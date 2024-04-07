https://ria.ru/20240407/pavodok-1938386166.html

Путин обсудил с тюменским и курганским губернаторами ситуацию с паводком

Путин обсудил с тюменским и курганским губернаторами ситуацию с паводком - РИА Новости, 07.04.2024

Путин обсудил с тюменским и курганским губернаторами ситуацию с паводком

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры и обсудил ситуацию с паводками с губернаторами Тюменской и Курганской областей Александром Моором и... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T13:57

2024-04-07T13:57

2024-04-07T13:58

курганская область

россия

тюменская область

дмитрий песков

владимир путин

александр моор

происшествия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры и обсудил ситуацию с паводками с губернаторами Тюменской и Курганской областей Александром Моором и Вадимом Шумковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин провел телефонные разговоры с губернатором Тюменской области Александром Моором и губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Глава государства обсудил с главами регионов развитие ситуации в контексте ожидаемого резкого повышения уровня воды", - сказал Песков. Он подчеркнул, что "в связи с вынужденным увеличением сброса воды на гидротехнических сооружениях, вызванного аномальным за последние 100 лет повышением уровня воды, была отмечена неизбежность затоплений". "В этой связи была отмечена необходимость заблаговременного принятия мер по оказанию помощи людям и их возможной эвакуации. Президент отметил необходимость планомерной работы с населением по обсуждению необходимости заранее собирать необходимые вещи в случае аномального подъема воды", - добавил представитель Кремля. "Президент продолжает получать информацию с мест природных аномалий", - заключил Песков.

https://ria.ru/20240407/evakuatsiya-1938374846.html

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россия

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курганская область, россия, тюменская область, дмитрий песков, владимир путин, александр моор, происшествия