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В Запорожской области рассказали о последствиях обстрелов ВСУ
В Запорожской области рассказали о последствиях обстрелов ВСУ - РИА Новости, 07.04.2024
В Запорожской области рассказали о последствиях обстрелов ВСУ
Четыре трансформатора и три подстанции, питающие Пологи и Пологовский район в Запорожской области, выведены из строя в результате украинского обстрела, сообщил... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T18:40
2024-04-07T18:40
2024-04-07T18:40
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Четыре трансформатора и три подстанции, питающие Пологи и Пологовский район в Запорожской области, выведены из строя в результате украинского обстрела, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. "ВСУ нанесли очередной удар по критической инфраструктуре города Пологи. Выведены из строя четыре трансформатора и три подстанции, питающие электричеством Пологи и Пологовский район", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. Кроме того, сообщил он, обстрелу подвергся жилой сектор города Каменка-Днепровская, повреждена линия электропередачи, пострадавших нет. Специалисты работают над ликвидацией последствий ударов и восстановлением критической инфраструктуры, добавил губернатор.
запорожская область
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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В Запорожской области рассказали о последствиях обстрелов ВСУ
Балицкий: в Пологах 4 трансформатора и 3 подстанции вышли из строя при ударе ВСУ