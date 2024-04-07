В Хельсинки прошла акция протеста с требованием открыть границу с Россией
В Хельсинки и Тампере прошли акции протеста с требованием открыть границу с РФ
© Фото : Граница Финляндии/TelegramДемонстрация за открытие границы с Россией в Финляндии
© Фото : Граница Финляндии/Telegram
Демонстрация за открытие границы с Россией в Финляндии
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Хельсинки, Тампере и Лаппеенранте прошли небольшие демонстрации с требованием открыть границу с Россией, сообщил общественный вещатель Yle.
Акцию Back to normal ("Назад к нормальности". — Прим. ред.) провело Александровское общество, ее согласовали с полицией. Всего, по данным организаторов, в Хельсинки на улицу вышли 100-110 человек, в Тампере — около 30, а в Лаппеенранте — 70-80.
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Демонстрации прошли спокойно, о каких-либо инцидентах не сообщается.
Ранее в четверг правительство Финляндии решило продлить закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления. Предыдущая мера действовала до 14 апреля.
Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран, в котором Хельсинки обвинил Москву. Официальный представитель МИД Мария Захарова отвергла заявления в адрес России о причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав такие обвинения двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с Россией, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться власти соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Представитель Кремля подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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