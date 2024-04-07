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В Орске вода прибывает на площадь Гагарина - РИА Новости, 07.04.2024
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00:09 07.04.2024 (обновлено: 00:19 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/orsk-1938320144.html
В Орске вода прибывает на площадь Гагарина
В Орске вода прибывает на площадь Гагарина - РИА Новости, 07.04.2024
В Орске вода прибывает на площадь Гагарина
Вода продолжает прибывать на площадь Гагарина у автовокзала в Орске, автобусы для эвакуации перемещены к центру развития творчества детей "Радость", сообщает... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T00:09
2024-04-07T00:19
орск
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
происшествия
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Вода продолжает прибывать на площадь Гагарина у автовокзала в Орске, автобусы для эвакуации перемещены к центру развития творчества детей "Радость", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области в своем Telegram-канале. "В настоящее время на площадь Гагарина прибывает вода. Автобусы для эвакуации передислоцируются к ЦРТДЮ "Радость", — говорится в сообщении. Отмечается, что жители области помогают региональным, муниципальным властям, а также спасательным службам. Также региональные власти сообщают, что эвакуация жителей в поселке Никель продолжается. В Орске ограничено движение на перекрёстке улиц Крайняя и Огородная из-за высокого уровня воды. В субботу администрация Орска призвала срочно эвакуироваться жителей шестого микрорайона города, автобусы для эвакуации готовы.Прорыв дамбыВ пятницу в Орске в Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Как уточнил мэр Василий Козупица, она получила повреждения в двух местах.Как уточнили в прокуратуре, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК России возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".В зоне затопления оказалась половина Старого города. Спасатели обнаружили там тела двух пожилых мужчин, их смерти не связаны с утоплением.Утром в субботу уровень воды достиг критической отметки. По прогнозам специалистов, она уйдет не раньше чем через полторы-две недели. Они также отметили, что сложившаяся в Орске паводковая ситуация бывает раз в сто лет.По последним данным, подтопленными в городе оказались 2450 домов и 3185 придомовых территорий.Президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область, чтобы на месте организовать все необходимые работы.
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Затопленный Орск с высоты птичьего полета
Затопленный Орск с высоты птичьего полета
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орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия
Орск, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
В Орске вода прибывает на площадь Гагарина

Вода продолжает прибывать на площадь Гагарина у автовокзала в Орске

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Вода продолжает прибывать на площадь Гагарина у автовокзала в Орске, автобусы для эвакуации перемещены к центру развития творчества детей "Радость", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области в своем Telegram-канале.
"В настоящее время на площадь Гагарина прибывает вода. Автобусы для эвакуации передислоцируются к ЦРТДЮ "Радость", — говорится в сообщении.
Отмечается, что жители области помогают региональным, муниципальным властям, а также спасательным службам. Также региональные власти сообщают, что эвакуация жителей в поселке Никель продолжается. В Орске ограничено движение на перекрёстке улиц Крайняя и Огородная из-за высокого уровня воды.
В субботу администрация Орска призвала срочно эвакуироваться жителей шестого микрорайона города, автобусы для эвакуации готовы.
Оператор колл-центра - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Минздрав Оренбургской области открыл горячую линию
Вчера, 19:59

Прорыв дамбы

В пятницу в Орске в Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Как уточнил мэр Василий Козупица, она получила повреждения в двух местах.
Как уточнили в прокуратуре, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК России возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".
В зоне затопления оказалась половина Старого города. Спасатели обнаружили там тела двух пожилых мужчин, их смерти не связаны с утоплением.
Утром в субботу уровень воды достиг критической отметки. По прогнозам специалистов, она уйдет не раньше чем через полторы-две недели. Они также отметили, что сложившаяся в Орске паводковая ситуация бывает раз в сто лет.
По последним данным, подтопленными в городе оказались 2450 домов и 3185 придомовых территорий.
Президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область, чтобы на месте организовать все необходимые работы.
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