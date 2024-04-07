https://ria.ru/20240407/orsk-1938347041.html
Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов пострадавшим от паводка в Орске
Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов пострадавшим от паводка в Орске - РИА Новости, 07.04.2024
Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов пострадавшим от паводка в Орске
Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов заемщиков, пострадавших в результате прорыва дамбы в Орске Оренбургской области, работа будет проводиться с каждым... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T09:33
2024-04-07T09:33
2024-04-07T09:33
происшествия
орск
оренбургская область
сбербанк россии
сбер
прорыв дамбы в орске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938342466_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_dfadeda07f27598da2d81639d5141182.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов заемщиков, пострадавших в результате прорыва дамбы в Орске Оренбургской области, работа будет проводиться с каждым клиентом индивидуально, сообщила пресс-служба банка. "В рамках действующей программы "Сбера" по поддержке клиентов в чрезвычайных ситуациях помощь будет оказана заемщикам и застрахованным лицам, пострадавшим в результате прорыва дамбы в Орске. Пострадавшим будет проведена реструктуризация кредитов. Работа будет проводиться с каждым клиентом индивидуально", - сказано в сообщении. Все клиенты, застрахованные в страховых компаниях "Сбербанка", пострадавшие во время ЧС, получат полагающиеся выплаты в приоритетном порядке. "При необходимости для помощи людям, эвакуированным из пострадавших районов, в местах размещения будут развернуты мобильные офисы "Сбера", - указывается в сообщении. Банк планирует совместно с волонтерами открыть в нескольких офисах в Оренбургской области пункты сбора необходимых вещей для пострадавших людей, которые будут передаваться по каналам банка. Об адресах работы пунктов сбора помощи будет объявлено дополнительно.
https://ria.ru/20240406/orsk-1938254369.html
орск
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938342466_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_d7f35d39a7bb6543b2b276122c01ee5a.jpg
Затопленный Орск с высоты птичьего полета
Затопленный Орск с высоты птичьего полета
2024-04-07T09:33
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орск, оренбургская область, сбербанк россии, сбер, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Орск, Оренбургская область, Сбербанк России, Сбер, Прорыв дамбы в Орске
Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов пострадавшим от паводка в Орске
"Сбер" проведет реструктуризацию кредитов пострадавшим от прорыва дамбы в Орске
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов заемщиков, пострадавших в результате прорыва дамбы в Орске Оренбургской области, работа будет проводиться с каждым клиентом индивидуально, сообщила пресс-служба банка.
"В рамках действующей программы "Сбера" по поддержке клиентов в чрезвычайных ситуациях помощь будет оказана заемщикам и застрахованным лицам, пострадавшим в результате прорыва дамбы в Орске. Пострадавшим будет проведена реструктуризация кредитов. Работа будет проводиться с каждым клиентом индивидуально", - сказано в сообщении.
Все клиенты, застрахованные в страховых компаниях "Сбербанка", пострадавшие во время ЧС, получат полагающиеся выплаты в приоритетном порядке.
"При необходимости для помощи людям, эвакуированным из пострадавших районов, в местах размещения будут развернуты мобильные офисы "Сбера", - указывается в сообщении.
Банк планирует совместно с волонтерами открыть в нескольких офисах в Оренбургской области пункты сбора необходимых вещей для пострадавших людей, которые будут передаваться по каналам банка. Об адресах работы пунктов сбора помощи будет объявлено дополнительно.