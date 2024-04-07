https://ria.ru/20240407/pomosch-1938459074.html
Семье полицейского, погибшего в Подмосковье, окажут необходимую помощь
Семье полицейского, погибшего в Подмосковье, окажут необходимую помощь - РИА Новости, 07.04.2024
Семье полицейского, погибшего в Подмосковье, окажут необходимую помощь
Семье полицейского, погибшего при задержании наркоторговца в Подмосковье, окажут всю необходимую помощь, сообщило ГУ МВД России по Московской области. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T21:46
2024-04-07T21:46
2024-04-07T21:46
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щелково
ирина волк
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Семье полицейского, погибшего при задержании наркоторговца в Подмосковье, окажут всю необходимую помощь, сообщило ГУ МВД России по Московской области. Представитель МВД РФ Ирина Волк информировала, что один из сотрудников полиции погиб при задержании наркоторговца в подмосковном Щелково, другой находится в реанимации. Пресс-служба ГСУСК России по Московской области сообщила о возбуждении уголовного дела по факту посягательства на жизнь полицейских. "В Московской области при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник полиции... Семье погибшего сотрудника будет оказана вся необходимая помощь", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что у погибшего полицейского остались две дочери.
https://ria.ru/20240407/zaderzhanie-1938437634.html
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Кадры с места нападения на полицейских, пытавшихся задержать наркосбытчика
Видео СК с места нападения на полицейских, пытавшихся задержать наркосбытчика в Подмосковье.
2024-04-07T21:46
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, щелково, ирина волк
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Щелково, Ирина Волк
Семье полицейского, погибшего в Подмосковье, окажут необходимую помощь
МВД: семье полицейского, погибшего в Подмосковье, окажут необходимую помощь