https://ria.ru/20240407/perepiska-1938320298.html
Раскрыто, сколько и зачем мессенджеры хранят чаты пользователей
Раскрыто, сколько и зачем мессенджеры хранят чаты пользователей - РИА Новости, 07.04.2024
Раскрыто, сколько и зачем мессенджеры хранят чаты пользователей
Переписка пользователей в мессенджерах должна храниться не менее полугода — это нужно для выявления и предотвращения преступлений, рассказал в интервью... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T02:15
2024-04-07T02:15
2024-04-07T02:15
технологии
павел мясоедов
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Переписка пользователей в мессенджерах должна храниться не менее полугода — это нужно для выявления и предотвращения преступлений, рассказал в интервью агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.“В условиях СВО различные криминальные группы проявляют повышенную активность в мессенджерах. Именно поэтому разработчики популярных приложений внедряют превентивные меры защиты и инструменты анализа данных”, — утверждает специалист.Сложнее всего — создать алгоритм, отсеивающий сотни обычных чатов от потенциально опасного. При этом важно не нарушать конфиденциальность общения добропорядочных пользователей. Для этого задействуют машинный интеллект, который выборочно анализирует переписку, рассказал специалист. Если выявляют подозрительные места, чат помечают, им занимаются уже прицельно.В этом вопросе разработчики едины с сотрудниками правоохранительных органов — по запросу им всегда предоставляют доступ к чатам, где ведется подготовка преступлений. Но это не должно беспокоить рядовых граждан — такая практика возможна лишь в исключительных случаях, заключил Мясоедов.
https://ria.ru/20240215/moshenniki-1927584230.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, павел мясоедов, россия
Технологии, Павел Мясоедов, Россия
Раскрыто, сколько и зачем мессенджеры хранят чаты пользователей
Эксперт Мясоедов: переписка в мессенджерах должна храниться не менее полугода
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости.
Переписка пользователей в мессенджерах должна храниться не менее полугода — это нужно для выявления и предотвращения преступлений, рассказал в интервью
агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.
“В условиях СВО различные криминальные группы проявляют повышенную активность в мессенджерах. Именно поэтому разработчики популярных приложений внедряют превентивные меры защиты и инструменты анализа данных”, — утверждает специалист.
Сложнее всего — создать алгоритм, отсеивающий сотни обычных чатов от потенциально опасного. При этом важно не нарушать конфиденциальность общения добропорядочных пользователей. Для этого задействуют машинный интеллект, который выборочно анализирует переписку, рассказал специалист. Если выявляют подозрительные места, чат помечают, им занимаются уже прицельно.
В этом вопросе разработчики едины с сотрудниками правоохранительных органов — по запросу им всегда предоставляют доступ к чатам, где ведется подготовка преступлений. Но это не должно беспокоить рядовых граждан — такая практика возможна лишь в исключительных случаях, заключил Мясоедов.