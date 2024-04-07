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Паводковая вода подступила к железнодорожным путям в Орске

Паводковая вода подступила к железнодорожным путям в Орске - РИА Новости, 07.04.2024

Паводковая вода подступила к железнодорожным путям в Орске

Паводковая вода подступила к насыпи железнодорожных путей в Орске, но угрозы нарушения движения поездов пока нет, сообщает Уральская транспортная прокуратура в... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T14:22

2024-04-07T14:22

2024-04-07T14:22

происшествия

орск

никель (город)

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УФА, 7 апр – РИА Новости. Паводковая вода подступила к насыпи железнодорожных путей в Орске, но угрозы нарушения движения поездов пока нет, сообщает Уральская транспортная прокуратура в Telegram-канале. "В Орске паводковая вода подошла к насыпи железнодорожных путей перегона Никель - Новый город. По информации служб ОАО "РЖД" угроза нарушения движения железнодорожного транспорта на данном участке в настоящее время отсутствует", - сообщил надзорный орган. Для оценки ситуации на место выехал исполняющий обязанности орского транспортного прокурора, добавили в ведомстве. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.

орск

никель (город)

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Кадры с воздуха из затопленного после прорыва дамбы Орска РИА Новости публикует снятые с воздуха кадры из частично затопленного Орска, на них видно погруженные в воду дома и поврежденную дамбу. 2024-04-07T14:22 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, орск, никель (город)