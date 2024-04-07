https://ria.ru/20240407/pavodki-1938381970.html

Из зоны подтопления в Самарской области эвакуировали более 820 человек

Из зоны подтопления в Самарской области эвакуировали более 820 человек - РИА Новости, 07.04.2024

Из зоны подтопления в Самарской области эвакуировали более 820 человек

Спасатели МЧС эвакуировали около 820 человек, включая 159 детей, из зоны подтопления в Самарской области, сообщили журналистам в региональном ГУМЧС России. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T13:43

2024-04-07T13:43

2024-04-07T14:08

происшествия

самарская область

волжский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 7 апр - РИА Новости. Спасатели МЧС эвакуировали около 820 человек, включая 159 детей, из зоны подтопления в Самарской области, сообщили журналистам в региональном ГУМЧС России. "Спасателями МЧС России из зоны подтопления (в Самарской области - ред.) были эвакуированы 816 человек, в том числе 159 ребенка. В четырех пунктах временного размещения находятся 62 человека, в том числе 16 детей", - говорится в сообщении ведомства. Сейчас на территории Самарской области в зоне подтопления находятся 313 жилых домов и 1092 приусадебных участка в Ставропольском, Большечерниговском, Большеглушицком, Кинель–Черкасском, Волжском и других районах. За сутки водка ушла из 166 домов и 185 приусадебных участков, отметили в региональном главке МЧС. Помимо эвакуации населения с подтопленных территорий, спасатели МЧС России доставляют продукты питания.

https://ria.ru/20240404/luzha-1937865179.html

самарская область

волжский

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происшествия, самарская область, волжский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)