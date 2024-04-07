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Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов пострадавшим от паводка в Орске - РИА Новости, 07.04.2024
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09:33 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/orsk-1938347041.html
Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов пострадавшим от паводка в Орске
Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов пострадавшим от паводка в Орске - РИА Новости, 07.04.2024
Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов пострадавшим от паводка в Орске
Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов заемщиков, пострадавших в результате прорыва дамбы в Орске Оренбургской области, работа будет проводиться с каждым... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T09:33
2024-04-07T09:33
происшествия
орск
оренбургская область
сбербанк россии
сбер
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов заемщиков, пострадавших в результате прорыва дамбы в Орске Оренбургской области, работа будет проводиться с каждым клиентом индивидуально, сообщила пресс-служба банка. "В рамках действующей программы "Сбера" по поддержке клиентов в чрезвычайных ситуациях помощь будет оказана заемщикам и застрахованным лицам, пострадавшим в результате прорыва дамбы в Орске. Пострадавшим будет проведена реструктуризация кредитов. Работа будет проводиться с каждым клиентом индивидуально", - сказано в сообщении. Все клиенты, застрахованные в страховых компаниях "Сбербанка", пострадавшие во время ЧС, получат полагающиеся выплаты в приоритетном порядке. "При необходимости для помощи людям, эвакуированным из пострадавших районов, в местах размещения будут развернуты мобильные офисы "Сбера", - указывается в сообщении. Банк планирует совместно с волонтерами открыть в нескольких офисах в Оренбургской области пункты сбора необходимых вещей для пострадавших людей, которые будут передаваться по каналам банка. Об адресах работы пунктов сбора помощи будет объявлено дополнительно.
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Затопленный Орск с высоты птичьего полета
Затопленный Орск с высоты птичьего полета
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происшествия, орск, оренбургская область, сбербанк россии, сбер, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Орск, Оренбургская область, Сбербанк России, Сбер, Прорыв дамбы в Орске
Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов пострадавшим от паводка в Орске

"Сбер" проведет реструктуризацию кредитов пострадавшим от прорыва дамбы в Орске

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости
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Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов заемщиков, пострадавших в результате прорыва дамбы в Орске Оренбургской области, работа будет проводиться с каждым клиентом индивидуально, сообщила пресс-служба банка.
"В рамках действующей программы "Сбера" по поддержке клиентов в чрезвычайных ситуациях помощь будет оказана заемщикам и застрахованным лицам, пострадавшим в результате прорыва дамбы в Орске. Пострадавшим будет проведена реструктуризация кредитов. Работа будет проводиться с каждым клиентом индивидуально", - сказано в сообщении.
Все клиенты, застрахованные в страховых компаниях "Сбербанка", пострадавшие во время ЧС, получат полагающиеся выплаты в приоритетном порядке.
"При необходимости для помощи людям, эвакуированным из пострадавших районов, в местах размещения будут развернуты мобильные офисы "Сбера", - указывается в сообщении.
Банк планирует совместно с волонтерами открыть в нескольких офисах в Оренбургской области пункты сбора необходимых вещей для пострадавших людей, которые будут передаваться по каналам банка. Об адресах работы пунктов сбора помощи будет объявлено дополнительно.
Спасатели на лодке в городе Орске, частично подтопленном после прорыва дамбы. 6 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
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ПроисшествияОрскОренбургская областьСбербанк РоссииСберПрорыв дамбы в Орске
 
 
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