https://ria.ru/20240407/orsk-1938326524.html

Более 700 спасателей помогают жителям Орска

Более 700 спасателей помогают жителям Орска - РИА Новости, 07.04.2024

Более 700 спасателей помогают жителям Орска

Более 700 спасателей МЧС РФ в круглосуточном режиме помогают жителям подтопленного Орска в Оренбургской области, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T01:59

2024-04-07T01:59

2024-04-07T08:40

россия

орск

оренбургская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

центроспас

прорыв дамбы в орске

происшествия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Более 700 спасателей МЧС РФ в круглосуточном режиме помогают жителям подтопленного Орска в Оренбургской области, сообщает пресс-служба МЧС России. "Более 700 спасателей МЧС России помогают жителям Орска в круглосуточном режиме в сложных условиях, не останавливая работы ни на минуту", - говорится в сообщении. Отмечается, что на местах начали работать дополнительные группировки отряда "Центроспас" МЧС России, ГУМЧС России по Кировской области, Уральского института ГПС МЧС России. Также в пресс-службе сообщили, что для эвакуации и спасения пострадавших используют плавающие транспортеры, которые могут вместить одновременно до 50 человек, а также моторные и надувные лодки. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения.

https://ria.ru/20240407/orenburg-1938325473.html

https://ria.ru/20240407/orenburg-1938323700.html

россия

орск

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа МЧС в подтопленном Орске Работа МЧС в подтопленном Орске 2024-04-07T01:59 true PT1M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, орск, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, прорыв дамбы в орске, происшествия