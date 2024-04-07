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Глава МЧС назвал ситуацию с наводнением в Орске критической - РИА Новости, 07.04.2024
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12:08 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/orsk-1938369294.html
Глава МЧС назвал ситуацию с наводнением в Орске критической
Глава МЧС назвал ситуацию с наводнением в Орске критической - РИА Новости, 07.04.2024
Глава МЧС назвал ситуацию с наводнением в Орске критической
Глава МЧС РФ Александр Куренков, находящийся в Оренбургской области, охарактеризовал ситуацию с наводнением в городе Орске как критическую. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T12:08
2024-04-07T12:08
происшествия
орск
оренбургская область
александр куренков (мчс)
прорыв дамбы в орске
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ОРСК (Оренбургская обл.), 7 апр - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков, находящийся в Оренбургской области, охарактеризовал ситуацию с наводнением в городе Орске как критическую. "Критическая ситуация сложилась в городе Орске, где произошло разрушение защитных сооружений на реке Урал. В результате этого оказались подтопленными 4 518 жилых домов и 4 587 приусадебных участков", - сказал он в ходе заседания областной правительственной комиссии. По данным министра, в регионе из затопленных районов эвакуированы более 4 тысяч человек, в том числе 885 детей. В Орске для их приема развернуты 11 пунктов временного размещения на более чем 8 тысяч мест. В них находится 510 человек, в том числе 116 детей. В регионе работает группировка Главного управления МЧС России по Оренбургской области, на место ЧС прибыли подразделения из Пермского края, Московской и Кировской областей. К работам также привлечены специалисты Центра по проведению специальных операций особого риска "Лидер", отряда "Центроспас "и Приволжского регионального поисково-спасательного отряда, а также военнослужащие Волжского и Ногинского спасательных центров МЧС России.
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РИА Новости
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4.7
96
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Затопленный Орск с высоты птичьего полета
Затопленный Орск с высоты птичьего полета
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происшествия, орск, оренбургская область, александр куренков (мчс), прорыв дамбы в орске
Происшествия, Орск, Оренбургская область, Александр Куренков (МЧС), Прорыв дамбы в Орске
Глава МЧС назвал ситуацию с наводнением в Орске критической

Куренков охарактеризовал ситуацию с наводнением в Орске как критическую

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
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ОРСК (Оренбургская обл.), 7 апр - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков, находящийся в Оренбургской области, охарактеризовал ситуацию с наводнением в городе Орске как критическую.
"Критическая ситуация сложилась в городе Орске, где произошло разрушение защитных сооружений на реке Урал. В результате этого оказались подтопленными 4 518 жилых домов и 4 587 приусадебных участков", - сказал он в ходе заседания областной правительственной комиссии.
По данным министра, в регионе из затопленных районов эвакуированы более 4 тысяч человек, в том числе 885 детей. В Орске для их приема развернуты 11 пунктов временного размещения на более чем 8 тысяч мест. В них находится 510 человек, в том числе 116 детей.
В регионе работает группировка Главного управления МЧС России по Оренбургской области, на место ЧС прибыли подразделения из Пермского края, Московской и Кировской областей. К работам также привлечены специалисты Центра по проведению специальных операций особого риска "Лидер", отряда "Центроспас "и Приволжского регионального поисково-спасательного отряда, а также военнослужащие Волжского и Ногинского спасательных центров МЧС России.
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ПроисшествияОрскОренбургская областьАлександр Куренков (МЧС)Прорыв дамбы в Орске
 
 
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