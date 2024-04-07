https://ria.ru/20240407/orsk-1938355780.html

Власти Орска сообщили о гибели четырех человек

Власти Орска сообщили о гибели четырех человек - РИА Новости, 07.04.2024

Власти Орска сообщили о гибели четырех человек

Четыре человека скончались в подтопленном оренбургском Орске, их смерти не связаны с паводковой ситуацией, сообщили РИА Новости в мэрии города. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T10:40

2024-04-07T10:40

2024-04-07T10:43

происшествия

орск

прорыв дамбы в орске

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УФА, 7 апр – РИА Новости. Четыре человека скончались в подтопленном оренбургском Орске, их смерти не связаны с паводковой ситуацией, сообщили РИА Новости в мэрии города."Погибли 4 человека. У двоих был сердечный приступ, у одного – естественная смерть, еще один совершил суицид. Смерти в результате паводка не зафиксировано", — пояснили РИА Новости в мэрии Орска.Ранее власти региона официально сообщали агентству, что в Орске погибли двое пожилых мужчин, их тела были обнаружены в их домах. По данным экспертов, пенсионеры скончались не из-за утопления.В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения.МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.

орск

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с воздуха из затопленного после прорыва дамбы Орска РИА Новости публикует снятые с воздуха кадры из частично затопленного Орска, на них видно погруженные в воду дома и поврежденную дамбу. 2024-04-07T10:40 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, орск, прорыв дамбы в орске, видео