https://ria.ru/20240407/orsk-1938326524.html
Более 700 спасателей помогают жителям Орска
Более 700 спасателей помогают жителям Орска - РИА Новости, 07.04.2024
Более 700 спасателей помогают жителям Орска
Более 700 спасателей МЧС РФ в круглосуточном режиме помогают жителям подтопленного Орска в Оренбургской области, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T01:59
2024-04-07T01:59
2024-04-07T08:40
россия
орск
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
центроспас
прорыв дамбы в орске
происшествия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Более 700 спасателей МЧС РФ в круглосуточном режиме помогают жителям подтопленного Орска в Оренбургской области, сообщает пресс-служба МЧС России. "Более 700 спасателей МЧС России помогают жителям Орска в круглосуточном режиме в сложных условиях, не останавливая работы ни на минуту", - говорится в сообщении. Отмечается, что на местах начали работать дополнительные группировки отряда "Центроспас" МЧС России, ГУМЧС России по Кировской области, Уральского института ГПС МЧС России. Также в пресс-службе сообщили, что для эвакуации и спасения пострадавших используют плавающие транспортеры, которые могут вместить одновременно до 50 человек, а также моторные и надувные лодки. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения.
https://ria.ru/20240407/orenburg-1938325473.html
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Работа МЧС в подтопленном Орске
Работа МЧС в подтопленном Орске
2024-04-07T01:59
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россия, орск, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, прорыв дамбы в орске, происшествия
Россия, Орск, Оренбургская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Центроспас, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Более 700 спасателей помогают жителям Орска
МЧС: более 700 спасателей помогают жителям Орска в круглосуточном режиме
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Более 700 спасателей МЧС РФ в круглосуточном режиме помогают жителям подтопленного Орска в Оренбургской области, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Более 700 спасателей МЧС России помогают жителям Орска в круглосуточном режиме в сложных условиях, не останавливая работы ни на минуту", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на местах начали работать дополнительные группировки отряда "Центроспас" МЧС России, ГУМЧС России по Кировской области, Уральского института ГПС МЧС России. Также в пресс-службе сообщили, что для эвакуации и спасения пострадавших используют плавающие транспортеры, которые могут вместить одновременно до 50 человек, а также моторные и надувные лодки.
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения.