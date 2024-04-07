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Паводковая вода подступила к железнодорожным путям в Орске
Паводковая вода подступила к железнодорожным путям в Орске - РИА Новости, 07.04.2024
Паводковая вода подступила к железнодорожным путям в Орске
Паводковая вода подступила к насыпи железнодорожных путей в Орске, но угрозы нарушения движения поездов пока нет, сообщает Уральская транспортная прокуратура в... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T14:22
2024-04-07T14:22
2024-04-07T14:22
происшествия
орск
никель (город)
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УФА, 7 апр – РИА Новости. Паводковая вода подступила к насыпи железнодорожных путей в Орске, но угрозы нарушения движения поездов пока нет, сообщает Уральская транспортная прокуратура в Telegram-канале. "В Орске паводковая вода подошла к насыпи железнодорожных путей перегона Никель - Новый город. По информации служб ОАО "РЖД" угроза нарушения движения железнодорожного транспорта на данном участке в настоящее время отсутствует", - сообщил надзорный орган. Для оценки ситуации на место выехал исполняющий обязанности орского транспортного прокурора, добавили в ведомстве. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.
орск
никель (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938358399_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f5cd78f93d337c2c2514288785e1730d.jpg
Кадры с воздуха из затопленного после прорыва дамбы Орска
РИА Новости публикует снятые с воздуха кадры из частично затопленного Орска, на них видно погруженные в воду дома и поврежденную дамбу.
2024-04-07T14:22
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, орск, никель (город)
Происшествия, Орск, Никель (город)
Паводковая вода подступила к железнодорожным путям в Орске
Паводковая вода подступила к насыпи железнодорожных путей в Орске
УФА, 7 апр – РИА Новости.
Паводковая вода подступила к насыпи железнодорожных путей в Орске, но угрозы нарушения движения поездов пока нет, сообщает Уральская транспортная прокуратура в Telegram-канале
.
"В Орске паводковая вода подошла к насыпи железнодорожных путей перегона Никель - Новый город. По информации служб ОАО "РЖД" угроза нарушения движения железнодорожного транспорта на данном участке в настоящее время отсутствует", - сообщил надзорный орган.
Для оценки ситуации на место выехал исполняющий обязанности орского транспортного прокурора, добавили в ведомстве.
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.