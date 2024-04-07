https://ria.ru/20240407/orsk-1938411664.html

Мэр Орска предупредил горожан о мошенниках

Мэр Орска предупредил горожан о мошенниках - РИА Новости, 07.04.2024

Мэр Орска предупредил горожан о мошенниках

Мэр оренбургского Орска, затопленного после прорыва дамбы, Василий Козупица в своем Telegram-канале предупредил горожан о мошенниках, которые от его имени... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T16:21

2024-04-07T16:21

2024-04-07T16:21

происшествия

орск

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

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УФА, 7 апр - РИА Новости. Мэр оренбургского Орска, затопленного после прорыва дамбы, Василий Козупица в своем Telegram-канале предупредил горожан о мошенниках, которые от его имени рассылают информацию о "мгновенных выплатах" пострадавшим от паводка. "Осторожно фейк! Злоумышленники от моего имени рассылают информацию в Телеграм о моментальных выплатах всем пострадавшим от наводнения. Речь идет о 5 000 рублях. Будьте внимательны и не поддавайтесь на уловки мошенников", - сообщил Козупица. Ранее сообщалось, что власти области приняли решение удвоить размер выплат пострадавшим от паводка. Выплаты начнутся с 8 апреля. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленных районов подготовили пункты временного размещения. В Оренбургской области введен федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку.

орск

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске