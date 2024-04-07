https://ria.ru/20240407/pavodok-1938378467.html
Путин обсудил с главой МЧС ситуацию с паводком в Оренбургской области
Путин обсудил с главой МЧС ситуацию с паводком в Оренбургской области - РИА Новости, 07.04.2024
Путин обсудил с главой МЧС ситуацию с паводком в Оренбургской области
Президент России Владимир Путин снова обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области, а также с возможными подтоплениями РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T13:19
2024-04-07T13:19
2024-04-07T13:21
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
тюменская область
александр куренков (мчс)
дмитрий песков
владимир путин
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938365092_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_52c3202ecc74cbc43e432f0610815c12.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин снова обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области, а также с возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, а также глава МЧС Александр Куренков сегодня доложили президенту о развитии ситуации с затоплением в Оренбургской области вокруг Орска. Главным образом Куренков сконцентрировался на информации о количестве эвакуированных людей, о тех, кто переведен в пункты временного размещения", - сказал Песков.Он добавил, что "президент в разговоре с Куренковым особо акцентировал и отметил необходимость своевременного анализа, прогнозирования и принятия соответствующих мер в отношении ситуации, которая разворачивается с возможными подтоплениями в Курганской и в Тюменской областях"."Президент также сегодня планирует провести телефонные разговоры с руководителями этих регионов", - заключил Песков.
оренбургская область
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938365092_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_f146b91dfdad67fbd623a22d675016a6.jpg
Паводок в Оренбуржье
Паводок в Оренбуржье
2024-04-07T13:19
true
PT1M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, прорыв дамбы в орске, тюменская область, александр куренков (мчс), дмитрий песков, владимир путин, происшествия
Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Тюменская область, Александр Куренков (МЧС), Дмитрий Песков, Владимир Путин, Происшествия
Путин обсудил с главой МЧС ситуацию с паводком в Оренбургской области
Путин обсудил с главой МЧС Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области