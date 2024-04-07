https://ria.ru/20240407/perepiska-1938320298.html

Раскрыто, сколько и зачем мессенджеры хранят чаты пользователей

Раскрыто, сколько и зачем мессенджеры хранят чаты пользователей - РИА Новости, 07.04.2024

Раскрыто, сколько и зачем мессенджеры хранят чаты пользователей

Переписка пользователей в мессенджерах должна храниться не менее полугода — это нужно для выявления и предотвращения преступлений, рассказал в интервью... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T02:15

2024-04-07T02:15

2024-04-07T02:15

технологии

павел мясоедов

россия

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Переписка пользователей в мессенджерах должна храниться не менее полугода — это нужно для выявления и предотвращения преступлений, рассказал в интервью агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.“В условиях СВО различные криминальные группы проявляют повышенную активность в мессенджерах. Именно поэтому разработчики популярных приложений внедряют превентивные меры защиты и инструменты анализа данных”, — утверждает специалист.Сложнее всего — создать алгоритм, отсеивающий сотни обычных чатов от потенциально опасного. При этом важно не нарушать конфиденциальность общения добропорядочных пользователей. Для этого задействуют машинный интеллект, который выборочно анализирует переписку, рассказал специалист. Если выявляют подозрительные места, чат помечают, им занимаются уже прицельно.В этом вопросе разработчики едины с сотрудниками правоохранительных органов — по запросу им всегда предоставляют доступ к чатам, где ведется подготовка преступлений. Но это не должно беспокоить рядовых граждан — такая практика возможна лишь в исключительных случаях, заключил Мясоедов.

https://ria.ru/20240215/moshenniki-1927584230.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

технологии, павел мясоедов, россия