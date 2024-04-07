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При украинском обстреле Горловки и Донецка пострадали четыре мирных жителя

При украинском обстреле Горловки и Донецка пострадали четыре мирных жителя - РИА Новости, 07.04.2024

При украинском обстреле Горловки и Донецка пострадали четыре мирных жителя

Четыре мирных жителя пострадали в результате обстрела ВСУ Горловки и Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T19:23

2024-04-07T19:23

2024-04-07T19:24

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

денис пушилин

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали в результате обстрела ВСУ Горловки и Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "В Никитовском районе Горловки... ранены женщина 1976 года рождения и мужчина 1989 года рождения... В Петровском районе Донецка ранения различной степени тяжести получили женщины 1986 и 1991 года рождения", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявлял, что два мирных жителя пострадали в результате обстрела ВСУ Никитовского района города.

https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия