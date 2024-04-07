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Путин обсудил с главой МЧС ситуацию с паводком в Оренбургской области

Путин обсудил с главой МЧС ситуацию с паводком в Оренбургской области - РИА Новости, 07.04.2024

Путин обсудил с главой МЧС ситуацию с паводком в Оренбургской области

Президент России Владимир Путин снова обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области, а также с возможными подтоплениями РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T13:19

2024-04-07T13:19

2024-04-07T13:21

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

тюменская область

александр куренков (мчс)

дмитрий песков

владимир путин

происшествия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин снова обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области, а также с возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, а также глава МЧС Александр Куренков сегодня доложили президенту о развитии ситуации с затоплением в Оренбургской области вокруг Орска. Главным образом Куренков сконцентрировался на информации о количестве эвакуированных людей, о тех, кто переведен в пункты временного размещения", - сказал Песков.Он добавил, что "президент в разговоре с Куренковым особо акцентировал и отметил необходимость своевременного анализа, прогнозирования и принятия соответствующих мер в отношении ситуации, которая разворачивается с возможными подтоплениями в Курганской и в Тюменской областях"."Президент также сегодня планирует провести телефонные разговоры с руководителями этих регионов", - заключил Песков.

оренбургская область

тюменская область

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Паводок в Оренбуржье Паводок в Оренбуржье 2024-04-07T13:19 true PT1M16S

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оренбургская область, прорыв дамбы в орске, тюменская область, александр куренков (мчс), дмитрий песков, владимир путин, происшествия