https://ria.ru/20240407/protest-1938431312.html

В Хельсинки прошла акция протеста с требованием открыть границу с Россией

В Хельсинки прошла акция протеста с требованием открыть границу с Россией - РИА Новости, 07.04.2024

В Хельсинки прошла акция протеста с требованием открыть границу с Россией

В Хельсинки, Тампере и Лаппеенранте прошли небольшие демонстрации с требованием открыть границу с Россией, сообщил общественный вещатель Yle. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T19:00

2024-04-07T19:00

2024-04-07T21:37

в мире

россия

хельсинки

тампере

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938432939_0:572:720:977_1920x0_80_0_0_ca346c7cf206998cb4a0eab363178450.jpg

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Хельсинки, Тампере и Лаппеенранте прошли небольшие демонстрации с требованием открыть границу с Россией, сообщил общественный вещатель Yle.Акцию Back to normal ("Назад к нормальности". — Прим. ред.) провело Александровское общество, ее согласовали с полицией. Всего, по данным организаторов, в Хельсинки на улицу вышли 100-110 человек, в Тампере — около 30, а в Лаппеенранте — 70-80.Демонстрации прошли спокойно, о каких-либо инцидентах не сообщается. Ранее в четверг правительство Финляндии решило продлить закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления. Предыдущая мера действовала до 14 апреля.Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран, в котором Хельсинки обвинил Москву. Официальный представитель МИД Мария Захарова отвергла заявления в адрес России о причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав такие обвинения двойными стандартами Запада.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с Россией, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться власти соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Представитель Кремля подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20240214/evropa-1927139337.html

https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html

россия

хельсинки

тампере

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, хельсинки, тампере, мария захарова