https://ria.ru/20240407/orsk-1938369294.html
Глава МЧС назвал ситуацию с наводнением в Орске критической
Глава МЧС назвал ситуацию с наводнением в Орске критической - РИА Новости, 07.04.2024
Глава МЧС назвал ситуацию с наводнением в Орске критической
Глава МЧС РФ Александр Куренков, находящийся в Оренбургской области, охарактеризовал ситуацию с наводнением в городе Орске как критическую. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T12:08
2024-04-07T12:08
2024-04-07T12:08
происшествия
орск
оренбургская область
александр куренков (мчс)
прорыв дамбы в орске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938365092_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_52c3202ecc74cbc43e432f0610815c12.jpg
ОРСК (Оренбургская обл.), 7 апр - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков, находящийся в Оренбургской области, охарактеризовал ситуацию с наводнением в городе Орске как критическую. "Критическая ситуация сложилась в городе Орске, где произошло разрушение защитных сооружений на реке Урал. В результате этого оказались подтопленными 4 518 жилых домов и 4 587 приусадебных участков", - сказал он в ходе заседания областной правительственной комиссии. По данным министра, в регионе из затопленных районов эвакуированы более 4 тысяч человек, в том числе 885 детей. В Орске для их приема развернуты 11 пунктов временного размещения на более чем 8 тысяч мест. В них находится 510 человек, в том числе 116 детей. В регионе работает группировка Главного управления МЧС России по Оренбургской области, на место ЧС прибыли подразделения из Пермского края, Московской и Кировской областей. К работам также привлечены специалисты Центра по проведению специальных операций особого риска "Лидер", отряда "Центроспас "и Приволжского регионального поисково-спасательного отряда, а также военнослужащие Волжского и Ногинского спасательных центров МЧС России.
орск
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938365092_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_f146b91dfdad67fbd623a22d675016a6.jpg
Затопленный Орск с высоты птичьего полета
Затопленный Орск с высоты птичьего полета
2024-04-07T12:08
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орск, оренбургская область, александр куренков (мчс), прорыв дамбы в орске
Происшествия, Орск, Оренбургская область, Александр Куренков (МЧС), Прорыв дамбы в Орске
Глава МЧС назвал ситуацию с наводнением в Орске критической
Куренков охарактеризовал ситуацию с наводнением в Орске как критическую
ОРСК (Оренбургская обл.), 7 апр - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков, находящийся в Оренбургской области, охарактеризовал ситуацию с наводнением в городе Орске как критическую.
"Критическая ситуация сложилась в городе Орске, где произошло разрушение защитных сооружений на реке Урал. В результате этого оказались подтопленными 4 518 жилых домов и 4 587 приусадебных участков", - сказал он в ходе заседания областной правительственной комиссии.
По данным министра, в регионе из затопленных районов эвакуированы более 4 тысяч человек, в том числе 885 детей. В Орске для их приема развернуты 11 пунктов временного размещения на более чем 8 тысяч мест. В них находится 510 человек, в том числе 116 детей.
В регионе работает группировка Главного управления МЧС России по Оренбургской области, на место ЧС прибыли подразделения из Пермского края, Московской и Кировской областей. К работам также привлечены специалисты Центра по проведению специальных операций особого риска "Лидер", отряда "Центроспас "и Приволжского регионального поисково-спасательного отряда, а также военнослужащие Волжского и Ногинского спасательных центров МЧС России.