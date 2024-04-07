https://ria.ru/20240407/orsk-1938363954.html

Орский НПЗ приостановил работу из-за паводка

Орский НПЗ приостановил работу из-за паводка - РИА Новости, 07.04.2024

Орский НПЗ приостановил работу из-за паводка

Орский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу из-за аномального паводка, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T11:34

2024-04-07T11:34

2024-04-07T12:15

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

происшествия

орск

орскнефтеоргсинтез

владимир путин

александр куренков (мчс)

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Орский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу из-за аномального паводка, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия."Во избежание экологических рисков и в целях соблюдения техники безопасности, связанной в первую очередь с безопасностью труда на производстве, работа Орского нефтеперерабатывающего завода временно приостановлена", — заявили на НПЗ."Орскнефтеоргсинтез" (структура компании "Фортеинвест") — один из ведущих нефтеперерабатывающих заводов России, расположен в Орске. Его мощность — шесть миллионов тонн в год. Предприятие выпускает около 30 видов продукции.Прорыв дамбыВ пятницу в Орске прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. В зоне затопления оказался Старый город. Как сообщили РИА Новости в мэрии, известно о четырех погибших, их смерти не связаны с паводковой ситуацией.В прокуратуре сообщили, что ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".Утром в воскресенье в Орск по поручению президента Владимира Путина прибыл глава МЧС Александр Куренков. По словам министра, наиболее сложная обстановка в Ленинском районе и Старом городе, при этом сил и средств для ликвидации последствий достаточно.Всего половодье охватило 27 муниципальных образований, из-за паводка эвакуировали более четырех тысяч жителей региона, в том числе 885 детей. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального характера.Местные власти рассказали РИА Новости, что после уменьшения притока воды в Ириклинское водохранилище ситуация должна улучшиться в течение нескольких дней.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

оренбургская область

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Кадры с воздуха из затопленного после прорыва дамбы Орска РИА Новости публикует снятые с воздуха кадры из частично затопленного Орска, на них видно погруженные в воду дома и поврежденную дамбу. 2024-04-07T11:34 true PT0M23S

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оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия, орск, орскнефтеоргсинтез, владимир путин, александр куренков (мчс)