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МЧС назвало ситуацию с паводком в Оренбургской области сложной
МЧС назвало ситуацию с паводком в Оренбургской области сложной - РИА Новости, 07.04.2024
МЧС назвало ситуацию с паводком в Оренбургской области сложной
МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T08:07
2024-04-07T08:07
2024-04-07T08:07
оренбургская область
илья денисов
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
орск
происшествия
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ОРСК, 7 апр - РИА Новости. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную."Ситуация развивается, обстановка сложная. Действуем адекватно ситуации", - доложил замглавы МЧС Илья Денисов министру Александру Куренкову, прибывшему в Орск.
оренбургская область
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РИА Новости
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оренбургская область, илья денисов, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, орск, происшествия
Оренбургская область, Илья Денисов, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Орск, Происшествия
МЧС назвало ситуацию с паводком в Оренбургской области сложной
Замглавы МЧС Денисов назвал ситуацию с паводком в Оренбургской области сложной