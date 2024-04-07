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Путин поручил главе МВД следить за порядком в зоне паводков - РИА Новости, 07.04.2024
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14:18 07.04.2024 (обновлено: 16:02 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/pavodki-1938391590.html
Путин поручил главе МВД следить за порядком в зоне паводков
Путин поручил главе МВД следить за порядком в зоне паводков - РИА Новости, 07.04.2024
Путин поручил главе МВД следить за порядком в зоне паводков
Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за порядком в зоне паводков, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T14:18
2024-04-07T16:02
россия
владимир путин
владимир колокольцев
дмитрий песков
происшествия
тюменская область
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за порядком в зоне паводков, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Путин поручил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обеспечить принятие необходимых мер охраны правопорядка, а также имущества граждан в районах, которые уже вошли в зону подтопления", — отметил представитель Кремля.Кроме того, поручение главы государства распространяется на регионы, которые может подтопить в ближайшие дни.Песков уточнил, что Путин имел в виду Курганскую и Тюменскую области.
https://ria.ru/20240407/pavodok-1938386166.html
россия
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россия, владимир путин, владимир колокольцев, дмитрий песков, происшествия, тюменская область
Россия, Владимир Путин, Владимир Колокольцев, Дмитрий Песков, Происшествия, Тюменская область
Путин поручил главе МВД следить за порядком в зоне паводков

Путин поручил главе МВД Колокольцеву следить за порядком в зоне паводков

© Администрация Звериноголовского МОРазлив реки Тобола в Звериноголовском округе Курганской области
Разлив реки Тобола в Звериноголовском округе Курганской области
© Администрация Звериноголовского МО
Разлив реки Тобола в Звериноголовском округе Курганской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за порядком в зоне паводков, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Путин поручил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обеспечить принятие необходимых мер охраны правопорядка, а также имущества граждан в районах, которые уже вошли в зону подтопления", — отметил представитель Кремля.
Кроме того, поручение главы государства распространяется на регионы, которые может подтопить в ближайшие дни.
Песков уточнил, что Путин имел в виду Курганскую и Тюменскую области.
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Вчера, 13:57
 
РоссияВладимир ПутинВладимир КолокольцевДмитрий ПесковПроисшествияТюменская область
 
 
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