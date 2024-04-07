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Более четырех тысяч жителей Оренбургской области эвакуировали из-за паводка - РИА Новости, 07.04.2024
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09:29 07.04.2024 (обновлено: 09:44 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/pavodki-1938346009.html
Более четырех тысяч жителей Оренбургской области эвакуировали из-за паводка
Более четырех тысяч жителей Оренбургской области эвакуировали из-за паводка - РИА Новости, 07.04.2024
Более четырех тысяч жителей Оренбургской области эвакуировали из-за паводка
Более 4 тысяч человек, в том числе 885 детей, эвакуировали из зоны половодья в Оренбургской области, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T09:29
2024-04-07T09:44
прорыв дамбы в орске
происшествия
оренбургская область
орск
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УФА, 7 апр – РИА Новости. Более 4 тысяч человек, в том числе 885 детей, эвакуировали из зоны половодья в Оренбургской области, сообщили в правительстве региона.В области действует режим ЧС.В правительстве региона сообщили, что паводковые процессы в Оренбуржье пока не снижают темп. По состоянию на утро 7 апреля в связи с воздействием талых вод в результате активного снеготаяния и прошедшими осадками отмечается подъем уровня воды в реках. Половодье охватило 27 муниципальных образований."Эвакуированы 4064 человека, в том числе 885 детей. В 31 муниципальном образовании области закрыто 47 мостовых сооружений. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений", - говорится в сообщении.По данным властей региона, нарушено энергоснабжение в 8816 жилых домах, работает 41 аварийная бригада – 103 человека и 41 единица техники."Основное внимание в настоящее время сосредоточено на восточной части Оренбургской области: Орск, Гайский городской округ, Кваркенский, Домбаровский, Светлинский, Новоорский и Адамовский районы. Подтопление территорий обусловлено воздействием талых вод, подъемом уровня воды в реке Урал, повышенными сбросами воды с Ириклинского водохранилища, а также прорывом дамбы в Орске, где складывается наиболее сложная обстановка", - пояснили региональные власти.
оренбургская область
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РИА Новости
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Паводок в Оренбуржье
Паводок в Оренбуржье
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прорыв дамбы в орске, происшествия, оренбургская область, орск
Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Оренбургская область, Орск
Более четырех тысяч жителей Оренбургской области эвакуировали из-за паводка

В Оренбургской области из зоны половодья эвакуировали 4064 человека

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости
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Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Читать ria.ru в
УФА, 7 апр – РИА Новости. Более 4 тысяч человек, в том числе 885 детей, эвакуировали из зоны половодья в Оренбургской области, сообщили в правительстве региона.
В области действует режим ЧС.
В правительстве региона сообщили, что паводковые процессы в Оренбуржье пока не снижают темп. По состоянию на утро 7 апреля в связи с воздействием талых вод в результате активного снеготаяния и прошедшими осадками отмечается подъем уровня воды в реках. Половодье охватило 27 муниципальных образований.
«
"Эвакуированы 4064 человека, в том числе 885 детей. В 31 муниципальном образовании области закрыто 47 мостовых сооружений. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений", - говорится в сообщении.
По данным властей региона, нарушено энергоснабжение в 8816 жилых домах, работает 41 аварийная бригада – 103 человека и 41 единица техники.
"Основное внимание в настоящее время сосредоточено на восточной части Оренбургской области: Орск, Гайский городской округ, Кваркенский, Домбаровский, Светлинский, Новоорский и Адамовский районы. Подтопление территорий обусловлено воздействием талых вод, подъемом уровня воды в реке Урал, повышенными сбросами воды с Ириклинского водохранилища, а также прорывом дамбы в Орске, где складывается наиболее сложная обстановка", - пояснили региональные власти.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
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Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуацияПосмотреть
 
Прорыв дамбы в ОрскеПроисшествияОренбургская областьОрск
 
 
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