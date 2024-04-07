https://ria.ru/20240407/pavodok-1938337809.html

МЧС назвало ситуацию с паводком в Оренбургской области сложной

МЧС назвало ситуацию с паводком в Оренбургской области сложной - РИА Новости, 07.04.2024

МЧС назвало ситуацию с паводком в Оренбургской области сложной

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T08:07

2024-04-07T08:07

2024-04-07T08:07

оренбургская область

илья денисов

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

орск

происшествия

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ОРСК, 7 апр - РИА Новости. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную."Ситуация развивается, обстановка сложная. Действуем адекватно ситуации", - доложил замглавы МЧС Илья Денисов министру Александру Куренкову, прибывшему в Орск.

оренбургская область

орск

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оренбургская область, илья денисов, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, орск, происшествия