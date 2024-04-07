Орский НПЗ приостановил работу из-за паводка
Орский НПЗ приостановил работу из-за аномального паводка
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Орский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу из-за аномального паводка, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
"Во избежание экологических рисков и в целях соблюдения техники безопасности, связанной в первую очередь с безопасностью труда на производстве, работа Орского нефтеперерабатывающего завода временно приостановлена", — заявили на НПЗ.
"Орскнефтеоргсинтез" (структура компании "Фортеинвест") — один из ведущих нефтеперерабатывающих заводов России, расположен в Орске. Его мощность — шесть миллионов тонн в год. Предприятие выпускает около 30 видов продукции.
Прорыв дамбы
В пятницу в Орске прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. В зоне затопления оказался Старый город. Как сообщили РИА Новости в мэрии, известно о четырех погибших, их смерти не связаны с паводковой ситуацией.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы, стоп-кадр видео.
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы, стоп-кадр видео.
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© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы.
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы.
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© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы.
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы.
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© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы (съемка через стекло).
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы (съемка через стекло).
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© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкРазмытые трамвайные пути в Орске, после прорыва дамбы город частично затоплен (съемка через стекло).
Размытые трамвайные пути в Орске, после прорыва дамбы город частично затоплен (съемка через стекло).
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Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы, стоп-кадр видео.
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Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы.
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Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы.
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Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы (съемка через стекло).
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Размытые трамвайные пути в Орске, после прорыва дамбы город частично затоплен (съемка через стекло).
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