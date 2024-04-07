Рейтинг@Mail.ru
В Хельсинки прошла акция протеста с требованием открыть границу с Россией - РИА Новости, 07.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 07.04.2024 (обновлено: 21:37 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/protest-1938431312.html
В Хельсинки прошла акция протеста с требованием открыть границу с Россией
В Хельсинки прошла акция протеста с требованием открыть границу с Россией - РИА Новости, 07.04.2024
В Хельсинки прошла акция протеста с требованием открыть границу с Россией
В Хельсинки, Тампере и Лаппеенранте прошли небольшие демонстрации с требованием открыть границу с Россией, сообщил общественный вещатель Yle. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T19:00
2024-04-07T21:37
в мире
россия
хельсинки
тампере
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938432939_0:572:720:977_1920x0_80_0_0_ca346c7cf206998cb4a0eab363178450.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Хельсинки, Тампере и Лаппеенранте прошли небольшие демонстрации с требованием открыть границу с Россией, сообщил общественный вещатель Yle.Акцию Back to normal ("Назад к нормальности". — Прим. ред.) провело Александровское общество, ее согласовали с полицией. Всего, по данным организаторов, в Хельсинки на улицу вышли 100-110 человек, в Тампере — около 30, а в Лаппеенранте — 70-80.Демонстрации прошли спокойно, о каких-либо инцидентах не сообщается. Ранее в четверг правительство Финляндии решило продлить закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления. Предыдущая мера действовала до 14 апреля.Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран, в котором Хельсинки обвинил Москву. Официальный представитель МИД Мария Захарова отвергла заявления в адрес России о причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав такие обвинения двойными стандартами Запада.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с Россией, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться власти соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Представитель Кремля подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20240214/evropa-1927139337.html
https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html
россия
хельсинки
тампере
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938432939_0:504:720:1044_1920x0_80_0_0_757d2a66faabcd05039f5d36e0d99129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, хельсинки, тампере, мария захарова
В мире, Россия, Хельсинки, Тампере, Мария Захарова
В Хельсинки прошла акция протеста с требованием открыть границу с Россией

В Хельсинки и Тампере прошли акции протеста с требованием открыть границу с РФ

© Фото : Граница Финляндии/TelegramДемонстрация за открытие границы с Россией в Финляндии
Демонстрация за открытие границы с Россией в Финляндии - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© Фото : Граница Финляндии/Telegram
Демонстрация за открытие границы с Россией в Финляндии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Хельсинки, Тампере и Лаппеенранте прошли небольшие демонстрации с требованием открыть границу с Россией, сообщил общественный вещатель Yle.
Акцию Back to normal ("Назад к нормальности". — Прим. ред.) провело Александровское общество, ее согласовали с полицией. Всего, по данным организаторов, в Хельсинки на улицу вышли 100-110 человек, в Тампере — около 30, а в Лаппеенранте — 70-80.
Финские резервисты на стрельбище во время учений на военной базе Сантахамина в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
"До последнего финна": европейцам предложили массовый суицид
14 февраля, 08:00
Демонстрации прошли спокойно, о каких-либо инцидентах не сообщается.
Ранее в четверг правительство Финляндии решило продлить закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления. Предыдущая мера действовала до 14 апреля.
Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран, в котором Хельсинки обвинил Москву. Официальный представитель МИД Мария Захарова отвергла заявления в адрес России о причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав такие обвинения двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с Россией, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться власти соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Представитель Кремля подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Ставок больше нет: Запад поставил все на поражение России
16 марта, 08:00
 
В миреРоссияХельсинкиТампереМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала