Рейтинг@Mail.ru
МЧС назвало ситуацию с паводком в Оренбургской области сложной - РИА Новости, 07.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:07 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/pavodok-1938337809.html
МЧС назвало ситуацию с паводком в Оренбургской области сложной
МЧС назвало ситуацию с паводком в Оренбургской области сложной - РИА Новости, 07.04.2024
МЧС назвало ситуацию с паводком в Оренбургской области сложной
МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T08:07
2024-04-07T08:07
оренбургская область
илья денисов
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
орск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938268136_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_3bb277f5e1ea4aee072ee0223592c656.jpg
ОРСК, 7 апр - РИА Новости. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную."Ситуация развивается, обстановка сложная. Действуем адекватно ситуации", - доложил замглавы МЧС Илья Денисов министру Александру Куренкову, прибывшему в Орск.
оренбургская область
орск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938268136_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e14a67fecc4dd15114463dbef54e9fb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбургская область, илья денисов, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, орск, происшествия
Оренбургская область, Илья Денисов, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Орск, Происшествия
МЧС назвало ситуацию с паводком в Оренбургской области сложной

Замглавы МЧС Денисов назвал ситуацию с паводком в Оренбургской области сложной

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Читать ria.ru в
ОРСК, 7 апр - РИА Новости. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
"Ситуация развивается, обстановка сложная. Действуем адекватно ситуации", - доложил замглавы МЧС Илья Денисов министру Александру Куренкову, прибывшему в Орск.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17
Инфографика
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуацияПосмотреть
 
Оренбургская областьИлья ДенисовАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в ОрскеОрскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала