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Власти Орска сообщили о гибели четырех человек - РИА Новости, 07.04.2024
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10:40 07.04.2024 (обновлено: 10:43 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/orsk-1938355780.html
Власти Орска сообщили о гибели четырех человек
Власти Орска сообщили о гибели четырех человек - РИА Новости, 07.04.2024
Власти Орска сообщили о гибели четырех человек
Четыре человека скончались в подтопленном оренбургском Орске, их смерти не связаны с паводковой ситуацией, сообщили РИА Новости в мэрии города. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T10:40
2024-04-07T10:43
происшествия
орск
прорыв дамбы в орске
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УФА, 7 апр – РИА Новости. Четыре человека скончались в подтопленном оренбургском Орске, их смерти не связаны с паводковой ситуацией, сообщили РИА Новости в мэрии города.&quot;Погибли 4 человека. У двоих был сердечный приступ, у одного – естественная смерть, еще один совершил суицид. Смерти в результате паводка не зафиксировано&quot;, — пояснили РИА Новости в мэрии Орска.Ранее власти региона официально сообщали агентству, что в Орске погибли двое пожилых мужчин, их тела были обнаружены в их домах. По данным экспертов, пенсионеры скончались не из-за утопления.В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения.МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.
орск
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Ольга Фомченкова
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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60
Кадры с воздуха из затопленного после прорыва дамбы Орска
РИА Новости публикует снятые с воздуха кадры из частично затопленного Орска, на них видно погруженные в воду дома и поврежденную дамбу.
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происшествия, орск, прорыв дамбы в орске, видео
Происшествия, Орск, Прорыв дамбы в Орске
Власти Орска сообщили о гибели четырех человек
УФА, 7 апр – РИА Новости. Четыре человека скончались в подтопленном оренбургском Орске, их смерти не связаны с паводковой ситуацией, сообщили РИА Новости в мэрии города.
2024-04-07T10:40
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Власти Орска сообщили о гибели четырех человек

Мэрия: из четырех погибших в Орске два человека умерли от сердечного приступа

© Фото : МЧС России/TelegramСотрудники МЧС РФ и коммунальных служб на месте подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске
Сотрудники МЧС РФ и коммунальных служб на месте подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Сотрудники МЧС РФ и коммунальных служб на месте подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске
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УФА, 7 апр – РИА Новости. Четыре человека скончались в подтопленном оренбургском Орске, их смерти не связаны с паводковой ситуацией, сообщили РИА Новости в мэрии города.
«

"Погибли 4 человека. У двоих был сердечный приступ, у одного – естественная смерть, еще один совершил суицид. Смерти в результате паводка не зафиксировано", — пояснили РИА Новости в мэрии Орска.

Ранее власти региона официально сообщали агентству, что в Орске погибли двое пожилых мужчин, их тела были обнаружены в их домах. По данным экспертов, пенсионеры скончались не из-за утопления.
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения.
МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.
 
ПроисшествияОрскПрорыв дамбы в Орске
 
 
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