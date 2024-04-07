Рейтинг@Mail.ru
Власти Оренбургской области рассказали, когда улучшится ситуация с паводком - РИА Новости, 07.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:55 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/pavodok-1938350131.html
Власти Оренбургской области рассказали, когда улучшится ситуация с паводком
Власти Оренбургской области рассказали, когда улучшится ситуация с паводком - РИА Новости, 07.04.2024
Власти Оренбургской области рассказали, когда улучшится ситуация с паводком
После уменьшения притока воды в Ириклинское водохранилище ситуация с паводком в Оренбуржье должна улучшиться в течение нескольких суток, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T09:55
2024-04-07T09:55
орск
гай
адамовский район
денис паслер
прорыв дамбы в орске
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938268136_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_3bb277f5e1ea4aee072ee0223592c656.jpg
УФА, 7 апр – РИА Новости. После уменьшения притока воды в Ириклинское водохранилище ситуация с паводком в Оренбуржье должна улучшиться в течение нескольких суток, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. Ранее губернатор региона Денис Паслер сообщал, что за сутки совокупный приток в Ириклинское водохранилище уменьшился, ситуация позволяет снизить объем сброса воды. Принято решение сократить его на 500 м³/с. Сейчас он составляет 1670 м³/с. "Ситуация (с паводком – ред.) в течение нескольких суток должна улучшится. Мы таким образом должны выйти на плато и пройти пик", - пояснил ситуацию собеседник. На данный момент паводковая ситуация в регионе остается сложной в таких городах, как Орск, Гай, в Кваркенском, Домбаровском, Светлинском, Новоорском и Адамовском районах. Более 4 тысяч жителей этих территорий эвакуированы. В Оренбургской области действует режим ЧС.
https://ria.ru/20240406/pavodok-1938309029.html
орск
гай
адамовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938268136_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e14a67fecc4dd15114463dbef54e9fb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
орск, гай, адамовский район, денис паслер, прорыв дамбы в орске, происшествия
Орск, Гай, Адамовский район, Денис Паслер, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Власти Оренбургской области рассказали, когда улучшится ситуация с паводком

Власти: паводковая ситуация в Оренбуржье должна улучшиться через несколько суток

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Читать ria.ru в
УФА, 7 апр – РИА Новости. После уменьшения притока воды в Ириклинское водохранилище ситуация с паводком в Оренбуржье должна улучшиться в течение нескольких суток, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Ранее губернатор региона Денис Паслер сообщал, что за сутки совокупный приток в Ириклинское водохранилище уменьшился, ситуация позволяет снизить объем сброса воды. Принято решение сократить его на 500 м³/с. Сейчас он составляет 1670 м³/с.
Затопленный Орск с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Оренбургский губернатор назвал паводок 2024 года самым мощным в истории
6 апреля, 21:15
"Ситуация (с паводком – ред.) в течение нескольких суток должна улучшится. Мы таким образом должны выйти на плато и пройти пик", - пояснил ситуацию собеседник.
На данный момент паводковая ситуация в регионе остается сложной в таких городах, как Орск, Гай, в Кваркенском, Домбаровском, Светлинском, Новоорском и Адамовском районах.
Более 4 тысяч жителей этих территорий эвакуированы.
В Оренбургской области действует режим ЧС.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17
Инфографика
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуацияПосмотреть
 
ОрскГайАдамовский районДенис ПаслерПрорыв дамбы в ОрскеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала