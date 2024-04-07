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Орский НПЗ приостановил работу из-за паводка - РИА Новости, 07.04.2024
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11:34 07.04.2024 (обновлено: 12:15 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/orsk-1938363954.html
Орский НПЗ приостановил работу из-за паводка
Орский НПЗ приостановил работу из-за паводка - РИА Новости, 07.04.2024
Орский НПЗ приостановил работу из-за паводка
Орский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу из-за аномального паводка, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T11:34
2024-04-07T12:15
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
происшествия
орск
орскнефтеоргсинтез
владимир путин
александр куренков (мчс)
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Орский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу из-за аномального паводка, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия."Во избежание экологических рисков и в целях соблюдения техники безопасности, связанной в первую очередь с безопасностью труда на производстве, работа Орского нефтеперерабатывающего завода временно приостановлена", — заявили на НПЗ."Орскнефтеоргсинтез" (структура компании "Фортеинвест") — один из ведущих нефтеперерабатывающих заводов России, расположен в Орске. Его мощность — шесть миллионов тонн в год. Предприятие выпускает около 30 видов продукции.Прорыв дамбыВ пятницу в Орске прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. В зоне затопления оказался Старый город. Как сообщили РИА Новости в мэрии, известно о четырех погибших, их смерти не связаны с паводковой ситуацией.В прокуратуре сообщили, что ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".Утром в воскресенье в Орск по поручению президента Владимира Путина прибыл глава МЧС Александр Куренков. По словам министра, наиболее сложная обстановка в Ленинском районе и Старом городе, при этом сил и средств для ликвидации последствий достаточно.Всего половодье охватило 27 муниципальных образований, из-за паводка эвакуировали более четырех тысяч жителей региона, в том числе 885 детей. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального характера.Местные власти рассказали РИА Новости, что после уменьшения притока воды в Ириклинское водохранилище ситуация должна улучшиться в течение нескольких дней.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
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Кадры с воздуха из затопленного после прорыва дамбы Орска
РИА Новости публикует снятые с воздуха кадры из частично затопленного Орска, на них видно погруженные в воду дома и поврежденную дамбу.
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оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия, орск, орскнефтеоргсинтез, владимир путин, александр куренков (мчс)
Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Орск, Орскнефтеоргсинтез, Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС)
Орский НПЗ приостановил работу из-за паводка

Орский НПЗ приостановил работу из-за аномального паводка

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Орский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу из-за аномального паводка, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
"Во избежание экологических рисков и в целях соблюдения техники безопасности, связанной в первую очередь с безопасностью труда на производстве, работа Орского нефтеперерабатывающего завода временно приостановлена", — заявили на НПЗ.
"Орскнефтеоргсинтез" (структура компании "Фортеинвест") — один из ведущих нефтеперерабатывающих заводов России, расположен в Орске. Его мощность — шесть миллионов тонн в год. Предприятие выпускает около 30 видов продукции.

Прорыв дамбы

В пятницу в Орске прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. В зоне затопления оказался Старый город. Как сообщили РИА Новости в мэрии, известно о четырех погибших, их смерти не связаны с паводковой ситуацией.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы, стоп-кадр видео.
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы, стоп-кадр видео.
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 5
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы.
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы.
© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
2 из 5
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы.
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы.
© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
3 из 5
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы (съемка через стекло).
Последствия прорыва дамбы в Орске
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы (съемка через стекло).
© РИА Новости / Сергей Никифоров
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4 из 5
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкРазмытые трамвайные пути в Орске, после прорыва дамбы город частично затоплен (съемка через стекло).
Размытые трамвайные пути в Орске, после прорыва дамбы город частично затоплен
Размытые трамвайные пути в Орске, после прорыва дамбы город частично затоплен (съемка через стекло).
© РИА Новости / Сергей Никифоров
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5 из 5
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы, стоп-кадр видео.
© РИА Новости
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1 из 5
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы.
© РИА Новости / Сергей Никифоров
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2 из 5
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы.
© РИА Новости / Сергей Никифоров
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3 из 5
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы (съемка через стекло).
© РИА Новости / Сергей Никифоров
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4 из 5
Размытые трамвайные пути в Орске, после прорыва дамбы город частично затоплен (съемка через стекло).
© РИА Новости / Сергей Никифоров
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5 из 5
В прокуратуре сообщили, что ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".
Утром в воскресенье в Орск по поручению президента Владимира Путина прибыл глава МЧС Александр Куренков. По словам министра, наиболее сложная обстановка в Ленинском районе и Старом городе, при этом сил и средств для ликвидации последствий достаточно.
Всего половодье охватило 27 муниципальных образований, из-за паводка эвакуировали более четырех тысяч жителей региона, в том числе 885 детей. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального характера.
Местные власти рассказали РИА Новости, что после уменьшения притока воды в Ириклинское водохранилище ситуация должна улучшиться в течение нескольких дней.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
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Оренбургская областьПрорыв дамбы в ОрскеПроисшествияОрскОрскнефтеоргсинтезВладимир ПутинАлександр Куренков (МЧС)
 
 
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