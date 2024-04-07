https://ria.ru/20240407/pavodok-1938388913.html

Пик паводка в Оренбургской области ожидают к 10 апреля

Пик паводка в Оренбургской области ожидают к 10 апреля - РИА Новости, 07.04.2024

Пик паводка в Оренбургской области ожидают к 10 апреля

Пик паводка в Оренбургской области ожидают к 10 апреля, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T14:05

2024-04-07T14:05

2024-04-07T20:57

оренбург

оренбургская область

оренбургский район

гидрометцентр

прорыв дамбы в орске

происшествия

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УФА, 7 апр - РИА Новости. Пик паводка в Оренбургской области ожидают к 10 апреля, сообщили в правительстве региона. "По сообщению Росгидромета, уже 8 апреля паводок в Оренбурге достигнет опасных отметок, 10 апреля ожидается пик. В зоне подтопления - Оренбург и Оренбургский район: Нежинка, Кузнечный, Овчинный городок, Ситцовка, Горный, Южный Урал", - сообщили в правительстве области.

оренбург

оренбургская область

оренбургский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

оренбург, оренбургская область, оренбургский район, гидрометцентр, прорыв дамбы в орске, происшествия