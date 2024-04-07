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Подполье обесточило военную часть ВСУ под Одессой - РИА Новости, 07.04.2024
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04:48 07.04.2024 (обновлено: 09:47 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/podpole-1938332239.html
Подполье обесточило военную часть ВСУ под Одессой
Подполье обесточило военную часть ВСУ под Одессой - РИА Новости, 07.04.2024
Подполье обесточило военную часть ВСУ под Одессой
Пророссийское подполье уничтожило электрический распределительный щит, обесточив военную часть ВСУ в поселке Авангард под Одессой, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T04:48
2024-04-07T09:47
специальная военная операция на украине
одесса
сергей лебедев
вооруженные силы украины
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 7 апр — РИА Новости. Пророссийское подполье уничтожило электрический распределительный щит, обесточив военную часть ВСУ в поселке Авангард под Одессой, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Одесса, подполье сообщает, что в результате уничтожения подпольщиками распределительного щита в поселках Авангард и Хлебодарск и военной части в Авангарде номер А1620 сейчас без света. Работа проведена красиво, горело ярко", — сказал собеседник агентства.Лебедев предоставил РИА Новости фотографии, на которых виден горящий в темное время суток распределительный электрощит.Подпольщик добавил, что основной целью также было обесточить цех в Хлебодарске, где производили беспилотники для украинской армии.
https://ria.ru/20240406/udar-1938187409.html
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одесса, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
Подполье обесточило военную часть ВСУ под Одессой

Подполье обесточило военную часть ВСУ и цех по производству БПЛА под Одессой

© РИА НовостиПророссийское подполье уничтожило электрический распределительный щит, обесточив военную часть ВСУ в поселке Авангард под Одессой
Пророссийское подполье уничтожило электрический распределительный щит, обесточив военную часть ВСУ в поселке Авангард под Одессой
© РИА Новости
Пророссийское подполье уничтожило электрический распределительный щит, обесточив военную часть ВСУ в поселке Авангард под Одессой
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 апр — РИА Новости. Пророссийское подполье уничтожило электрический распределительный щит, обесточив военную часть ВСУ в поселке Авангард под Одессой, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Одесса, подполье сообщает, что в результате уничтожения подпольщиками распределительного щита в поселках Авангард и Хлебодарск и военной части в Авангарде номер А1620 сейчас без света. Работа проведена красиво, горело ярко", — сказал собеседник агентства.
Лебедев предоставил РИА Новости фотографии, на которых виден горящий в темное время суток распределительный электрощит.
Подпольщик добавил, что основной целью также было обесточить цех в Хлебодарске, где производили беспилотники для украинской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВ миреУкраина
 
 
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