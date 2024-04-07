https://ria.ru/20240407/pavodki-1938346009.html

Более четырех тысяч жителей Оренбургской области эвакуировали из-за паводка

Более четырех тысяч жителей Оренбургской области эвакуировали из-за паводка - РИА Новости, 07.04.2024

Более четырех тысяч жителей Оренбургской области эвакуировали из-за паводка

Более 4 тысяч человек, в том числе 885 детей, эвакуировали из зоны половодья в Оренбургской области, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T09:29

2024-04-07T09:29

2024-04-07T09:44

прорыв дамбы в орске

происшествия

оренбургская область

орск

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УФА, 7 апр – РИА Новости. Более 4 тысяч человек, в том числе 885 детей, эвакуировали из зоны половодья в Оренбургской области, сообщили в правительстве региона.В области действует режим ЧС.В правительстве региона сообщили, что паводковые процессы в Оренбуржье пока не снижают темп. По состоянию на утро 7 апреля в связи с воздействием талых вод в результате активного снеготаяния и прошедшими осадками отмечается подъем уровня воды в реках. Половодье охватило 27 муниципальных образований."Эвакуированы 4064 человека, в том числе 885 детей. В 31 муниципальном образовании области закрыто 47 мостовых сооружений. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений", - говорится в сообщении.По данным властей региона, нарушено энергоснабжение в 8816 жилых домах, работает 41 аварийная бригада – 103 человека и 41 единица техники."Основное внимание в настоящее время сосредоточено на восточной части Оренбургской области: Орск, Гайский городской округ, Кваркенский, Домбаровский, Светлинский, Новоорский и Адамовский районы. Подтопление территорий обусловлено воздействием талых вод, подъемом уровня воды в реке Урал, повышенными сбросами воды с Ириклинского водохранилища, а также прорывом дамбы в Орске, где складывается наиболее сложная обстановка", - пояснили региональные власти.

оренбургская область

орск

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Паводок в Оренбуржье Паводок в Оренбуржье 2024-04-07T09:29 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

прорыв дамбы в орске, происшествия, оренбургская область, орск