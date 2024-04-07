https://ria.ru/20240407/orsk-1938406040.html
В магазинах Орска скупают воду и хлеб
В магазинах Орска скупают воду и хлеб - РИА Новости, 07.04.2024
В магазинах Орска скупают воду и хлеб
В сети магазинов "Пятерочка" и "Магнит" в оренбургском Орске на фоне наводнения скупили всю питьевую воду и хлеб, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T15:46
2024-04-07T15:46
2024-04-07T16:27
орск
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
происшествия
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ОРСК (Оренбургская обл.), 7 апр - РИА Новости. В сети магазинов "Пятерочка" и "Магнит" в оренбургском Орске на фоне наводнения скупили всю питьевую воду и хлеб, передаёт корреспондент РИА Новости. Из напитков на полках магазинов остаются только соки, газировка и молоко. В воскресенье ресторан Rostic's в Орске перестал продавать напитки из-за плохого качества воды. В заведении также рассказали, что не продаются все блюда из мяса, так как для их приготовления необходима чистая вода. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В Оренбургской области введен федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку.
орск
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РИА Новости
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Последствия прорыва дамбы в Орске. Кадры с воздуха
Последствия прорыва дамбы в Орске. Видео с воздуха
2024-04-07T15:46
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РИА Новости
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орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия
Орск, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
В магазинах Орска скупают воду и хлеб
В магазинах "Пятерочка" и "Магнит" в Орске скупили всю питьевую воду и хлеб
ОРСК (Оренбургская обл.), 7 апр - РИА Новости. В сети магазинов "Пятерочка" и "Магнит" в оренбургском Орске на фоне наводнения скупили всю питьевую воду и хлеб, передаёт корреспондент РИА Новости.
Из напитков на полках магазинов остаются только соки, газировка и молоко.
В воскресенье ресторан Rostic's в Орске перестал продавать напитки из-за плохого качества воды. В заведении также рассказали, что не продаются все блюда из мяса, так как для их приготовления необходима чистая вода.
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.
В Оренбургской области введен федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку.