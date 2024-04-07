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При украинском обстреле Горловки и Донецка пострадали четыре мирных жителя
При украинском обстреле Горловки и Донецка пострадали четыре мирных жителя - РИА Новости, 07.04.2024
При украинском обстреле Горловки и Донецка пострадали четыре мирных жителя
Четыре мирных жителя пострадали в результате обстрела ВСУ Горловки и Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T19:23
2024-04-07T19:23
2024-04-07T19:24
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денис пушилин
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали в результате обстрела ВСУ Горловки и Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "В Никитовском районе Горловки... ранены женщина 1976 года рождения и мужчина 1989 года рождения... В Петровском районе Донецка ранения различной степени тяжести получили женщины 1986 и 1991 года рождения", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявлял, что два мирных жителя пострадали в результате обстрела ВСУ Никитовского района города.
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При украинском обстреле Горловки и Донецка пострадали четыре мирных жителя
Пушилин: при обстреле ВСУ Горловки и Донецка пострадали четыре мирных жителя