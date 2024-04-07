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Семье полицейского, погибшего в Подмосковье, окажут необходимую помощь - РИА Новости, 07.04.2024
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21:46 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/pomosch-1938459074.html
Семье полицейского, погибшего в Подмосковье, окажут необходимую помощь
Семье полицейского, погибшего в Подмосковье, окажут необходимую помощь - РИА Новости, 07.04.2024
Семье полицейского, погибшего в Подмосковье, окажут необходимую помощь
Семье полицейского, погибшего при задержании наркоторговца в Подмосковье, окажут всю необходимую помощь, сообщило ГУ МВД России по Московской области. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T21:46
2024-04-07T21:46
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
щелково
ирина волк
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Семье полицейского, погибшего при задержании наркоторговца в Подмосковье, окажут всю необходимую помощь, сообщило ГУ МВД России по Московской области. Представитель МВД РФ Ирина Волк информировала, что один из сотрудников полиции погиб при задержании наркоторговца в подмосковном Щелково, другой находится в реанимации. Пресс-служба ГСУСК России по Московской области сообщила о возбуждении уголовного дела по факту посягательства на жизнь полицейских. "В Московской области при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник полиции... Семье погибшего сотрудника будет оказана вся необходимая помощь", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что у погибшего полицейского остались две дочери.
https://ria.ru/20240407/zaderzhanie-1938437634.html
московская область (подмосковье)
россия
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Кадры с места нападения на полицейских, пытавшихся задержать наркосбытчика
Видео СК с места нападения на полицейских, пытавшихся задержать наркосбытчика в Подмосковье.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, щелково, ирина волк
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Щелково, Ирина Волк
Семье полицейского, погибшего в Подмосковье, окажут необходимую помощь

МВД: семье полицейского, погибшего в Подмосковье, окажут необходимую помощь

© СК РоссииМесто нападения на полицейских в Подмосковье
Место нападения на полицейских в Подмосковье
© СК России
Место нападения на полицейских в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Семье полицейского, погибшего при задержании наркоторговца в Подмосковье, окажут всю необходимую помощь, сообщило ГУ МВД России по Московской области.
Представитель МВД РФ Ирина Волк информировала, что один из сотрудников полиции погиб при задержании наркоторговца в подмосковном Щелково, другой находится в реанимации. Пресс-служба ГСУСК России по Московской области сообщила о возбуждении уголовного дела по факту посягательства на жизнь полицейских.
"В Московской области при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник полиции... Семье погибшего сотрудника будет оказана вся необходимая помощь", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что у погибшего полицейского остались две дочери.
Место нападения на полицейских в Подмосковье
Перед нападением в Подмосковье полицейские хотели задержать наркосбытчика
Вчера, 19:35
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияЩелковоИрина Волк
 
 
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