент РИА Новости.
Премию от RUTUBE вручают тем, кто успешно возродился на российской платформе в условиях беспрецедентного давления со стороны недружественных стран.
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"Прекрасно, что в родной стране есть ресурсы, на которые молодой талантливый блогер может опереться. Пока строили политические интриги, я был хитрый, я за полтора года до того, как случилось нехорошее, убежал на RUTUBE. Хорошо, что он есть, хорошо, что есть люди, которые могут подставить крепкое плечо. Не может там, сделаем здесь. В конце концов, все у нас должно быть свое", - сказал Пучков.
Пучков рассказал журналистам, что на RUTUBE просмотров меньше, так как подписчиков на этой платформе меньше, но он добавил, что у него есть сайт, где он также делится творчеством.
Также Пучков рассказал о важности дисциплины в работе блогера. "Если собрался ролики делать, еженедельно один выпускать, чтобы было расписание, чтобы люди видели и твердо знали, что во вторник в 17.00 ровно мы придем посмотрим", - добавил Пучков. Блогер рассказал про "три столпа хайпа". По его словам, для того, чтобы были просмотры, нужно снимать о кино, видеоиграх и книгах.
Церемония награждения проходит в рамках празднования 30-летия Рунета. Национальный видеохостинг RUTUBE входит в "Газпром-Медиа Холдинг". Начиная с 2022 года известный зарубежный видеохостинг заблокировал без объяснения причин более 100 российских каналов.
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