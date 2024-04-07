https://ria.ru/20240407/pavodki-1938391590.html

Путин поручил главе МВД следить за порядком в зоне паводков

Путин поручил главе МВД следить за порядком в зоне паводков - РИА Новости, 07.04.2024

Путин поручил главе МВД следить за порядком в зоне паводков

Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за порядком в зоне паводков, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T14:18

2024-04-07T14:18

2024-04-07T16:02

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владимир путин

владимир колокольцев

дмитрий песков

происшествия

тюменская область

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за порядком в зоне паводков, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Путин поручил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обеспечить принятие необходимых мер охраны правопорядка, а также имущества граждан в районах, которые уже вошли в зону подтопления", — отметил представитель Кремля.Кроме того, поручение главы государства распространяется на регионы, которые может подтопить в ближайшие дни.Песков уточнил, что Путин имел в виду Курганскую и Тюменскую области.

https://ria.ru/20240407/pavodok-1938386166.html

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россия, владимир путин, владимир колокольцев, дмитрий песков, происшествия, тюменская область