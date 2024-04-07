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Почти сто человек обратились к медикам после наводнения в Орске

Почти сто человек обратились к медикам после наводнения в Орске - РИА Новости, 07.04.2024

Почти сто человек обратились к медикам после наводнения в Орске

Почти 100 человек, в том числе 18 детей, обратились за медпомощью после наводнения в Орске, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T14:58

2024-04-07T14:58

2024-04-07T15:45

орск

россия

алексей кузнецов

прорыв дамбы в орске

происшествия

владимир путин

оренбургская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Почти 100 человек, в том числе 18 детей, обратились за медпомощью после наводнения в Орске, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов."За медицинской помощью в связи с ситуацией в Орске обратилось 99 человек, в том числе 18 детей, из них шесть взрослых и трое детей госпитализированы — их состояние не вызывает опасений. Остальным помощь оказана амбулаторно", — сказал он.Паводок в Оренбургской областиВ пятницу в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. В мэрии сообщили о четырех погибших, их смерти не связаны с паводковой ситуацией.Как указали в прокуратуре, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".Ситуация ухудшается и в Оренбурге. Там Урал прибавил 28 сантиметров за сутки, власти эвакуировали уже как минимум 428 человек. Мэр города Сергей Салмин потребовал от жителей подтопленных районов уехать добровольно, в противном случае их начнут вывозить при участии полиции.Всего половодье охватило 27 муниципальных образований, эвакуировали более четырех тысяч жителей региона.Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля, а стабилизация ситуации — после 20-го.Утром в воскресенье в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. По его словам, наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе. Об этом он доложил президенту Владимиру Путину. Глава государства также призвал своевременно прогнозировать развитие событий и принимать меры из-за возможных подтоплений в Курганской и Тюменской областях. Кроме того, он поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за соблюдением правопорядка в зоне паводков.

орск

россия

оренбургская область

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Работа гусеничной техники в Орске На подтопленной площади Гагарина в Орске работает гусеничная техника МЧС РФ. 2024-04-07T14:58 true PT0M16S

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орск, россия, алексей кузнецов, прорыв дамбы в орске, происшествия, владимир путин, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс)