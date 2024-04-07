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Путин обсудил с главой МЧС ситуацию с паводком в Оренбургской области - РИА Новости, 07.04.2024
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13:19 07.04.2024 (обновлено: 13:21 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/pavodok-1938378467.html
Путин обсудил с главой МЧС ситуацию с паводком в Оренбургской области
Путин обсудил с главой МЧС ситуацию с паводком в Оренбургской области - РИА Новости, 07.04.2024
Путин обсудил с главой МЧС ситуацию с паводком в Оренбургской области
Президент России Владимир Путин снова обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области, а также с возможными подтоплениями РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T13:19
2024-04-07T13:21
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
тюменская область
александр куренков (мчс)
дмитрий песков
владимир путин
происшествия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин снова обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области, а также с возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, а также глава МЧС Александр Куренков сегодня доложили президенту о развитии ситуации с затоплением в Оренбургской области вокруг Орска. Главным образом Куренков сконцентрировался на информации о количестве эвакуированных людей, о тех, кто переведен в пункты временного размещения", - сказал Песков.Он добавил, что "президент в разговоре с Куренковым особо акцентировал и отметил необходимость своевременного анализа, прогнозирования и принятия соответствующих мер в отношении ситуации, которая разворачивается с возможными подтоплениями в Курганской и в Тюменской областях"."Президент также сегодня планирует провести телефонные разговоры с руководителями этих регионов", - заключил Песков.
оренбургская область
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Паводок в Оренбуржье
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оренбургская область, прорыв дамбы в орске, тюменская область, александр куренков (мчс), дмитрий песков, владимир путин, происшествия
Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Тюменская область, Александр Куренков (МЧС), Дмитрий Песков, Владимир Путин, Происшествия
Путин обсудил с главой МЧС ситуацию с паводком в Оренбургской области

Путин обсудил с главой МЧС Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
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Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин снова обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области, а также с возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, а также глава МЧС Александр Куренков сегодня доложили президенту о развитии ситуации с затоплением в Оренбургской области вокруг Орска. Главным образом Куренков сконцентрировался на информации о количестве эвакуированных людей, о тех, кто переведен в пункты временного размещения", - сказал Песков.
Он добавил, что "президент в разговоре с Куренковым особо акцентировал и отметил необходимость своевременного анализа, прогнозирования и принятия соответствующих мер в отношении ситуации, которая разворачивается с возможными подтоплениями в Курганской и в Тюменской областях".
"Президент также сегодня планирует провести телефонные разговоры с руководителями этих регионов", - заключил Песков.
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3 апреля, 19:17
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Оренбургская областьПрорыв дамбы в ОрскеТюменская областьАлександр Куренков (МЧС)Дмитрий ПесковВладимир ПутинПроисшествия
 
 
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