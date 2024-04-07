Рейтинг@Mail.ru
Мэр Орска предупредил горожан о мошенниках - РИА Новости, 07.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/orsk-1938411664.html
Мэр Орска предупредил горожан о мошенниках
Мэр Орска предупредил горожан о мошенниках - РИА Новости, 07.04.2024
Мэр Орска предупредил горожан о мошенниках
Мэр оренбургского Орска, затопленного после прорыва дамбы, Василий Козупица в своем Telegram-канале предупредил горожан о мошенниках, которые от его имени... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T16:21
2024-04-07T16:21
происшествия
орск
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938297630_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_f2207b27288666577ecb63d529271336.jpg
УФА, 7 апр - РИА Новости. Мэр оренбургского Орска, затопленного после прорыва дамбы, Василий Козупица в своем Telegram-канале предупредил горожан о мошенниках, которые от его имени рассылают информацию о "мгновенных выплатах" пострадавшим от паводка. "Осторожно фейк! Злоумышленники от моего имени рассылают информацию в Телеграм о моментальных выплатах всем пострадавшим от наводнения. Речь идет о 5 000 рублях. Будьте внимательны и не поддавайтесь на уловки мошенников", - сообщил Козупица. Ранее сообщалось, что власти области приняли решение удвоить размер выплат пострадавшим от паводка. Выплаты начнутся с 8 апреля. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленных районов подготовили пункты временного размещения. В Оренбургской области введен федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку.
орск
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938297630_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_90d55bf7bf29bf3867d2ffbe4eed60c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Орск, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске
Мэр Орска предупредил горожан о мошенниках

Мэр Орска предупредил о мошенниках, предлагающих жителям моментальные выплаты

© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкПункт временного размещения в школе №11 в Орске
Пункт временного размещения в школе №11 в Орске - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
Пункт временного размещения в школе №11 в Орске
Читать ria.ru в
УФА, 7 апр - РИА Новости. Мэр оренбургского Орска, затопленного после прорыва дамбы, Василий Козупица в своем Telegram-канале предупредил горожан о мошенниках, которые от его имени рассылают информацию о "мгновенных выплатах" пострадавшим от паводка.
«
"Осторожно фейк! Злоумышленники от моего имени рассылают информацию в Телеграм о моментальных выплатах всем пострадавшим от наводнения. Речь идет о 5 000 рублях. Будьте внимательны и не поддавайтесь на уловки мошенников", - сообщил Козупица.
Ранее сообщалось, что власти области приняли решение удвоить размер выплат пострадавшим от паводка. Выплаты начнутся с 8 апреля.
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленных районов подготовили пункты временного размещения. В Оренбургской области введен федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку.
ЧС федерального масштаба. Обстановка в Орске после прорыва дамбы
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

В городе Орске в Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал, часть города затопило.

Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы

В городе Орске в Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал, часть города затопило.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 12
© МЧС России

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал паводок 2024 года самым мощным за всю историю наблюдений.

Последствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал паводок 2024 года самым мощным за всю историю наблюдений.

© МЧС России
2 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Для жителей, эвакуированных из затопленных районов, организовали 12 пунктов временного размещения.

Пункт временного размещения в школе №11 в Орске

Для жителей, эвакуированных из затопленных районов, организовали 12 пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Власти призывают людей эвакуироваться, не дожидаясь, пока вода достигнет их домов.

Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы

Власти призывают людей эвакуироваться, не дожидаясь, пока вода достигнет их домов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
4 из 12
© Фото : МЧС России/Telegram

Более 700 спасателей МЧС помогают жителям Орска в круглосуточном режиме.

Сотрудники МЧС РФ и коммунальных служб на месте подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске

Более 700 спасателей МЧС помогают жителям Орска в круглосуточном режиме.

© Фото : МЧС России/Telegram
5 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для эвакуации из затопленных районов используют лодки, самосвалы, КамАЗы, внедорожники.

Спасатели на лодке в городе Орске, частично подтопленном после прорыва дамбы

Для эвакуации из затопленных районов используют лодки, самосвалы, КамАЗы, внедорожники.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Вместе со спасателями работают волонтеры. Они помогают выбраться из затопленных домов людям и их питомцам.

Волонтеры достали лодку, чтобы эвакуировать жителей Орска из затопленных после прорыва дамбы районов

Вместе со спасателями работают волонтеры. Они помогают выбраться из затопленных домов людям и их питомцам.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В месте прорыва дамбы в Орске уровень реки Урал превысил ее проектный уровень на четыре метра.

Место прорыва насыпной дамбы в Орске

В месте прорыва дамбы в Орске уровень реки Урал превысил ее проектный уровень на четыре метра.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Глава МЧС Куренков объявил паводок в Оренбургской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Жителей эвакуируют из затопленных после прорыва дамбы районов города Орска

Глава МЧС Куренков объявил паводок в Оренбургской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Все пострадавшие от прорыва дамбы жители Орска получат выплаты в 20 тысяч рублей и до ста тысяч рублей при утрате имущества.

Пункт временного размещения в школе №11 в Орске

Все пострадавшие от прорыва дамбы жители Орска получат выплаты в 20 тысяч рублей и до ста тысяч рублей при утрате имущества.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Вода подмыла все улицы поселков, превратив их в сплошные реки, большинство приусадебных участков также находится под водой.

Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы

Вода подмыла все улицы поселков, превратив их в сплошные реки, большинство приусадебных участков также находится под водой.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В некоторых районах Орска вода практически поднялась до уровня вторых этажей частных домов.

Прорыв дамбы в Орске

В некоторых районах Орска вода практически поднялась до уровня вторых этажей частных домов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
12 из 12

В городе Орске в Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал, часть города затопило.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 12

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал паводок 2024 года самым мощным за всю историю наблюдений.

© МЧС России
2 из 12

Для жителей, эвакуированных из затопленных районов, организовали 12 пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
3 из 12

Власти призывают людей эвакуироваться, не дожидаясь, пока вода достигнет их домов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
4 из 12

Более 700 спасателей МЧС помогают жителям Орска в круглосуточном режиме.

© Фото : МЧС России/Telegram
5 из 12

Для эвакуации из затопленных районов используют лодки, самосвалы, КамАЗы, внедорожники.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 12

Вместе со спасателями работают волонтеры. Они помогают выбраться из затопленных домов людям и их питомцам.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
7 из 12

В месте прорыва дамбы в Орске уровень реки Урал превысил ее проектный уровень на четыре метра.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 12

Глава МЧС Куренков объявил паводок в Оренбургской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
9 из 12

Все пострадавшие от прорыва дамбы жители Орска получат выплаты в 20 тысяч рублей и до ста тысяч рублей при утрате имущества.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
10 из 12

Вода подмыла все улицы поселков, превратив их в сплошные реки, большинство приусадебных участков также находится под водой.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 12

В некоторых районах Орска вода практически поднялась до уровня вторых этажей частных домов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
ПроисшествияОрскОренбургская областьПрорыв дамбы в Орске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала