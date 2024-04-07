https://ria.ru/20240407/orsk-1938336781.html
Глава МЧС прибыл в Орск
Глава МЧС прибыл в Орск - РИА Новости, 07.04.2024
Глава МЧС прибыл в Орск
Глава МЧС Александр Куренков прибыл в Орск, пострадавший от масштабного паводка после прорыва дамбы на реке Урал. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T07:45
2024-04-07T07:45
2024-04-07T08:51
орск
россия
оренбургская область
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
происшествия
илья денисов
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ОРСК, 7 апр — РИА Новости. Глава МЧС Александр Куренков прибыл в Орск, пострадавший от масштабного паводка после прорыва дамбы на реке Урал.Спецборт ведомства приземлился в аэропорту Орска. Министр сразу отправился в подтопленные районы города. Замглавы МЧС Илья Денисов доложил ему, что министерство оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную и действует адекватно ситуации.Куренков посетит пункты временного размещения эвакуированных людей и проведет совещание.Глава МЧС прибыл в Оренбургскую область по поручению президента Владимира Путина, чтобы на месте организовать все необходимые работы.Прорыв дамбыВ пятницу в Орске прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Как уточнил мэр Василий Козупица, она получила повреждения в двух местах.В прокуратуре сообщили, что ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".В зоне затопления оказалась половина Старого города. Спасатели обнаружили там тела двух пожилых мужчин, их смерти не связаны с утоплением. По прогнозам специалистов, вода уйдет не раньше чем через полторы-две недели. Они также отметили, что сложившаяся в Орске паводковая ситуация бывает раз в сто лет.По последним данным, подтопленными в городе оказались 2450 домов и 3185 придомовых территорий.В Оренбургской области действует режим чрезвычайной ситуации.
https://ria.ru/20240406/orsk-1938299841.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Куренков прибыл в Орск. Кадры МЧС
Куренков прибыл в Орск. Кадры МЧС
2024-04-07T07:45
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Затопленный Орск с высоты птичьего полета
Затопленный Орск с высоты птичьего полета
2024-04-07T07:45
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орск, россия, оренбургская область, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия, илья денисов, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф)
Орск, Россия, Оренбургская область, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Илья Денисов, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ)
ОРСК, 7 апр — РИА Новости. Глава МЧС Александр Куренков прибыл в Орск, пострадавший от масштабного паводка после прорыва дамбы на реке Урал.
Спецборт ведомства приземлился в аэропорту Орска. Министр сразу отправился в подтопленные районы города. Замглавы МЧС Илья Денисов доложил ему, что министерство оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области
как сложную и действует адекватно ситуации.
Куренков посетит пункты временного размещения эвакуированных людей и проведет совещание.
Глава МЧС прибыл в Оренбургскую область по поручению президента Владимира Путина
, чтобы на месте организовать все необходимые работы.
В пятницу в Орске прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Как уточнил мэр Василий Козупица, она получила повреждения в двух местах.
В прокуратуре сообщили, что ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК
возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".
В зоне затопления оказалась половина Старого города. Спасатели обнаружили там тела двух пожилых мужчин, их смерти не связаны с утоплением.
По прогнозам специалистов, вода уйдет не раньше чем через полторы-две недели. Они также отметили, что сложившаяся в Орске паводковая ситуация бывает раз в сто лет.
По последним данным, подтопленными в городе оказались 2450 домов и 3185 придомовых территорий.
В Оренбургской области действует режим чрезвычайной ситуации.