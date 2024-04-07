https://ria.ru/20240407/pozhar-1938466528.html
В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение на складах
В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение на складах - РИА Новости, 07.04.2024
В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение на складах
Открытое горение ликвидировано на складах в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T23:16
2024-04-07T23:16
2024-04-07T23:16
происшествия
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на складах в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее в МЧС сообщали, что пожар произошел в двух ангарах с материалами для изготовления обуви в поселке Индустриальный Краснодарского края на площади 1,8 тысячи квадратных метров, возгорание удалось локализовать. "В 22.48 открытое горение ликвидировано", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение на складах
МЧС: в Краснодарском крае ликвидировали открытое горение на складах