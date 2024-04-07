https://ria.ru/20240407/pavodok-1938350131.html

Власти Оренбургской области рассказали, когда улучшится ситуация с паводком

Власти Оренбургской области рассказали, когда улучшится ситуация с паводком - РИА Новости, 07.04.2024

Власти Оренбургской области рассказали, когда улучшится ситуация с паводком

После уменьшения притока воды в Ириклинское водохранилище ситуация с паводком в Оренбуржье должна улучшиться в течение нескольких суток, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T09:55

2024-04-07T09:55

2024-04-07T09:55

орск

гай

адамовский район

денис паслер

прорыв дамбы в орске

происшествия

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УФА, 7 апр – РИА Новости. После уменьшения притока воды в Ириклинское водохранилище ситуация с паводком в Оренбуржье должна улучшиться в течение нескольких суток, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. Ранее губернатор региона Денис Паслер сообщал, что за сутки совокупный приток в Ириклинское водохранилище уменьшился, ситуация позволяет снизить объем сброса воды. Принято решение сократить его на 500 м³/с. Сейчас он составляет 1670 м³/с. "Ситуация (с паводком – ред.) в течение нескольких суток должна улучшится. Мы таким образом должны выйти на плато и пройти пик", - пояснил ситуацию собеседник. На данный момент паводковая ситуация в регионе остается сложной в таких городах, как Орск, Гай, в Кваркенском, Домбаровском, Светлинском, Новоорском и Адамовском районах. Более 4 тысяч жителей этих территорий эвакуированы. В Оренбургской области действует режим ЧС.

https://ria.ru/20240406/pavodok-1938309029.html

орск

гай

адамовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

орск, гай, адамовский район, денис паслер, прорыв дамбы в орске, происшествия