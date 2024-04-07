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В Запорожской области рассказали о последствиях обстрелов ВСУ

В Запорожской области рассказали о последствиях обстрелов ВСУ - РИА Новости, 07.04.2024

В Запорожской области рассказали о последствиях обстрелов ВСУ

Четыре трансформатора и три подстанции, питающие Пологи и Пологовский район в Запорожской области, выведены из строя в результате украинского обстрела, сообщил... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T18:40

2024-04-07T18:40

2024-04-07T18:40

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Четыре трансформатора и три подстанции, питающие Пологи и Пологовский район в Запорожской области, выведены из строя в результате украинского обстрела, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. "ВСУ нанесли очередной удар по критической инфраструктуре города Пологи. Выведены из строя четыре трансформатора и три подстанции, питающие электричеством Пологи и Пологовский район", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. Кроме того, сообщил он, обстрелу подвергся жилой сектор города Каменка-Днепровская, повреждена линия электропередачи, пострадавших нет. Специалисты работают над ликвидацией последствий ударов и восстановлением критической инфраструктуры, добавил губернатор.

запорожская область

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2024

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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия