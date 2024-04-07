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Паводковая вода подступила к железнодорожным путям в Орске - РИА Новости, 07.04.2024
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14:22 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/orsk-1938392537.html
Паводковая вода подступила к железнодорожным путям в Орске
Паводковая вода подступила к железнодорожным путям в Орске - РИА Новости, 07.04.2024
Паводковая вода подступила к железнодорожным путям в Орске
Паводковая вода подступила к насыпи железнодорожных путей в Орске, но угрозы нарушения движения поездов пока нет, сообщает Уральская транспортная прокуратура в... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T14:22
2024-04-07T14:22
происшествия
орск
никель (город)
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УФА, 7 апр – РИА Новости. Паводковая вода подступила к насыпи железнодорожных путей в Орске, но угрозы нарушения движения поездов пока нет, сообщает Уральская транспортная прокуратура в Telegram-канале. "В Орске паводковая вода подошла к насыпи железнодорожных путей перегона Никель - Новый город. По информации служб ОАО "РЖД" угроза нарушения движения железнодорожного транспорта на данном участке в настоящее время отсутствует", - сообщил надзорный орган. Для оценки ситуации на место выехал исполняющий обязанности орского транспортного прокурора, добавили в ведомстве. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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Кадры с воздуха из затопленного после прорыва дамбы Орска
РИА Новости публикует снятые с воздуха кадры из частично затопленного Орска, на них видно погруженные в воду дома и поврежденную дамбу.
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происшествия, орск, никель (город)
Происшествия, Орск, Никель (город)
Паводковая вода подступила к железнодорожным путям в Орске

Паводковая вода подступила к насыпи железнодорожных путей в Орске

© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Читать ria.ru в
УФА, 7 апр – РИА Новости. Паводковая вода подступила к насыпи железнодорожных путей в Орске, но угрозы нарушения движения поездов пока нет, сообщает Уральская транспортная прокуратура в Telegram-канале.
"В Орске паводковая вода подошла к насыпи железнодорожных путей перегона Никель - Новый город. По информации служб ОАО "РЖД" угроза нарушения движения железнодорожного транспорта на данном участке в настоящее время отсутствует", - сообщил надзорный орган.
Для оценки ситуации на место выехал исполняющий обязанности орского транспортного прокурора, добавили в ведомстве.
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.
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