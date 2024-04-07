https://ria.ru/20240407/orsk-1938347041.html

Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов пострадавшим от паводка в Орске

Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов пострадавшим от паводка в Орске - РИА Новости, 07.04.2024

Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов пострадавшим от паводка в Орске

Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов заемщиков, пострадавших в результате прорыва дамбы в Орске Оренбургской области, работа будет проводиться с каждым... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T09:33

2024-04-07T09:33

2024-04-07T09:33

происшествия

орск

оренбургская область

сбербанк россии

сбер

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов заемщиков, пострадавших в результате прорыва дамбы в Орске Оренбургской области, работа будет проводиться с каждым клиентом индивидуально, сообщила пресс-служба банка. "В рамках действующей программы "Сбера" по поддержке клиентов в чрезвычайных ситуациях помощь будет оказана заемщикам и застрахованным лицам, пострадавшим в результате прорыва дамбы в Орске. Пострадавшим будет проведена реструктуризация кредитов. Работа будет проводиться с каждым клиентом индивидуально", - сказано в сообщении. Все клиенты, застрахованные в страховых компаниях "Сбербанка", пострадавшие во время ЧС, получат полагающиеся выплаты в приоритетном порядке. "При необходимости для помощи людям, эвакуированным из пострадавших районов, в местах размещения будут развернуты мобильные офисы "Сбера", - указывается в сообщении. Банк планирует совместно с волонтерами открыть в нескольких офисах в Оренбургской области пункты сбора необходимых вещей для пострадавших людей, которые будут передаваться по каналам банка. Об адресах работы пунктов сбора помощи будет объявлено дополнительно.

https://ria.ru/20240406/orsk-1938254369.html

орск

оренбургская область

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Затопленный Орск с высоты птичьего полета Затопленный Орск с высоты птичьего полета 2024-04-07T09:33 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, орск, оренбургская область, сбербанк россии, сбер, прорыв дамбы в орске