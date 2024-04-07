https://ria.ru/20240407/podpole-1938332239.html

Подполье обесточило военную часть ВСУ под Одессой

Подполье обесточило военную часть ВСУ под Одессой - РИА Новости, 07.04.2024

Подполье обесточило военную часть ВСУ под Одессой

Пророссийское подполье уничтожило электрический распределительный щит, обесточив военную часть ВСУ в поселке Авангард под Одессой, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T04:48

2024-04-07T04:48

2024-04-07T09:47

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ДОНЕЦК, 7 апр — РИА Новости. Пророссийское подполье уничтожило электрический распределительный щит, обесточив военную часть ВСУ в поселке Авангард под Одессой, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Одесса, подполье сообщает, что в результате уничтожения подпольщиками распределительного щита в поселках Авангард и Хлебодарск и военной части в Авангарде номер А1620 сейчас без света. Работа проведена красиво, горело ярко", — сказал собеседник агентства.Лебедев предоставил РИА Новости фотографии, на которых виден горящий в темное время суток распределительный электрощит.Подпольщик добавил, что основной целью также было обесточить цех в Хлебодарске, где производили беспилотники для украинской армии.

https://ria.ru/20240406/udar-1938187409.html

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