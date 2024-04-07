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Путин обсудил с тюменским и курганским губернаторами ситуацию с паводком - РИА Новости, 07.04.2024
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13:57 07.04.2024 (обновлено: 13:58 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/pavodok-1938386166.html
Путин обсудил с тюменским и курганским губернаторами ситуацию с паводком
Путин обсудил с тюменским и курганским губернаторами ситуацию с паводком - РИА Новости, 07.04.2024
Путин обсудил с тюменским и курганским губернаторами ситуацию с паводком
Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры и обсудил ситуацию с паводками с губернаторами Тюменской и Курганской областей Александром Моором и... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T13:57
2024-04-07T13:58
курганская область
россия
тюменская область
дмитрий песков
владимир путин
александр моор
происшествия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры и обсудил ситуацию с паводками с губернаторами Тюменской и Курганской областей Александром Моором и Вадимом Шумковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин провел телефонные разговоры с губернатором Тюменской области Александром Моором и губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Глава государства обсудил с главами регионов развитие ситуации в контексте ожидаемого резкого повышения уровня воды", - сказал Песков. Он подчеркнул, что "в связи с вынужденным увеличением сброса воды на гидротехнических сооружениях, вызванного аномальным за последние 100 лет повышением уровня воды, была отмечена неизбежность затоплений". "В этой связи была отмечена необходимость заблаговременного принятия мер по оказанию помощи людям и их возможной эвакуации. Президент отметил необходимость планомерной работы с населением по обсуждению необходимости заранее собирать необходимые вещи в случае аномального подъема воды", - добавил представитель Кремля. "Президент продолжает получать информацию с мест природных аномалий", - заключил Песков.
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курганская область, россия, тюменская область, дмитрий песков, владимир путин, александр моор, происшествия
Курганская область, Россия, Тюменская область, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Александр Моор, Происшествия
Путин обсудил с тюменским и курганским губернаторами ситуацию с паводком

Путин по телефону обсудил с Моором и Шумковым ситуацию с паводком

© Курганская область официально/TelegramПаводковая ситуация в городе Курган
Паводковая ситуация в городе Курган
© Курганская область официально/Telegram
Паводковая ситуация в городе Курган
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры и обсудил ситуацию с паводками с губернаторами Тюменской и Курганской областей Александром Моором и Вадимом Шумковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин провел телефонные разговоры с губернатором Тюменской области Александром Моором и губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Глава государства обсудил с главами регионов развитие ситуации в контексте ожидаемого резкого повышения уровня воды", - сказал Песков.
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Он подчеркнул, что "в связи с вынужденным увеличением сброса воды на гидротехнических сооружениях, вызванного аномальным за последние 100 лет повышением уровня воды, была отмечена неизбежность затоплений".
"В этой связи была отмечена необходимость заблаговременного принятия мер по оказанию помощи людям и их возможной эвакуации. Президент отметил необходимость планомерной работы с населением по обсуждению необходимости заранее собирать необходимые вещи в случае аномального подъема воды", - добавил представитель Кремля.
"Президент продолжает получать информацию с мест природных аномалий", - заключил Песков.
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Курганская областьРоссияТюменская областьДмитрий ПесковВладимир ПутинАлександр МоорПроисшествия
 
 
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