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Из зоны подтопления в Самарской области эвакуировали более 820 человек
Из зоны подтопления в Самарской области эвакуировали более 820 человек - РИА Новости, 07.04.2024
Из зоны подтопления в Самарской области эвакуировали более 820 человек
Спасатели МЧС эвакуировали около 820 человек, включая 159 детей, из зоны подтопления в Самарской области, сообщили журналистам в региональном ГУМЧС России. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T13:43
2024-04-07T13:43
2024-04-07T14:08
происшествия
самарская область
волжский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 7 апр - РИА Новости. Спасатели МЧС эвакуировали около 820 человек, включая 159 детей, из зоны подтопления в Самарской области, сообщили журналистам в региональном ГУМЧС России. "Спасателями МЧС России из зоны подтопления (в Самарской области - ред.) были эвакуированы 816 человек, в том числе 159 ребенка. В четырех пунктах временного размещения находятся 62 человека, в том числе 16 детей", - говорится в сообщении ведомства. Сейчас на территории Самарской области в зоне подтопления находятся 313 жилых домов и 1092 приусадебных участка в Ставропольском, Большечерниговском, Большеглушицком, Кинель–Черкасском, Волжском и других районах. За сутки водка ушла из 166 домов и 185 приусадебных участков, отметили в региональном главке МЧС. Помимо эвакуации населения с подтопленных территорий, спасатели МЧС России доставляют продукты питания.
https://ria.ru/20240404/luzha-1937865179.html
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происшествия, самарская область, волжский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Самарская область, Волжский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из зоны подтопления в Самарской области эвакуировали более 820 человек
Спасатели МЧС эвакуировали 816 человек из зоны подтопления в Самарской области